Microsoft 27 yıldır üzerinde çalıştığı Windows özelliğini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Windows 11'in Ekim güncellemesinde Microsoft, tıpkı tarayıcılarda olduğu gibi yeni dosya gezginine sekme desteği ekledi. İşin ilginç tarafı ise şirketin böyle bir özelliği neredeyse 30 yıl önce düşünmüş olması.

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Microsoft, Windows 11'in en kullanışlı özelliklerinden biri olan dosya gezginindeki sekmeleri geliştirmek için yaklaşık 30 yıl harcadı. Şirket 90'ların başında bu özellik üzerinde çalışıyordu ve Windows 95'te kullanıma sunmayı planlamıştı.

Windows 95'e eklenmesi planlanmıştı

Orijinal Windows 95, 1995 yazında gün ışığına çıktı ve Microsoft sekmeleri bir veya daha fazla geliştirici yapısında test etti. Ancak yazılım devi henüz "net olarak bilinmeyen" sebepler nedeniyle bu işlevi işletim sisteminin son sürümüne entegre etmekten vazgeçti. Böylece, sekmelere geçiş yapan ilk yardımcı programlar da internet tarayıcıları oldu.

Windows 11'de artık dosya gezginiyle çalışmak, bir sürü farklı pencere açmanıza gerek kalmadan çok daha kolay hale geldi. Şirketin bu özelliği Windows 10'a getirip getirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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