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    Windows 11'e yeni dosya sistemi desteği geliyor

    Windows 11 Build 27823'de keşfedilen özellik ile kullanıcılar artık NTFS dışında ReFS dosya sistemi ile de kurulum yapma seçeneğine kavuşuyor. Peki ReFS dosya sistemi nedir? Avantajları neler?
    Windows 11'e yeni dosya sistemi desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Windows 11'in en yeni Insider sürümleri, kullanıcıların ReFS (Resilient File System, Dayanıklı Dosya Sistemi) biçiminde kurulum yapmalarına izin veriyor. Windows Insider dedektifi PhantomOfEarth tarafından Windows 11 Build 27823'de keşfedilen özellik ile kullanıcılar artık NTFS dışında RFS dosya sistemi ile de kurulum yapma seçeneğine kavuşuyor.

    Microsoft'un ilk olarak Windows Server 2012 ile birlikte tanıttığı ReFS, daha yüksek performans, veri bütünlüğüne yönelik iyileştirmeler, veri bozulmalarına karşı arttırılmış koruma ve işlenebilen bölüm miktarının 35 petabayta kadar çıkarılması gibi özellikler sunuyor. Ancak, NTFS ile karşılaştırıldığında bazı eksiklikleri de bulunuyor. Örneğin, şu an için önyüklenebilir (bootable) veya çıkarılabilir medyalarda kullanılamıyor.

    Bu, profesyonel sunucu sistemlerinde bulunan ReFS özelliklerinin Windows 11’in tüketici sürümüne gelmesinin ilk örneği değil. Geçtiğimiz Ekim ayında, dosya kopyalama hızlarını artırmak için ReFS Blok Klonlama özelliğinin Windows 11 kullanıcılarına sunulacağı tespit edilmişti. Şimdi ise ReFS’in daha geniş bir özellik yelpazesinin tüketici sürümüne taşınması bekleniyor.

    ReFS dosya sistemi neler sunuyor?

    Microsoft, yeni dosya sisteminin "veri erişilebilirliğini en üst düzeye çıkarmak, çeşitli iş yüklerinde büyük veri kümelerine verimli bir şekilde ölçeklenebilmek ve bozulmalara karşı dayanıklılık sağlayarak veri bütünlüğü sağlamak" amacıyla tasarlandığını belirtiyor. Dayanıklılığa ek olarak, performansın ve ölçeklenebilirliğin de iyileştirildiği bildiriliyor. Ölçeklenebilirlik açısından bakıldığında, ReFS 35 petabayta kadar dosya ve bölüm desteği sunarken, NTFS 256 terabayt ile sınırlı kalıyor.

    Windows 11'e yeni dosya sistemi desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Ancak, daha önce de bahsettiğimiz gibi ReFS'nin bazı dezavantajları da bulunuyor. Yeni dosya sistemi, önyüklenebilir diskler için kullanılamadığı gibi, dosya sistemi sıkıştırma, çıkarılabilir medya veya disk kotaları gibi diğer NTFS özelliklerini de desteklemiyor. Microsoft, bu özelliklerin eklenmesi için çalıştığını söylüyor.
    Kaynakça https://www.tomshardware.com/software/windows/new-advanced-filesystem-format-option-found-in-windows-11-preview-build-refs-supports-up-to-35-petabytes https://x.com/phantomofearth/status/1904951906394411439
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