Microsoft, önemli bir güvenlik açığını kapattı: Tüm kullanıcılara öneriliyor!

Ekran görüntülerinde gizlenen kısımlar görülebiliyordu
Güvenlik açığı tüm png dosyalarını etkilemese de, hassas bilgilerin gizlendiği kısımların ortaya çıkarılma ihtimali olduğundan ciddi bir risk oluşturuyordu. Microsoft’un güvenlik yaması, Google gibi önceden yüklenen görseller için koruma sağlamıyor.
Tüm kullanıcılara öneriliyor
Windows 11’in Ekran Alıntısı Aracı, Windows 10’un Snip & Sketch uygulaması için yayınlanmaya güncelleme yayınlanmaya başlandı. Microsoft Store üzerinden güncellemeler manuel olarak kolayca indirilebiliyor. Microsoft, tüm kullanıcılara mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri yüklemelerini öneriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)