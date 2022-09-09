Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11 katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlarda çalışmaya hazır değil

    Microsoft'un yeni nesil işletim sistemi katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlarda test edildi. Windows 11'in bu tür cihazlar için henüz hazır olmadığı görüldü.
    Oy Ver

    Windows 11 katlanabilir dizüstü bilgisayarlar için hazır değil
    Tam Boyutta Gör

    Windows Central editörleri Microsoft'un yeni işletim sistemini katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlarda test etti. Yapılan incelemelerde Windows 11'in bu tür form faktörüne sahip cihazlar için çözülmemiş çok sayıda sorun içerdiği sonucuna varıldı. Olumsuz birçok nokta var.

    İşletim sistemini ASUS ZenBook Fold 17 ve Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 dizüstü bilgisayarlarda test eden editörler Windows 11'in kesinlikle bu tür senaryolar için tasarlanmadığı görüşünde. Özellikle esnek ekranın farklı bölümlerinde bilgilerin nasıl görüntülenmesi gerektiğini çözemiyor.

    Tüm bunlara ek olarak temel işlevlerin uygulanması da yetersiz. Testi gerçekleştirenler masaüstünü ekranın üst yarısına, sanal klavyeyi ise alt kısma eşit parçalarda doğru şekilde yerleştirmeyi başaramadı. Ayrıca cihazı yatay yönde kullanırken de bazı sorunlar baş gösteriyor.

    Windows 11 katlanabilir dizüstü bilgisayarlar için hazır değil
    Tam Boyutta Gör

    Klavyeyi bölmüyor, otomatik tam ekran yapmıyor

    Dizüstü bilgisayar kitap modunda kullanılırken işletim sistemi otomatik olarak tam ekran yapmayı ve uygulamaları yan yana açmayı beceremiyor. Bununla birlikte dokunmatik klavyeyi baş parmaklarla metin yazılabilmesi için iPad'e gibi otomatik olarak ikiye ayırmadığını da belirtelim.

    Windows 11 katlanabilir dizüstü bilgisayarlar için hazır değil
    Tam Boyutta Gör

    Söz konusu sorunlar nedeniyle üreticiler bu tür cihazlar için sistemin üzerine kurulu özel yazılım araçları geliştiriyor. Ancak bunların cihazın performansını olumsuz etkilediği bir gerçek. Yukarıda belirtilen eksikliklerin yakın zamanda giderilmesinin pek mümkün olmadığı ifade ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız