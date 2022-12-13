Windows 11'e kullanıcıları çileden çıkaracak 5 özellik geliyor: İşte detaylar

- 1- Önerilen web siteleri
- 2- Öne Çıkan Arama Vurguları
- 3- Sürekli Edge tarayıcısını kullandırma girişimleri
- 4- Başlat menüsünde Microsoft hizmetlerinin reklamları
- 5- Tanıtımlarla dolu Windows Arama işlevini öne çıkarma
- Yorumlar
Gelin şimdi Microsoft'un önümüzdeki sürümlerde uygulamayı düşündüğü pek de etkileyici olmayan veya doğrudan rahatsız edici olarak değerlendirilen değişikliklere bir göz atalım.
1- Önerilen web siteleri
Microsoft inatla kullanıcıların Başlat menüsündeki "Önerilenler" bölümünü devre dışı bırakmasına izin vermeyi reddediyor. Dahası, şirket çeşitli web sitelerinin reklam benzeri önerilerini gösterme fikrini de sürdürüyor.
2- Öne Çıkan Arama Vurguları
Microsoft'un Başlat menüsündeki yeni Windows Arama kutusuna yerleştirdiği Arama Vurguları (tatilleri ve diğer etkinlikleri temsil eden küçük resimler) kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyebilir.
3- Sürekli Edge tarayıcısını kullandırma girişimleri
Microsoft, bazı kullanıcıların Edge dışındaki tarayıcıları tercih ettiği gerçeğiyle yüzleşmek istemiyor. Bu nedenle, Önerilen Eylemler özelliğinde yapılan son iyileştirmeler Edge'i kullanıcılara zorlamanın bir başka yolu.
4- Başlat menüsünde Microsoft hizmetlerinin reklamları
Microsoft, Başlat menüsünde profilinize tıkladığınızda ekranda beliren menüye Ayarlar ile ilgili çeşitli uyarılar yerleştirmenin mükemmel bir fikir olduğunu düşünüyor. OneDrive'ı kullanmak, bir Microsoft Hesabı ile oturum açmak, dosyaları yedeklemek (elbette OneDrive'da) veya profilinizi tamamlamak için şirkete ait hizmetlerin reklamları bu menülerden yapılıyor.
5- Tanıtımlarla dolu Windows Arama işlevini öne çıkarma
Microsoft, bu değişikliği "Arama kısayollarının değerini artırmak ve daha iyi bir Windows Arama deneyimi sunmak için" yaptığını iddia ederek kendini mazur göstermeye çalışsa da, kullanıcıların büyüteç simgesiyle ilgili açıklamalara ihtiyacı olmadığı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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