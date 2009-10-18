Windows 7 256 çekirdek desteği ile geliyor

Windows 7 'nin çıkmasına sayılı günler kala Microsoft'un yeni işletim sistemi hakkında çok çeşitli haberler ve testler de gelmeye devam ediyor. Yine bir Windows 7 haberi, işletim sisteminin bu güne kadar pek üstüne düşülmeyen çoklu işlemci ve paralel işlem yetenekleri hakkında ipucu veriyor. Windows Vistayla 64 adet işlemciye destek veren Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 7'de bu sayıyı 256 'ya çıkarıyor.
Microsoft'un Windows Merkezi Operasyon Bölümünden Müdür baş yardımcısı Jon DeVaan'ın yaptığı açıklamada 64 çekirdek desteğinden 256 çekirdek desteğine geçilmesinin ehemmiyetli bir aşama olduğunu, çok daha fazla işlemci çekirdeğini desteklemenin ve bunların uygun bir şekilde ölçeklendirilmesinin zorlu bir aşama olduğunu belirtti. DeVaan ayrıca Windows 7'de yapılan bu değişikliğin çok çekirdekli işlemci kullanıcılarının büyük çoğunluğunun oluşturduğu 2 ve 4 çekirdekli sistemleri de olumlu etkileyeceğini zira yapılan iyileştirmeler sonucunda önbellek kullanımı ve işlemciler arasındaki iş yoğunlu dengesinin daha verimli hale getirildiğinden de söz etti.
http://www.dailytech.com/Windows+7+Boasts+Better+Multicore+Support+for+up+to+256+Cores/article16479.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
GT300 fermiler x86 mimarisi kullanılmış çünki Nvidia VIA'ı satın aldı ve dolaysı ile artık x86 lisansına sahip.
donanimhaber.com/...
arkadaşım yok böyle birşey, nvidia nın VIA yı satın aldığı falan yok henüz ortada. dolayısı ile x86 lisansına sahip değil..
işletim sistemi çalıştırabilir demek, x86 kodu çalıştırabilir demek değil.. bir de şu var, işletim sistemi çalıştırabilir denmiş de, dandik 8 bit microcontroller lar da işletim sistemi çalıştırabiliyor.
orada kastedilen, nvidia nın fermi komut setine kod üreten bir derleyici ile linux derleyip fermi de çalıştırılabilmesi.. olay bu, x86 ile ilgisi yok