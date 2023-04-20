Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 görev çubuğuna klasik özelliklerden bazılarını geri getirmek için çaba sarf ediyor. Yazılım devi daha önceleri görev çubuğuna sağ tıklandığında Görev Yöneticisini başlatma özelliğini ve sistem tepsisinde saniye gösterme özelliğini Windows 11’e eklemişti. Şimdi ise yıllardır olan ancak Windows 11’de bir anda ortadan kaybolan görev çubuğu özelliği geri getiriliyor.

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Giden özellik geri geldi

Eğer Windows 11 kullanıyorsanız görev çubuğundaki öğelerinin her zaman birleşik olduğunu “Asla birleştirme” özelliğinin de ayarlarda olmadığını görmüşsünüzdür. Microsoft, görünüşe göre Windows 11'e bu “eski” özelliği getiriyor.Twitter'da Albacore tarafından paylaşılan videoda aynı zamanda "uygulama etiketini göster" etkinleştirildiğinde Windows'un önceki sürümlerinde olduğu gibi göründüğünü gösteriyor.

Bu özellikler, Görev Çubuğunda çalışan uygulamaların konumunu manuel olarak yöneten ve çalışan uygulamaların başlıklarını görmek isteyen kullanıcılar için oldukça önemli. Bu özellik halihazırda son Windows 11 Dev sürümünde test ediliyor ve yıl içinde resmi bir güncelleme ile son kullanıcılara gelmesi bekleniyor. Microsoft, bir süredir görev çubuğunu zenginleştirmeye çalışıyor. Firma, yapay zeka destekli Bing Sohbet özelliğini de görev çubuğundaki Arama sekmesine entegre etmeye çalışıyor. Şimdilik birkaç tık ile Bing'e erişilebilse de gelecekteki sürümlerde dahili sorgular yapılacak gibi duruyor.

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Windows 11’e en çok istenen görev çubuğu özelliği geliyor