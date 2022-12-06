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    Microsoft 27 yıldır üzerinde çalıştığı Windows özelliğini kullanıma sundu

    Microsoft, Windows 11'e tarayıcılarda olduğu gibi sekme desteği olan yeni bir dosya gezgini ekledi. Görünüşe göre bu özellik neredeyse 30 yıl önce ortaya çıkmış.
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    Microsoft 27 yıldır üzerinde çalıştığı özelliği kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Windows 11'in Ekim güncellemesinde Microsoft, tıpkı tarayıcılarda olduğu gibi yeni dosya gezginine sekme desteği ekledi. İşin ilginç tarafı ise şirketin böyle bir özelliği neredeyse 30 yıl önce düşünmüş olması.

    Microsoft, Windows 11'in en kullanışlı özelliklerinden biri olan dosya gezginindeki sekmeleri geliştirmek için yaklaşık 30 yıl harcadı. Şirket 90'ların başında bu özellik üzerinde çalışıyordu ve Windows 95'te kullanıma sunmayı planlamıştı.

    Windows 95'e eklenmesi planlanmıştı

    Orijinal Windows 95, 1995 yazında gün ışığına çıktı ve Microsoft sekmeleri bir veya daha fazla geliştirici yapısında test etti. Ancak yazılım devi henüz "net olarak bilinmeyen" sebepler nedeniyle bu işlevi işletim sisteminin son sürümüne entegre etmekten vazgeçti. Böylece, sekmelere geçiş yapan ilk yardımcı programlar da internet tarayıcıları oldu.

    Microsoft 27 yıldır üzerinde çalıştığı özelliği kullanıma sundu
    Windows 11'de artık dosya gezginiyle çalışmak, bir sürü farklı pencere açmanıza gerek kalmadan çok daha kolay hale geldi. Şirketin bu özelliği Windows 10'a getirip getirmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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    4568 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, dosya yöneticisi ve
    4 etiket daha windows 11 sekmeli dosya gezgini Teknoloji Haberleri Yazılım
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