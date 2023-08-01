Microsoft, kullanıcıları çıldırttı: Windows PC'ler güncelleme sonrası kapanmıyor!

Tam Boyutta Gör Windows PC kullanıcıları “güncelle ve kapat” seçeneğiyle ilişkili beklenmedik bir sorunla karşı karşıya. Beklendiği şekilde güncelleme yüklendikten sonra sistemin kapanması yerine, işletim sistemi yeniden başlatılıyor ve oturum açma ekranı çıkıyor. Bu sorun, Windows 10 ve 11’de yaşanıyor.

Windows 11 güncellemesi Başlat menüsünü bozdu 3 gün önce eklendi

"Güncelle ve kapat" beklendiği gibi çalışmıyor

Sosyal medya platformları, geri bildirim merkezi dahil çeşitli platformlarda ortaya çıkan bu sorunun birkaç kişiye özel olmadığı açık. Güncelleme sonrası bilgisayarın yeniden başlatılması yerine sistemin kapatılmasını tercih eden kullanıcılar için önemli bir sorun. Peki, neden kaynaklanıyor? Eski bir Microsoft geliştiricisine göre, olası nedenlerden biri önyükleme sürelerini hızlandırması amaçlanan Hızlı Başlangıç özelliği.

Sistem bir süredir güncellenmediyse veya önceki bir güncelleme tamamlanmadıysa, Windows 10 veya 11’in kurulumu tamamlaması için yeniden başlatma gerekebilir. Bu bağlamda “güncelle ve kapat” seçeneğinin beklendiği gibi çalışmaması normal düşünülebilir. Ancak, Microsoft’tan konuya ilişkin hâlâ resmî bir açıklama ve çözüm önerisi gelmiş değil.

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Windows PC'ler güncelleme sonrası kapanmıyor!