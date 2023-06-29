Windows 11'e parmak izi ve yüz tanıma desteği geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft bu hafta Windows Insider programı üyelerine Windows 11'in 23486 numaralı bir başka test yapısını yayınladı. En dikkat çekici yeni özellik, parola girmek zorunda kalmadan uygulamalarda ve web sitelerinde oturum açmak için kullanılabilen dongle teknolojisinin desteklenmesi.

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En güvenli kimlik doğrulama yöntemi

Söz konusu yapının kullanıcıları Windows Hello'yu kullanarak bir PIN kodunun yanı sıra parmak izi veya yüz taraması tabanlı bir güvenlik anahtarı oluşturabiliyorlar. Bu güvenlik anahtarı daha sonra desteklenen uygulamalarda ve web sitelerinde kimlik doğrulaması yapmak için kullanılabiliyor. Örneğin, bir kullanıcı bu özelliği destekleyen bir web sitesine gidebilir, yeni bir kimlik doğrulama yöntemi ayarlayabilir ve ardından kimlik doğrulamak için güvenlik anahtarını kullanabilir. Güvenlik anahtarlarının, Hesaplar menüsündeki Güvenlik Anahtarları bölümünden yönetilebildiğini de belirtelim.

Tam Boyutta Gör Microsoft Edge tarayıcısı güvenlik anahtarlarını kullanarak temel web kimlik doğrulama standardını uzun süredir desteklese de, Windows Hello'ya bu teknoloji için destek eklemek, kullanıcı verilerinin işletim sistemi düzeyinde yönetilmesini kolaylaştıracak. Güvenlik anahtarlarının kullanımı en güvenli kimlik doğrulama yöntemi olarak kabul ediliyor.

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