Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor: İşte detaylar

    Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının pek de hoşlanmayacağı 5 yeni özelliği Insider yapısında test etmeye başladı. İşte şirketin en yeni işletim sistemine getireceği güncellemeler.
    5
    Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Popüler teknoloji portallarından biri olan Neowin, Windows 11'e gelecek olan yeni özellikleri Insider yapısında deneyimledi. Yeniliklerle ilgili genel kanı bu özelliklerin kullanıcıların hiç de hoşlarına gitmeyeceği yönünde.

    Gelin şimdi Microsoft'un önümüzdeki sürümlerde uygulamayı düşündüğü pek de etkileyici olmayan veya doğrudan rahatsız edici olarak değerlendirilen değişikliklere bir göz atalım.

    1- Önerilen web siteleri

    Microsoft inatla kullanıcıların Başlat menüsündeki "Önerilenler" bölümünü devre dışı bırakmasına izin vermeyi reddediyor. Dahası, şirket çeşitli web sitelerinin reklam benzeri önerilerini gösterme fikrini de sürdürüyor.

    Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu değişiklik can sıkıcı olmasının yanı sıra Başlat menüsünün amacına da ters düşüyor. Kullanıcılar kendi seçtikleri uygulamaları yerleştirdikleri Başlat menüsünü açtıktan sonra neden bir web sitesine tıklamak istesin ki?

    2- Öne Çıkan Arama Vurguları

    Microsoft'un Başlat menüsündeki yeni Windows Arama kutusuna yerleştirdiği Arama Vurguları (tatilleri ve diğer etkinlikleri temsil eden küçük resimler) kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyebilir.

    Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Sürekli değişen grafiklerle kullanıcıların kafasını karıştırmanın yanı sıra, bu vurgular görev çubuğunda fazladan yanlış hizalanmış uygulamalar yanılsaması yaratıyor. Kullanıcılar burayı sadece en sık kullandıkları uygulamalar için düzenli tutmak isteyebiliyorlar.

    3- Sürekli Edge tarayıcısını kullandırma girişimleri

    Microsoft, bazı kullanıcıların Edge dışındaki tarayıcıları tercih ettiği gerçeğiyle yüzleşmek istemiyor. Bu nedenle, Önerilen Eylemler özelliğinde yapılan son iyileştirmeler Edge'i kullanıcılara zorlamanın bir başka yolu.

    Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Windows 11'de herhangi metin seçildiğinde artık internette arama yapmanızı sağlayan bir düğme de içeren küçük bir başlık görüntüleniyor. Sinir bozan kısım ise şirketin bu özelliği Edge tarayıcısı ve Bing arama motoruyla kullandırması. Kullanıcıya başka bir tarayıcı ve arama motoru seçeneği sunulmuyor.

    4- Başlat menüsünde Microsoft hizmetlerinin reklamları

    Microsoft, Başlat menüsünde profilinize tıkladığınızda ekranda beliren menüye Ayarlar ile ilgili çeşitli uyarılar yerleştirmenin mükemmel bir fikir olduğunu düşünüyor. OneDrive'ı kullanmak, bir Microsoft Hesabı ile oturum açmak, dosyaları yedeklemek (elbette OneDrive'da) veya profilinizi tamamlamak için şirkete ait hizmetlerin reklamları bu menülerden yapılıyor.

    Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu tip yönlendirmelerin Başlat menüsü yerine Ayarlar kısmında yer alması gerektiği belirtiliyor. Zira kullanıcılar Başlat menüsündeki profil kısmında sadece sistemi kilitlemek ya da oturumu kapatmak gibi temel seçenekleri görmek istiyorlar. Ayrıca Microsoft'un bu "reklamları" adeta kritik ve tamamlanması gereken bir şeymiş gibi göstermek için turuncu noktayla işaretlemesi ise bir başka detay.

    5- Tanıtımlarla dolu Windows Arama işlevini öne çıkarma

    Microsoft, bu değişikliği "Arama kısayollarının değerini artırmak ve daha iyi bir Windows Arama deneyimi sunmak için" yaptığını iddia ederek kendini mazur göstermeye çalışsa da, kullanıcıların büyüteç simgesiyle ilgili açıklamalara ihtiyacı olmadığı düşünülüyor.

    Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor
    Microsoft herkesin Windows Arama'yı kullanması için umutsuzca çabalıyor ve deneyimi iyileştirmek yerine burayı da daha fazla önerilen/tanıtılan içerikle doldurmayı tercih ediyor. Zira birçok kullanıcı Windows Arama'nın düzgün çalışmadığını ve hatta Geri Dönüşüm Kutusu'nu bile bulamadığını söylüyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    srvngrc +96 rakanishu +63 K1NG Ç. +49 yc#1 +45 4S14N_HUNT3R +43 faniseyler +34 darkaura +31 Moueson +29 klima5505 +29 ssbrutality +29
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    159 Kişi Okuyor (17 Üye, 142 Misafir) 52 Masaüstü 107 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2226 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, yeni özellikler ve
    3 etiket daha windows 11 Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,2b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı324b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız