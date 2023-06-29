Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'e parmak izi ve yüz tanıma desteği geliyor

    Microsoft'un en yeni işletim sistemi Windows 11, web sitelerinde parmak izi veya yüz taraması ile kimlik doğrulamaya izin verecek.                               
    1
    Windows 11'e parmak izi ve yüz tanıma desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft bu hafta Windows Insider programı üyelerine Windows 11'in 23486 numaralı bir başka test yapısını yayınladı. En dikkat çekici yeni özellik, parola girmek zorunda kalmadan uygulamalarda ve web sitelerinde oturum açmak için kullanılabilen dongle teknolojisinin desteklenmesi.

    En güvenli kimlik doğrulama yöntemi

    Söz konusu yapının kullanıcıları Windows Hello'yu kullanarak bir PIN kodunun yanı sıra parmak izi veya yüz taraması tabanlı bir güvenlik anahtarı oluşturabiliyorlar. Bu güvenlik anahtarı daha sonra desteklenen uygulamalarda ve web sitelerinde kimlik doğrulaması yapmak için kullanılabiliyor. Örneğin, bir kullanıcı bu özelliği destekleyen bir web sitesine gidebilir, yeni bir kimlik doğrulama yöntemi ayarlayabilir ve ardından kimlik doğrulamak için güvenlik anahtarını kullanabilir. Güvenlik anahtarlarının, Hesaplar menüsündeki Güvenlik Anahtarları bölümünden yönetilebildiğini de belirtelim.

    Windows 11'e parmak izi ve yüz tanıma desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft Edge tarayıcısı güvenlik anahtarlarını kullanarak temel web kimlik doğrulama standardını uzun süredir desteklese de, Windows Hello'ya bu teknoloji için destek eklemek, kullanıcı verilerinin işletim sistemi düzeyinde yönetilmesini kolaylaştıracak. Güvenlik anahtarlarının kullanımı en güvenli kimlik doğrulama yöntemi olarak kabul ediliyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bios id check error skoda kamiq yakıt tüketimi fomoco nedir leslie ile zayıflayanlar live nasıl okunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
    Xiaomi Redmi 10 (2022)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız