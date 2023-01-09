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    Anlık Bildirim

    Windows 8.1 desteği kesiliyor: Son güncelleme yarın!

    Microsoft, Windows 8.1'e desteği tamamen kesiyor. Salı günü yayınlanacak güncelleme, işletim sisteminin son güncellemesi olacak.                                 
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    windows 8.1 desteği kesiliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 8.1 için son güncellemeyi yarın yayınlayacak ve işletim sistemi bu tarihten itibaren güvenlik güncellemelerini dahi almayacak.

    Güvenlik yamalarını da almayacak

    Windows 8.1, kurulu olduğu bilgisayarlarda elbette çalışmaya devam edecek ancak güvenlik yamaları almayacak. Bu, işletim sisteminde keşfedilen herhangi bir güvenlik açığının düzeltilmeden bırakılacağı, kötü niyetli kişilerin bu açıktan faydalanarak zarar verebileceği anlamına geliyor. Microsoft, Windows 8.1 kullanıcılarının mümkün olan en kısa sürede yeni bir sürüme yükseltme yapması gerektiğini söylüyor. Şirketin önerisi Windows 11 yönünde ancak Windows 10 da tercih edilebilir.

    ESU programına dahil edilmedi

    Windows 8.1, Windows 7’den farklı olarak ESU (Ürün Yaşam Döngüsü) programına dahil edilmedi. Bu yüzden destek sonlandıktan sonra Microsoft tarafından yayınlanan güvenlik yamalarını almayacak. 10 Ocak 2023’ten itibaren Windows 8.1, hem güvenlik risklerine karşı korumasız olacak hem de uyumluluk sorunu çıkaracak.

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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