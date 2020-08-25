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    Windows 95 işletim sistemi 25 yaşında

    24 Ağustos 1995 tarihinde görkemli bir etkinlik ile teknoloji dünyasına sunulan Windows 95 işletim sistemi bugün 25 yılı geride bıraktı ve halen pek çok yeniliğini kullanmaya devam ediyoruz.
    1 gün
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    21
    Windows
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Windows 95 işletim sistemi 25 yaşında
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    Bilgisayar sistemleri dünyasında en önemli adımlardan birisi olarak kabul edilen Windows 95 işletim sistemi tam 25 yıl önce piyasaya sürülmüş ve adeta fırtınalar estirmişti. Microsoft 25 yılda neler değiştiğini kısa bir video ile anlattı.

    Windows 95 neler sunmuştu?

    Windows 95 aslında bugün dahi vazgeçilmez bir şekilde kullanılan pek çok yeniliği ilk kez Windows ekosistemine getirmişti. İlk masa üstü konsepti, sağ tıklama, efsane Başlat menüsü, Tak ve Çalıştır, sonraki sürümlerde USB ve Internet Explorer desteği bunlar arasında.

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    24 Ağustos tarihinde Microsoft’un Redmond kampüsünde lansmanı yapılan Windows 95 için Rolling Stones da Start Me Up adındaki şarkısını ilk kez seslendirmişti. Bill Gates, Steve Ballmer gibi önemli isimlerin dans görüntüleri de hafızalara kazınmıştı.

    Windows 95 piyasaya çıkar çıkmaz adeta kapış kapış satıldı. Teknoloji marketlerinde oluşan müşteri kuyrukları uzun süre haberlerde gündem olmuştu. Windows 95 için iddialı reklam kampanyaları da hazırlayan Microsoft’un Jennifer Aniston ile yaptığı bir kampanya da unutulmadı.

    Bugün Windows 95 işletim sistemini birkaç nesil hiç hatırlamıyor bile ancak Windows 10 işletim sisteminde sıkça kullandığımız pek çok özelliğe hayat verdiğini unutmamak gerekiyor.



    https://www.engadget.com/windows-95-25-004920396.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MertDrx (Mert L.) 1 gün en beğenilen
    Yeni nesil driver yükleme zulmünü çekmediği için böyle zaten :)
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 gün (düzenlendi)
    Ben de 95'le başladım. 95'in çıkışında kopan fırtınayı ve oluşturduğu devrim hissini hâlâ hatırlıyorum. 98 SE'de usb portu desteği gelmişti. Bu da küçük çaplı bir devrimdi ama yine de öyle USB'ye tak çalıştır yapamıyordunuz. Usb'den bağladığınız her ama her şeyin driver'ını kurmak zorundaydınız. XP'de plug in play özelliği gelmişti ama günümüzdeki gibi sorunsuz değildi. Bazı donanımlarda driver'a ihtiyaç duyuyordunuz. 98 SE ile XP arasında Windows ME vardı ama görsellik dışında sözünü etmeye değer pek bir yenilik yoktu. Sadece ağ bağlantıları ve ağ kurulumunda 98'e göre daha pratikleştirilmişti. XP'den sonra kasıntı bir sistem olan Vista'yı Microsoft da biz de hatırlamak istemiyoruz. Vista'nın oluşturduğu nefret sonrasında çıkan Windows 7 hem modern görünümlü hem de stabil bir sistemdi. Ama XP kullanıcıları uzun süre geçmemek için direndi. Bana göre en güzel sistem Windows 8'di ama geleneksel internet kafe kökenli "kantırcı" kullanıcılar ve elinde CD çantası ile onun bunun bilgisayarına format atarak para kazanan sözde "bilgisayar tamircileri"nin tepkisini çekti. Bu bağnaz kitlenin biraz olsun sesini kesmek için Windows 8.1 çıkarıldı start menü eklendi ve Windows 8'deki pratiklik sağlayan pek çok modern özellik tekrar geleneksel yaklaşıma dönüştürüldü. Windows 10 ile bir denge tutturulmaya çalışıldı ve 95'ten beri Windows sürümlerinin hepsini kullanmış bir kullanıcı olarak en başarılı ve stabil Windows sürümü Windows 10'dur bana göre. Windows 10 sonrasında XP ve 7'deki bir süre kullandıktan sonra sistemin ağırlaşmasından ve stabilite sorunlarından kaynaklı format atma ihtiyacı tamamen ortadan kalktı. Mavi ekran diye bir şey görmedim. Kullandığım bilgisayarlar içinde 2015'te Windows 10 yüklediğim bir laptop var ve hâlâ zaman zaman açıp sorunsuzca kullanıyorum. Windows 10 ile üst düzey bileşenlere sahip dokunmatik ekranlı ve kalemli bir donanım kullanıyorsanız asıl keyfini o zaman alıyorsunuz. Mac os kullanıcıları da günümüzde tek cihazda bu deneyimi yaşayamıyorlar. Bu deneyimi yaşayabilmeleri için hem bir Macbook hem de bir ipad alıp ikisini bir arada kullanmak zorundalar. Her neyse XP'yi terk edip 7'ye geçmekte direnen düşük donanımlı pc kullanıcısı kitle aynı direnmeyi 7'yi terk edip 10'a geçmemekte tekrarlıyorlar bana göre. Bir süre sonra Windows 20 diye bir şey çıkarsa bu kitle Windows 10'a geçer ve orayı terk etmekte de ayak diretir.
    Ben de 95'le başladım. 95'in çıkışında kopan fırtınayı ve oluşturduğu devrim hissini hâlâ hatırlıyorum. 98 SE'de usb portu desteği gelmişti. Bu da küçük çaplı b...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Question-X (Tarık ) 43 dk. (düzenlendi)
    Windows 95 ile başladık , 25 yıl olmuş , daha öncesinide kullananlar vardır tabiki forumda.
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    MrDj 6 sa.
    Belki karıştırmış olabilirim çünkü komutla giriyorduk.



    Kaç yıl geçmiş aradan ilk zaman dos komutlarını az çok öğrenmiştim pek aklımda kalmadı.



    Deltree*.* format c gibi komutları hayal meyal hatırlıyorum.



    Teknoloji gibi kendimi güncellemedim çoğu şeyi unuttum mesela fdisk gibi.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 9 sa.
    win 10 çöp. win 7'ye kadar sağlam yükseldiler sonrası çöp.
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 10 sa.
    RAMDRIVE ile sanal sürücü oluştururduk, win95 i sanal sürücüye kopyalardım. Sanal sürücüden windows 95 kurmak okadar eğlenceliydiki görülmemiş bir hızda kurardım.
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    MrDj 23 sa. (düzenlendi)
    Dos ‘tan win diye komut yazıp girerdik.



    Dos simsiyahtı fakat windows renkli idi.



    56k modemin vıcır vıcır diye ses çıkaran nostaljik bağlanma sesine maruz kalırdık.



    O zamanlar basit bir resimi açmak bile internet faturasını katlardı.



    İlk bilgisayar kursuna gittiğimde tanıştım bu sistemle disketlerde virüs çıkardı.



    Demek ki 25 yıl yaşlanmışım. 40 yaşına gelmek hiç bu kadar hüzünlü olmamıştı.
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    Sanal Bellek 8 sa. MrDj
    İlk bilgisayarımda Windows 3.1 vardı. Onda win komutu ile Windows'u açardık. Hiç windows 95 kullanmadım. İkinci bilgisayarımda Windows 98 SE vardı. O otomatik başlardı.Windows 95'te de mi win komutu ile açılıyordu?
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    rockerroll (resuL ) 23 sa.
    Kurulum dosyalarını diskin diğer bölümüne kopyaladiginizda msdos üzerinden CD siz tekrar kurulabiliyordu. 98 kendi kafasına göre çökerdi bazen. O zamanın baş belası CIH virüsü vardı epey silkelemisti milleti
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    Spavdez (Cihan L.) 1 gün
    95 yanılmıyosam ham kurulum sonrası 50-60mb arası yer kaplıyodu. 98 ise 250 mb cıvarıydı tam hatırlamıyorum. Küçücük boyutlarda devrim. 256 mb lık harddiskime kurardım birde office yüklerdim yer kalmazdı 🤓. 98 e karşı acayip sempatim vardı. xp bana soğuk gelirdi keşke değişime ayak uydurmak zorunda kalmasaydık. Msdos disketini başlangıc yapar fdiskle formatlardık. 98 in olduğu klasörü yerel diske atardık fişek gibi kurulum yapardı. O komutları hızlı hızlı girerken kendimi hacker gibi hissederdim 😆😆
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    Black_34 (Mehmet Gökalp) 1 gün
    Windows 95 ve 98 de sistem kurarken cd yi ms-dos üzerinden harddiske kopyalardım. Kurulum daha hızlı olurdu. Hatta Windows da bi sorun olduğu zaman cd ye gerek kalmadan tekrar buradan kurulum yapardım. Ne günlerdi valla özledim.
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    H.G.A (ali ceylan) 6 sa. Black_34
    Lafı ağzımdan aldın. Harddisk'e kurulumu kopyalardık. Disket ile açılış yapar, cd win98 / kur.exe
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 gün (düzenlendi)
    Ben de 95'le başladım. 95'in çıkışında kopan fırtınayı ve oluşturduğu devrim hissini hâlâ hatırlıyorum. 98 SE'de usb portu desteği gelmişti. Bu da küçük çaplı bir devrimdi ama yine de öyle USB'ye tak çalıştır yapamıyordunuz. Usb'den bağladığınız her ama her şeyin driver'ını kurmak zorundaydınız. XP'de plug in play özelliği gelmişti ama günümüzdeki gibi sorunsuz değildi. Bazı donanımlarda driver'a ihtiyaç duyuyordunuz. 98 SE ile XP arasında Windows ME vardı ama görsellik dışında sözünü etmeye değer pek bir yenilik yoktu. Sadece ağ bağlantıları ve ağ kurulumunda 98'e göre daha pratikleştirilmişti. XP'den sonra kasıntı bir sistem olan Vista'yı Microsoft da biz de hatırlamak istemiyoruz. Vista'nın oluşturduğu nefret sonrasında çıkan Windows 7 hem modern görünümlü hem de stabil bir sistemdi. Ama XP kullanıcıları uzun süre geçmemek için direndi. Bana göre en güzel sistem Windows 8'di ama geleneksel internet kafe kökenli "kantırcı" kullanıcılar ve elinde CD çantası ile onun bunun bilgisayarına format atarak para kazanan sözde "bilgisayar tamircileri"nin tepkisini çekti. Bu bağnaz kitlenin biraz olsun sesini kesmek için Windows 8.1 çıkarıldı start menü eklendi ve Windows 8'deki pratiklik sağlayan pek çok modern özellik tekrar geleneksel yaklaşıma dönüştürüldü. Windows 10 ile bir denge tutturulmaya çalışıldı ve 95'ten beri Windows sürümlerinin hepsini kullanmış bir kullanıcı olarak en başarılı ve stabil Windows sürümü Windows 10'dur bana göre. Windows 10 sonrasında XP ve 7'deki bir süre kullandıktan sonra sistemin ağırlaşmasından ve stabilite sorunlarından kaynaklı format atma ihtiyacı tamamen ortadan kalktı. Mavi ekran diye bir şey görmedim. Kullandığım bilgisayarlar içinde 2015'te Windows 10 yüklediğim bir laptop var ve hâlâ zaman zaman açıp sorunsuzca kullanıyorum. Windows 10 ile üst düzey bileşenlere sahip dokunmatik ekranlı ve kalemli bir donanım kullanıyorsanız asıl keyfini o zaman alıyorsunuz. Mac os kullanıcıları da günümüzde tek cihazda bu deneyimi yaşayamıyorlar. Bu deneyimi yaşayabilmeleri için hem bir Macbook hem de bir ipad alıp ikisini bir arada kullanmak zorundalar. Her neyse XP'yi terk edip 7'ye geçmekte direnen düşük donanımlı pc kullanıcısı kitle aynı direnmeyi 7'yi terk edip 10'a geçmemekte tekrarlıyorlar bana göre. Bir süre sonra Windows 20 diye bir şey çıkarsa bu kitle Windows 10'a geçer ve orayı terk etmekte de ayak diretir.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 6 sa. alaz1903
    Windows 10 mu stabil? güleyim bari XD Yılda 2 3 tane işletim sistemi piyasaya sürüp sonra hataları düzeltmek yerine yeni arkaplan ve emoji ekleyerek geçinen bir işletim sisteminde stabilden bahsedebileceğimizi sanmıyorum
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    ebavamqko 1 gün
    şimdikilere göre zordu format atma windows kurmak... hele hele driver ... mesela bazen disk hatası verirdi. Scandrive.exe çalıştırıp sonrasında kurum yapılırdı ms-dos üzerinden. diskdrv.inf vardı galiba. bazı yeni nesil HDD hata veriyordu. 30 dakikada yüklenen windows 24 26 saatte yükleniyordu falan. diskdrive.inf i çalıştırarak sonrasında normal hali ile yükleme yapıyorduk. bunu xp üzerinde de yapıyorduk. herşey win 7 ile değişti. ne günlerdi.yani Windows 95 25 yaşında ise bende 35 e gelmişimdir.
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