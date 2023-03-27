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    Anlık Bildirim

    Microsoft, önemli bir güvenlik açığını kapattı: Tüm kullanıcılara öneriliyor!

    Google telefonların yanı sıra Windows bilgisayarları da etkileyen ekran görüntüsü açığı için Microsoft, güvenlik yamasını yayınladı. Windows 10 ve 11 PC'ler için güncelleme hazır.
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    windows 10 & 11 ekran görüntüsü açığı kapatıldı Tam Boyutta Gör
    aCropalypse” olarak adlandırılan güvenlik açığı, eski yazılım mühendisi Chris Blume tarafından keşfedildi ve Google Pixel telefonların yanı sıra Windows PC’leri de etkiliyor. Ekran görüntüsü paylaşılırken kapatılan özel bilgilerin görülebilmesini sağlayan açık için Microsoft da harekete geçti. Google’ın Mart ayı Android güncellemesinin ardından Microsoft ta acil güvenlik yamasını sundu.

    Ekran görüntülerinde gizlenen kısımlar görülebiliyordu

    Güvenlik açığı tüm png dosyalarını etkilemese de, hassas bilgilerin gizlendiği kısımların ortaya çıkarılma ihtimali olduğundan ciddi bir risk oluşturuyordu. Microsoft’un güvenlik yaması, Google gibi önceden yüklenen görseller için koruma sağlamıyor.

    Tüm kullanıcılara öneriliyor

    Windows 11’in Ekran Alıntısı Aracı, Windows 10’un Snip & Sketch uygulaması için yayınlanmaya güncelleme yayınlanmaya başlandı. Microsoft Store üzerinden güncellemeler manuel olarak kolayca indirilebiliyor. Microsoft, tüm kullanıcılara mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri yüklemelerini öneriyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 23 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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