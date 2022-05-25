Windows 11'e üçüncü taraf widget desteği geliyor

Yazılım devi Microsoft, Build 2022 geliştirici konferansı sırasında Windows 11 ile alakalı ilgi çekici birkaç duyuru yaptı. Şirket 2022'nin sonuna kadar yeni nesil işletim sistemi için üçüncü taraf widget desteği sunacağını açıkladı.
Windows 11'deki widget desteği şu anda Microsoft ürünleriyle sınırlı. Masaüstündeki özel bir panelde yer alan toplam 11 widget var. Kullanıcılar ilerleyen dönemlerde bu widget'ları masaüstünde dilediklere alana yerleştirilme olanağına da sahip olacaklar.
Panos Panay açıkladı
Microsoft Ürün Direktörü Panos Panay, geliştiricilerin bu içerisinde Windows 11 kullanıcılarına kendi widget'larını sunabileceklerini söyledi. Win32 ve PWA uygulamaları için önü açılan üçüncü taraf wiget desteğinin panele çeşitlilik getirmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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