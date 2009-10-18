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Windows 7 256 çekirdek desteği ile geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,3b
1
14
Diğer
enderc
Haber Editörü
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Windows 7 'nin çıkmasına sayılı günler kala Microsoft'un yeni işletim sistemi hakkında çok çeşitli haberler ve testler de gelmeye devam ediyor. Yine bir Windows 7 haberi, işletim sisteminin bu güne kadar pek üstüne düşülmeyen çoklu işlemci ve paralel işlem yetenekleri hakkında ipucu veriyor. Windows Vistayla 64 adet işlemciye destek veren Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 7'de bu sayıyı 256 'ya çıkarıyor.

Microsoft'un Windows Merkezi Operasyon Bölümünden Müdür baş yardımcısı Jon DeVaan'ın yaptığı açıklamada 64 çekirdek desteğinden 256 çekirdek desteğine geçilmesinin ehemmiyetli bir aşama olduğunu, çok daha fazla işlemci çekirdeğini desteklemenin ve bunların uygun bir şekilde ölçeklendirilmesinin zorlu bir aşama olduğunu belirtti. DeVaan ayrıca Windows 7'de yapılan bu değişikliğin çok çekirdekli işlemci kullanıcılarının büyük çoğunluğunun oluşturduğu 2 ve 4 çekirdekli sistemleri de olumlu etkileyeceğini zira yapılan iyileştirmeler sonucunda önbellek kullanımı ve işlemciler arasındaki iş yoğunlu dengesinin daha verimli hale getirildiğinden de söz etti.


http://www.dailytech.com/Windows+7+Boasts+Better+Multicore+Support+for+up+to+256+Cores/article16479.htm Yorum Yaz
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serenissimo 10 yıl
7 mi almayayım şimdilik forever xp...
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Sisilli 10 yıl
256 çekirdek desteği ile geliyor ama daha x86 sürümleri 4 gb ram'i adresleyemiyor.
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XGNUX 10 yıl
"StreamRolleR" Şakacısın Valla
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kuruwa 10 yıl
nvdianın yeni gpu su linux çalıştırabilecek isterse her türlü işletim sisteminde çalışabilir cpu gibi ön bellekleride var sebebi bellli birde sanal işlemci desteği eklese performansını bende merak etmekteyim o zaman ....kısacası win 7 nvidia gpu da istenirse çalıştırılır
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simplethinks 10 yıl
7 256 çekirdeğe destek veriyor 7 nin ömrü başlamadan bitti adamlar win 8 çıkartacak 256 çekirdekli işlemcilerde 10 yıl sonra gelir çekirdek sayısı ram işine döndü
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esses... 10 yıl
DEATH71 arkadaşım haberleri takip ettiğini umarak yazıyorum;
GT300 fermiler x86 mimarisi kullanılmış çünki Nvidia VIA'ı satın aldı ve dolaysı ile artık x86 lisansına sahip.
donanimhaber.com/...
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gerbay 10 yıl

esses...

DEATH71 arkadaşım haberleri takip ettiğini umarak yazıyorum;

GT300 fermiler x86 mimarisi kullanılmış çünki Nvidia VIA'ı satın aldı ve dolaysı ile artık x86 lisansına sahip.



donanimhaber.com/...




arkadaşım yok böyle birşey, nvidia nın VIA yı satın aldığı falan yok henüz ortada. dolayısı ile x86 lisansına sahip değil..

işletim sistemi çalıştırabilir demek, x86 kodu çalıştırabilir demek değil.. bir de şu var, işletim sistemi çalıştırabilir denmiş de, dandik 8 bit microcontroller lar da işletim sistemi çalıştırabiliyor.

orada kastedilen, nvidia nın fermi komut setine kod üreten bir derleyici ile linux derleyip fermi de çalıştırılabilmesi.. olay bu, x86 ile ilgisi yok
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yekoo 10 yıl
çalıştırabilceği söyleniyor tek işletim sistemi x86 değil. pekala windows ce o olmasa bile linux çalıştırabilir. sadece nvidia için söylemiyorum sonuçta bir arm bir cell işlemcileri var sen tek işlemci üreicisini intel-amd mi sanıyosun?
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Netscout 10 yıl
GPU ları CPU gibi kullanma devri yaklaşıyor :D
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Tolgá 10 yıl
çalıştıramaz çünkü x86 mimarisinde değil.
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erolsipar 10 yıl
Fermi GTX 512 Paralel işlem olarak İşletim Sistemi çalıştırsa ne olucak?
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StreamRolleR 10 yıl
win 8 512 çekirdek win 9 1024 sorası 2012 güm
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