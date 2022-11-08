Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11'in yeni önizleme sürümü yayınlandı: İşte eklenen yeni özelliker

    Microsoft, Windows 11'i daha kullanıcı dostu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin yayınladığı en son önizleme yapısı işletim sistemine eklenen yeni özellikleri gözler önüne serdi.
    1
    Windows 11'in önizleme sürümü yayınlandı: İşte yeni özelliker Tam Boyutta Gör
    Yazılım devi Microsoft, Insider üyeleri için Windows 11 işletim sisteminin yeni bir önizleme yapısını (22623.885) yayınladı. Yeni sürüm kamera efektleri, widget paneli ve PC güç ayarlarını etkileyen kayda değer birkaç önemli özellik içeriyor. İşte göze çarpan detaylar.

    Windows Studio efektleri hızlı erişim menüsünde

    Yapay zekayı temel alan Windows Studio efektleri arka planı bulanıklaştırma ve göz kontağı gibi kamera ayarlarının yapılmasına olanak sağlıyor. Ancak bu özellik sadece uyumlu NPU, yani nöral işlem birimine sahip cihazlar için geçerli. Yeni önizleme sürümü ile birlikte artık Studio efektlerine hızlı erişim menüsünden de erişilebiliyor.

    Windows 11'in önizleme sürümü yayınlandı: İşte yeni özelliker Tam Boyutta Gör

    Güç tasarrufu için enerji önerileri

    İşletim sistemine Ayarlar > Sistem > Güç ve Pil > Enerji Önerileri yolunu izleyerek ulaşabileceğiniz yeni bir bölüm eklendi. Burada ekran zaman aşımı süresini kısaltmak, karanlık modu kullanmak veya ekran kapalıyken USB cihazları durdurmak gibi bazı öneriler yer alıyor.

    Microsoft yeni enerji odaklı önerilerle bilgisayarınızın güç tüketimini düşürmenize ve karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olmayı hedefliyor. Şirket bu özellik için kullanıcılardan geri bildirimde bulunmalarını istedi.

    Windows 11'in önizleme sürümü yayınlandı: İşte yeni özelliker Tam Boyutta Gör

    Widget panelinde genişletilmiş görünüm

    Dikkat çeken bir diğer değişiklik ise widget panelinde ortaya çıktı. Yazılım devi yeni sürümde widget panosunun boyutunu genişletmenize izin veren bir değişiklik deniyor. Bu yenilik özellikler haberler, hava durumu ve maç sonuçlarına sıklıkla göz atmayı sevenlerin hoşuna gidebilir.

    Beta güncelleme kanalında yer alan tüm kullanıcıları Windows 11'in yeni önizleme yapısını yükleyebilir. Bunun için yapmanız gereken tek şey güncelleme gelip gelmediğini kontrol etmek. Yukarıda yer alan değişiklikleri işletim sisteminin kararlı sürümünde ne zaman göreceğimiz ise henüz belli değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız