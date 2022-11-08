Windows 11'in yeni önizleme sürümü yayınlandı: İşte eklenen yeni özelliker

Tam Boyutta Gör Yazılım devi Microsoft, Insider üyeleri için Windows 11 işletim sisteminin yeni bir önizleme yapısını (22623.885) yayınladı. Yeni sürüm kamera efektleri, widget paneli ve PC güç ayarlarını etkileyen kayda değer birkaç önemli özellik içeriyor. İşte göze çarpan detaylar.

Windows Studio efektleri hızlı erişim menüsünde

Yapay zekayı temel alan Windows Studio efektleri arka planı bulanıklaştırma ve göz kontağı gibi kamera ayarlarının yapılmasına olanak sağlıyor. Ancak bu özellik sadece uyumlu NPU, yani nöral işlem birimine sahip cihazlar için geçerli. Yeni önizleme sürümü ile birlikte artık Studio efektlerine hızlı erişim menüsünden de erişilebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Güç tasarrufu için enerji önerileri

İşletim sistemine Ayarlar > Sistem > Güç ve Pil > Enerji Önerileri yolunu izleyerek ulaşabileceğiniz yeni bir bölüm eklendi. Burada ekran zaman aşımı süresini kısaltmak, karanlık modu kullanmak veya ekran kapalıyken USB cihazları durdurmak gibi bazı öneriler yer alıyor.

Microsoft yeni enerji odaklı önerilerle bilgisayarınızın güç tüketimini düşürmenize ve karbon ayak izinizi azaltmanıza yardımcı olmayı hedefliyor. Şirket bu özellik için kullanıcılardan geri bildirimde bulunmalarını istedi.

Tam Boyutta Gör

Widget panelinde genişletilmiş görünüm

Dikkat çeken bir diğer değişiklik ise widget panelinde ortaya çıktı. Yazılım devi yeni sürümde widget panosunun boyutunu genişletmenize izin veren bir değişiklik deniyor. Bu yenilik özellikler haberler, hava durumu ve maç sonuçlarına sıklıkla göz atmayı sevenlerin hoşuna gidebilir.

Beta güncelleme kanalında yer alan tüm kullanıcıları Windows 11'in yeni önizleme yapısını yükleyebilir. Bunun için yapmanız gereken tek şey güncelleme gelip gelmediğini kontrol etmek. Yukarıda yer alan değişiklikleri işletim sisteminin kararlı sürümünde ne zaman göreceğimiz ise henüz belli değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'in önizleme sürümü yayınlandı: İşte yeni özelliker