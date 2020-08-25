Windows 95 işletim sistemi 25 yaşında

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Bilgisayar sistemleri dünyasında en önemli adımlardan birisi olarak kabul edilen Windows 95 işletim sistemi tam 25 yıl önce piyasaya sürülmüş ve adeta fırtınalar estirmişti. Microsoft 25 yılda neler değiştiğini kısa bir video ile anlattı.

Windows 95 neler sunmuştu?

Windows 95 aslında bugün dahi vazgeçilmez bir şekilde kullanılan pek çok yeniliği ilk kez Windows ekosistemine getirmişti. İlk masa üstü konsepti, sağ tıklama, efsane Başlat menüsü, Tak ve Çalıştır, sonraki sürümlerde USB ve Internet Explorer desteği bunlar arasında.

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24 Ağustos tarihinde Microsoft’un Redmond kampüsünde lansmanı yapılan Windows 95 için Rolling Stones da Start Me Up adındaki şarkısını ilk kez seslendirmişti. Bill Gates, Steve Ballmer gibi önemli isimlerin dans görüntüleri de hafızalara kazınmıştı.

Windows 95 piyasaya çıkar çıkmaz adeta kapış kapış satıldı. Teknoloji marketlerinde oluşan müşteri kuyrukları uzun süre haberlerde gündem olmuştu. Windows 95 için iddialı reklam kampanyaları da hazırlayan Microsoft’un Jennifer Aniston ile yaptığı bir kampanya da unutulmadı.

Bugün Windows 95 işletim sistemini birkaç nesil hiç hatırlamıyor bile ancak Windows 10 işletim sisteminde sıkça kullandığımız pek çok özelliğe hayat verdiğini unutmamak gerekiyor.

https://www.engadget.com/windows-95-25-004920396.html

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