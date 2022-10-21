Tam Boyutta Gör Microsoft, bilgisayar performansını artırmak için tasarlanmış PC Manager uygulamasını kullanıma sundu. Yeni uygulama, bu türün popüler programı CCleaner gibi çalışıyor.

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Birçok ayara tek uygulamadan erişin

PC Manager ile kullanıcılar bilgisayar depolama alanını yönetme, işlemleri hızlı bir şekilde sonlandırma ve Windows başlangıcında hangi uygulamaların başlatılacağını kontrol etme olanağına sahip. Nadiren kullanılan programları da kaldırabilirsiniz. PC Manager ayrıca varsayılan tarayıcıyı değiştirmeyi de kolaylaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Bu özelliklerin çoğu zaten Windows'ta mevcut, ancak PC Manager'ın avantajı hepsine tek bir yerden erişim sağlamak diyebiliriz. PC Manager'ın herkese açık beta sürümü Microsoft'un resmi web sitesinden indirilebilirsiniz. Uygulamanın Windows 10 ve üstünü çalıştıran bilgisayarlar için tasarlandığını da belirtmeden geçmeyelim.

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Microsoft, CCleaner'a benzeyen PC Manager uygulamasını yayınladı