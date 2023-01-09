Windows 8.1 desteği kesiliyor: Son güncelleme yarın!

Güvenlik yamalarını da almayacak
Windows 8.1, kurulu olduğu bilgisayarlarda elbette çalışmaya devam edecek ancak güvenlik yamaları almayacak. Bu, işletim sisteminde keşfedilen herhangi bir güvenlik açığının düzeltilmeden bırakılacağı, kötü niyetli kişilerin bu açıktan faydalanarak zarar verebileceği anlamına geliyor. Microsoft, Windows 8.1 kullanıcılarının mümkün olan en kısa sürede yeni bir sürüme yükseltme yapması gerektiğini söylüyor. Şirketin önerisi Windows 11 yönünde ancak Windows 10 da tercih edilebilir.
ESU programına dahil edilmedi
Windows 8.1, Windows 7’den farklı olarak ESU (Ürün Yaşam Döngüsü) programına dahil edilmedi. Bu yüzden destek sonlandıktan sonra Microsoft tarafından yayınlanan güvenlik yamalarını almayacak. 10 Ocak 2023’ten itibaren Windows 8.1, hem güvenlik risklerine karşı korumasız olacak hem de uyumluluk sorunu çıkaracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..