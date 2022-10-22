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    Anlık Bildirim

    Windows 11, Android 13 güncellemesine kavuşuyor

    Windows 11 ile Android uygulamalarına yerel destek sağlayan Micorsoft, bu servisi güncellemeye hazırlanıyor. Birçok yenilik ile gelen Android 13 yakında WSA için yayınlanacak.
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    Windows Subsystem for Android, Android 13 ile güncellenecek Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Windows içerisinde alternatif işletim sistemlerinin varlığına izin veren Microsoft, Windows Subsystem for Linux (WSL) ve Windows Subsystem for Android (WSA) servisleri ile oldukça başarılı adımlar atmıştı. GitHub üzerinde WSA için yol haritasını paylaşan firma, Windows içerisinde Android'in geleceğine ışık tuttu.

    Dosya transfer desteği de yolda

    GitHub üzerinden WSA’nın yol haritasını paylaşan Microsoft, Windows için gelecek yeni Android özelliklerini de paylaşmış oldu. Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve birçok yenilik ile gelen Android 13, Windows Subsystem for Android sistemi için yayınlanacak. Ayrıca Windows ve Android arası dosya transferi, kısayollar, resim içinde resim ve yerel ağ erişimi de Windows içerisinde Android’in alacağı yenilikler arasında listeleniyor.

    Henüz küresel anlamda yayınlanmayan Windows Subsystem for Android, erişimi olan kişiler tarafından Microsoft Store üzerinden indirilebiliyor ve güncellenebiliyor. Android 13 dahil bahsi geçen yeniliklerin ne zaman yayınlanacağı belli değil ancak önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacaktır.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 4 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 2 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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