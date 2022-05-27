Microsoft'un yeni Xbox cihazı ortaya çıktı: Tüm TV'lere Game Pass'i getirecek

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Yeni nesilde Xbox Series S ve X konsollarına ek olarak Xbox Game Pass sistemi ile büyük bir başarıya ulaşan Microsoft, yeni abonelik sistemini daha fazla kişiye ulaştıracak gibi gözüküyor. Şirketin Xbox oyunlarını tüm TV’lere getirecek küçük bir dijital akış cihazı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Konsollara yeni bir alternatif olabilir

Bildirilenlere göre şirket tarafından Project Keystone isimlendirilen yeni cihaz, günümüzde kullanılan ve TV’lere takılan Chromecast'e benzer olacak. Bununla birlikte kullanıcıların internet üzerinden tüm Game Pass kütüphanesine erişmesini sağlayacak Project Keystone, pahalı herhangi bir donanım gerektirmeden oyunlara ulaşım fırsatı sunacak.

Mayıs ayının devamında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar 1 hf. önce eklendi

Daha öncesine Project Hobart adıyla ortaya çıkan ve Microsoft tarafından 2016 yılında geliştirilmeye başlanan yeni akış cihazının, şirketin büyüyen dijital oyun ekosistemini daha da yaygınlaştıracağını söyleyebilriz. Project Keystone'un çıkış tarihi henüz bilinmiyor ancak Game Pass sisteminin büyüklüğü düşünüldüğünde yakın bir zamanda yeni bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

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