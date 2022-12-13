Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Popüler teknoloji portallarından biri olan Neowin, Windows 11'e gelecek olan yeni özellikleri Insider yapısında deneyimledi. Yeniliklerle ilgili genel kanı bu özelliklerin kullanıcıların hiç de hoşlarına gitmeyeceği yönünde.

Microsoft 27 yıldır üzerinde çalıştığı özelliği kullanıma sundu 6 gün önce eklendi

Gelin şimdi Microsoft'un önümüzdeki sürümlerde uygulamayı düşündüğü pek de etkileyici olmayan veya doğrudan rahatsız edici olarak değerlendirilen değişikliklere bir göz atalım.

1- Önerilen web siteleri

Microsoft inatla kullanıcıların Başlat menüsündeki "Önerilenler" bölümünü devre dışı bırakmasına izin vermeyi reddediyor. Dahası, şirket çeşitli web sitelerinin reklam benzeri önerilerini gösterme fikrini de sürdürüyor.

Tam Boyutta Gör Bu değişiklik can sıkıcı olmasının yanı sıra Başlat menüsünün amacına da ters düşüyor. Kullanıcılar kendi seçtikleri uygulamaları yerleştirdikleri Başlat menüsünü açtıktan sonra neden bir web sitesine tıklamak istesin ki?

2- Öne Çıkan Arama Vurguları

Microsoft'un Başlat menüsündeki yeni Windows Arama kutusuna yerleştirdiği Arama Vurguları (tatilleri ve diğer etkinlikleri temsil eden küçük resimler) kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyebilir.

Tam Boyutta Gör Sürekli değişen grafiklerle kullanıcıların kafasını karıştırmanın yanı sıra, bu vurgular görev çubuğunda fazladan yanlış hizalanmış uygulamalar yanılsaması yaratıyor. Kullanıcılar burayı sadece en sık kullandıkları uygulamalar için düzenli tutmak isteyebiliyorlar.

3- Sürekli Edge tarayıcısını kullandırma girişimleri

Microsoft, bazı kullanıcıların Edge dışındaki tarayıcıları tercih ettiği gerçeğiyle yüzleşmek istemiyor. Bu nedenle, Önerilen Eylemler özelliğinde yapılan son iyileştirmeler Edge'i kullanıcılara zorlamanın bir başka yolu.

Tam Boyutta Gör Windows 11'de herhangi metin seçildiğinde artık internette arama yapmanızı sağlayan bir düğme de içeren küçük bir başlık görüntüleniyor. Sinir bozan kısım ise şirketin bu özelliği Edge tarayıcısı ve Bing arama motoruyla kullandırması. Kullanıcıya başka bir tarayıcı ve arama motoru seçeneği sunulmuyor.

4- Başlat menüsünde Microsoft hizmetlerinin reklamları

Microsoft, Başlat menüsünde profilinize tıkladığınızda ekranda beliren menüye Ayarlar ile ilgili çeşitli uyarılar yerleştirmenin mükemmel bir fikir olduğunu düşünüyor. OneDrive'ı kullanmak, bir Microsoft Hesabı ile oturum açmak, dosyaları yedeklemek (elbette OneDrive'da) veya profilinizi tamamlamak için şirkete ait hizmetlerin reklamları bu menülerden yapılıyor.

Tam Boyutta Gör Bu tip yönlendirmelerin Başlat menüsü yerine Ayarlar kısmında yer alması gerektiği belirtiliyor. Zira kullanıcılar Başlat menüsündeki profil kısmında sadece sistemi kilitlemek ya da oturumu kapatmak gibi temel seçenekleri görmek istiyorlar. Ayrıca Microsoft'un bu "reklamları" adeta kritik ve tamamlanması gereken bir şeymiş gibi göstermek için turuncu noktayla işaretlemesi ise bir başka detay.

5- Tanıtımlarla dolu Windows Arama işlevini öne çıkarma

Microsoft, bu değişikliği "Arama kısayollarının değerini artırmak ve daha iyi bir Windows Arama deneyimi sunmak için" yaptığını iddia ederek kendini mazur göstermeye çalışsa da, kullanıcıların büyüteç simgesiyle ilgili açıklamalara ihtiyacı olmadığı düşünülüyor.

Microsoft herkesin Windows Arama'yı kullanması için umutsuzca çabalıyor ve deneyimi iyileştirmek yerine burayı da daha fazla önerilen/tanıtılan içerikle doldurmayı tercih ediyor. Zira birçok kullanıcı Windows Arama'nın düzgün çalışmadığını ve hatta Geri Dönüşüm Kutusu'nu bile bulamadığını söylüyor.

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