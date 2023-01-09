Windows 8.1 desteği kesiliyor: Son güncelleme yarın!

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 8.1 için son güncellemeyi yarın yayınlayacak ve işletim sistemi bu tarihten itibaren güvenlik güncellemelerini dahi almayacak.

Güvenlik yamalarını da almayacak

Windows 8.1, kurulu olduğu bilgisayarlarda elbette çalışmaya devam edecek ancak güvenlik yamaları almayacak. Bu, işletim sisteminde keşfedilen herhangi bir güvenlik açığının düzeltilmeden bırakılacağı, kötü niyetli kişilerin bu açıktan faydalanarak zarar verebileceği anlamına geliyor. Microsoft, Windows 8.1 kullanıcılarının mümkün olan en kısa sürede yeni bir sürüme yükseltme yapması gerektiğini söylüyor. Şirketin önerisi Windows 11 yönünde ancak Windows 10 da tercih edilebilir.

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ESU programına dahil edilmedi

Windows 8.1, Windows 7’den farklı olarak ESU (Ürün Yaşam Döngüsü) programına dahil edilmedi. Bu yüzden destek sonlandıktan sonra Microsoft tarafından yayınlanan güvenlik yamalarını almayacak. 10 Ocak 2023’ten itibaren Windows 8.1, hem güvenlik risklerine karşı korumasız olacak hem de uyumluluk sorunu çıkaracak.

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