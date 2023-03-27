Microsoft, önemli bir güvenlik açığını kapattı: Tüm kullanıcılara öneriliyor!

Tam Boyutta Gör “aCropalypse” olarak adlandırılan güvenlik açığı, eski yazılım mühendisi Chris Blume tarafından keşfedildi ve Google Pixel telefonların yanı sıra Windows PC’leri de etkiliyor. Ekran görüntüsü paylaşılırken kapatılan özel bilgilerin görülebilmesini sağlayan açık için Microsoft da harekete geçti. Google’ın Mart ayı Android güncellemesinin ardından Microsoft ta acil güvenlik yamasını sundu.

Google telefonlarında güvenlik açığı: 5 yıldır kapatılmamış! 6 gün önce eklendi

Ekran görüntülerinde gizlenen kısımlar görülebiliyordu

Güvenlik açığı tüm png dosyalarını etkilemese de, hassas bilgilerin gizlendiği kısımların ortaya çıkarılma ihtimali olduğundan ciddi bir risk oluşturuyordu. Microsoft’un güvenlik yaması, Google gibi önceden yüklenen görseller için koruma sağlamıyor.

Tüm kullanıcılara öneriliyor

Windows 11’in Ekran Alıntısı Aracı, Windows 10’un Snip & Sketch uygulaması için yayınlanmaya güncelleme yayınlanmaya başlandı. Microsoft Store üzerinden güncellemeler manuel olarak kolayca indirilebiliyor. Microsoft, tüm kullanıcılara mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri yüklemelerini öneriyor.

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Microsoft, kritik güvenlik açığını kapattı