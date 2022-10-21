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    Anlık Bildirim

    Microsoft, CCleaner'a benzeyen PC Manager uygulamasını yayınladı

    Microsoft, Windows 10 ve üzeri bilgisayarlar için PC Manager uygulamasını yayınladı. PC performansını artıran ve sistemi temizleyen CCleaner'a benzer şekilde çalışıyor.
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    Microsoft, CCleaner'a benzeyen PC Manager uygulamasını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bilgisayar performansını artırmak için tasarlanmış PC Manager uygulamasını kullanıma sundu. Yeni uygulama, bu türün popüler programı CCleaner gibi çalışıyor.

    Birçok ayara tek uygulamadan erişin

    PC Manager ile kullanıcılar bilgisayar depolama alanını yönetme, işlemleri hızlı bir şekilde sonlandırma ve Windows başlangıcında hangi uygulamaların başlatılacağını kontrol etme olanağına sahip. Nadiren kullanılan programları da kaldırabilirsiniz. PC Manager ayrıca varsayılan tarayıcıyı değiştirmeyi de kolaylaştırıyor.

    Microsoft, CCleaner'a benzeyen PC Manager uygulamasını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Bu özelliklerin çoğu zaten Windows'ta mevcut, ancak PC Manager'ın avantajı hepsine tek bir yerden erişim sağlamak diyebiliriz.  PC Manager'ın herkese açık beta sürümü Microsoft'un resmi web sitesinden indirilebilirsiniz. Uygulamanın Windows 10 ve üstünü çalıştıran bilgisayarlar için tasarlandığını da belirtmeden geçmeyelim.
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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 2 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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