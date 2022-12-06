Microsoft 27 yıldır üzerinde çalıştığı Windows özelliğini kullanıma sundu

Microsoft, Windows 11'in en kullanışlı özelliklerinden biri olan dosya gezginindeki sekmeleri geliştirmek için yaklaşık 30 yıl harcadı. Şirket 90'ların başında bu özellik üzerinde çalışıyordu ve Windows 95'te kullanıma sunmayı planlamıştı.
Windows 95'e eklenmesi planlanmıştı
Orijinal Windows 95, 1995 yazında gün ışığına çıktı ve Microsoft sekmeleri bir veya daha fazla geliştirici yapısında test etti. Ancak yazılım devi henüz "net olarak bilinmeyen" sebepler nedeniyle bu işlevi işletim sisteminin son sürümüne entegre etmekten vazgeçti. Böylece, sekmelere geçiş yapan ilk yardımcı programlar da internet tarayıcıları oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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