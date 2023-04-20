Windows 11’e en çok istenen görev çubuğu özelliği geliyor

Giden özellik geri geldi
Eğer Windows 11 kullanıyorsanız görev çubuğundaki öğelerinin her zaman birleşik olduğunu “Asla birleştirme” özelliğinin de ayarlarda olmadığını görmüşsünüzdür. Microsoft, görünüşe göre Windows 11'e bu “eski” özelliği getiriyor.Twitter'da Albacore tarafından paylaşılan videoda aynı zamanda "uygulama etiketini göster" etkinleştirildiğinde Windows'un önceki sürümlerinde olduğu gibi göründüğünü gösteriyor.
Bu özellikler, Görev Çubuğunda çalışan uygulamaların konumunu manuel olarak yöneten ve çalışan uygulamaların başlıklarını görmek isteyen kullanıcılar için oldukça önemli. Bu özellik halihazırda son Windows 11 Dev sürümünde test ediliyor ve yıl içinde resmi bir güncelleme ile son kullanıcılara gelmesi bekleniyor. Microsoft, bir süredir görev çubuğunu zenginleştirmeye çalışıyor. Firma, yapay zeka destekli Bing Sohbet özelliğini de görev çubuğundaki Arama sekmesine entegre etmeye çalışıyor. Şimdilik birkaç tık ile Bing'e erişilebilse de gelecekteki sürümlerde dahili sorgular yapılacak gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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son derece güzel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)