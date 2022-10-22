Windows 11, Android 13 güncellemesine kavuşuyor

Dosya transfer desteği de yolda
GitHub üzerinden WSA’nın yol haritasını paylaşan Microsoft, Windows için gelecek yeni Android özelliklerini de paylaşmış oldu. Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve birçok yenilik ile gelen Android 13, Windows Subsystem for Android sistemi için yayınlanacak. Ayrıca Windows ve Android arası dosya transferi, kısayollar, resim içinde resim ve yerel ağ erişimi de Windows içerisinde Android’in alacağı yenilikler arasında listeleniyor.
Henüz küresel anlamda yayınlanmayan Windows Subsystem for Android, erişimi olan kişiler tarafından Microsoft Store üzerinden indirilebiliyor ve güncellenebiliyor. Android 13 dahil bahsi geçen yeniliklerin ne zaman yayınlanacağı belli değil ancak önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.