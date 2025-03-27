Windows 11'e yeni dosya sistemi desteği geliyor

Microsoft'un ilk olarak Windows Server 2012 ile birlikte tanıttığı ReFS, daha yüksek performans, veri bütünlüğüne yönelik iyileştirmeler, veri bozulmalarına karşı arttırılmış koruma ve işlenebilen bölüm miktarının 35 petabayta kadar çıkarılması gibi özellikler sunuyor. Ancak, NTFS ile karşılaştırıldığında bazı eksiklikleri de bulunuyor. Örneğin, şu an için önyüklenebilir (bootable) veya çıkarılabilir medyalarda kullanılamıyor.
Bu, profesyonel sunucu sistemlerinde bulunan ReFS özelliklerinin Windows 11’in tüketici sürümüne gelmesinin ilk örneği değil. Geçtiğimiz Ekim ayında, dosya kopyalama hızlarını artırmak için ReFS Blok Klonlama özelliğinin Windows 11 kullanıcılarına sunulacağı tespit edilmişti. Şimdi ise ReFS’in daha geniş bir özellik yelpazesinin tüketici sürümüne taşınması bekleniyor.
ReFS dosya sistemi neler sunuyor?
Microsoft, yeni dosya sisteminin "veri erişilebilirliğini en üst düzeye çıkarmak, çeşitli iş yüklerinde büyük veri kümelerine verimli bir şekilde ölçeklenebilmek ve bozulmalara karşı dayanıklılık sağlayarak veri bütünlüğü sağlamak" amacıyla tasarlandığını belirtiyor. Dayanıklılığa ek olarak, performansın ve ölçeklenebilirliğin de iyileştirildiği bildiriliyor. Ölçeklenebilirlik açısından bakıldığında, ReFS 35 petabayta kadar dosya ve bölüm desteği sunarken, NTFS 256 terabayt ile sınırlı kalıyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/software/windows/new-advanced-filesystem-format-option-found-in-windows-11-preview-build-refs-supports-up-to-35-petabytes https://x.com/phantomofearth/status/1904951906394411439 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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