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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un yeni Xbox cihazı ortaya çıktı: Tüm TV'lere Game Pass'i getirecek

    Game Pass sistemi ile birlikte büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başaran Microsoft'un, bu sistemi daha da genişletecek yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
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    Microsoft, tüm TV'lere Xbox Game Pass'i getirecek: İşte detaylar
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    Yeni nesilde Xbox Series S ve X konsollarına ek olarak Xbox Game Pass sistemi ile büyük bir başarıya ulaşan Microsoft, yeni abonelik sistemini daha fazla kişiye ulaştıracak gibi gözüküyor. Şirketin Xbox oyunlarını tüm TV’lere getirecek küçük bir dijital akış cihazı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Konsollara yeni bir alternatif olabilir

    Bildirilenlere göre şirket tarafından Project Keystone isimlendirilen yeni cihaz, günümüzde kullanılan ve TV’lere takılan Chromecast'e benzer olacak. Bununla birlikte kullanıcıların internet üzerinden tüm Game Pass kütüphanesine erişmesini sağlayacak Project Keystone, pahalı herhangi bir donanım gerektirmeden oyunlara ulaşım fırsatı sunacak.

    Daha öncesine Project Hobart adıyla ortaya çıkan ve Microsoft tarafından 2016 yılında geliştirilmeye başlanan yeni akış cihazının, şirketin büyüyen dijital oyun ekosistemini daha da yaygınlaştıracağını söyleyebilriz. Project Keystone'un çıkış tarihi henüz bilinmiyor ancak Game Pass sisteminin büyüklüğü düşünüldüğünde yakın bir zamanda yeni bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 22 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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