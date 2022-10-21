Microsoft, CCleaner'a benzeyen PC Manager uygulamasını yayınladı

Birçok ayara tek uygulamadan erişin
PC Manager ile kullanıcılar bilgisayar depolama alanını yönetme, işlemleri hızlı bir şekilde sonlandırma ve Windows başlangıcında hangi uygulamaların başlatılacağını kontrol etme olanağına sahip. Nadiren kullanılan programları da kaldırabilirsiniz. PC Manager ayrıca varsayılan tarayıcıyı değiştirmeyi de kolaylaştırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.