Windows 11'e parmak izi ve yüz tanıma desteği geliyor

En güvenli kimlik doğrulama yöntemi
Söz konusu yapının kullanıcıları Windows Hello'yu kullanarak bir PIN kodunun yanı sıra parmak izi veya yüz taraması tabanlı bir güvenlik anahtarı oluşturabiliyorlar. Bu güvenlik anahtarı daha sonra desteklenen uygulamalarda ve web sitelerinde kimlik doğrulaması yapmak için kullanılabiliyor. Örneğin, bir kullanıcı bu özelliği destekleyen bir web sitesine gidebilir, yeni bir kimlik doğrulama yöntemi ayarlayabilir ve ardından kimlik doğrulamak için güvenlik anahtarını kullanabilir. Güvenlik anahtarlarının, Hesaplar menüsündeki Güvenlik Anahtarları bölümünden yönetilebildiğini de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D