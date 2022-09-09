Windows 11 katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlarda çalışmaya hazır değil

Tam Boyutta Gör

Windows Central editörleri Microsoft'un yeni işletim sistemini katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlarda test etti. Yapılan incelemelerde Windows 11'in bu tür form faktörüne sahip cihazlar için çözülmemiş çok sayıda sorun içerdiği sonucuna varıldı. Olumsuz birçok nokta var.

iPhone 14 serisinin RAM miktarı ortaya çıktı 1 sa. önce eklendi

İşletim sistemini ASUS ZenBook Fold 17 ve Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 dizüstü bilgisayarlarda test eden editörler Windows 11'in kesinlikle bu tür senaryolar için tasarlanmadığı görüşünde. Özellikle esnek ekranın farklı bölümlerinde bilgilerin nasıl görüntülenmesi gerektiğini çözemiyor.

Tüm bunlara ek olarak temel işlevlerin uygulanması da yetersiz. Testi gerçekleştirenler masaüstünü ekranın üst yarısına, sanal klavyeyi ise alt kısma eşit parçalarda doğru şekilde yerleştirmeyi başaramadı. Ayrıca cihazı yatay yönde kullanırken de bazı sorunlar baş gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

Klavyeyi bölmüyor, otomatik tam ekran yapmıyor

Dizüstü bilgisayar kitap modunda kullanılırken işletim sistemi otomatik olarak tam ekran yapmayı ve uygulamaları yan yana açmayı beceremiyor. Bununla birlikte dokunmatik klavyeyi baş parmaklarla metin yazılabilmesi için iPad'e gibi otomatik olarak ikiye ayırmadığını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Söz konusu sorunlar nedeniyle üreticiler bu tür cihazlar için sistemin üzerine kurulu özel yazılım araçları geliştiriyor. Ancak bunların cihazın performansını olumsuz etkilediği bir gerçek. Yukarıda belirtilen eksikliklerin yakın zamanda giderilmesinin pek mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11 katlanabilir dizüstü bilgisayarlar için hazır değil