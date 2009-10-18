Windows 7 256 çekirdek desteği ile geliyor

Windows 7 'nin çıkmasına sayılı günler kala Microsoft'un yeni işletim sistemi hakkında çok çeşitli haberler ve testler de gelmeye devam ediyor. Yine bir Windows 7 haberi, işletim sisteminin bu güne kadar pek üstüne düşülmeyen çoklu işlemci ve paralel işlem yetenekleri hakkında ipucu veriyor. Windows Vistayla 64 adet işlemciye destek veren Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 7'de bu sayıyı 256 'ya çıkarıyor.

Microsoft'un Windows Merkezi Operasyon Bölümünden Müdür baş yardımcısı Jon DeVaan'ın yaptığı açıklamada 64 çekirdek desteğinden 256 çekirdek desteğine geçilmesinin ehemmiyetli bir aşama olduğunu, çok daha fazla işlemci çekirdeğini desteklemenin ve bunların uygun bir şekilde ölçeklendirilmesinin zorlu bir aşama olduğunu belirtti. DeVaan ayrıca Windows 7'de yapılan bu değişikliğin çok çekirdekli işlemci kullanıcılarının büyük çoğunluğunun oluşturduğu 2 ve 4 çekirdekli sistemleri de olumlu etkileyeceğini zira yapılan iyileştirmeler sonucunda önbellek kullanımı ve işlemciler arasındaki iş yoğunlu dengesinin daha verimli hale getirildiğinden de söz etti.

http://www.dailytech.com/Windows+7+Boasts+Better+Multicore+Support+for+up+to+256+Cores/article16479.htm