Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Witcher dizisinin 1200 yıl öncesini anlatacak dizi The Witcher: Blood Origin'in başrolü belli oldu

    Netflix'in The Witcher dizisinin 1200 yıl öncesinde geçen The Witcher: Blood Origin dizisinin başrolü belli oldu. Dizinin başrolünde Jodie Turner-Smith bulunuyor.
    1 sa.
    610
    34
    7
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Witcher dizisinin 1200 yıl öncesini anlatacak dizi The Witcher: Blood Origin'in başrolü belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Oyun ve fantastik edebiyat dünyasında oldukça popüler olan The Witcher markasının bir dizi uyarlaması 2019 yılında Netflix üzerinden yayınlanmıştı. Geçtiğimiz yılın ortalarında da yeni bir Witcher dizisi duyuruldu. Bu dizinin de başrolü ve bazı yeni detayları belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix'e yeni bir özellik geliyor: "Karışık Oynatma"

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in Witcher animesi Nightmare of the Wolf'un detayları belli"

    Açıklamaya göre The Witcher: Blood Origin isimli dizinin başrolünde oyuncu ve model olan Queen & Slim, Nightflyers ve Jett gibi yapımlarda oynayan Jodie Turner-Smith bulunacak. Jodie Turner-Smith, tanrıların sesiyle kutsanmış seçkin bir savaşçı olan ancak klanını terk eden göçebe bir müzisyen Éile karakterini canlandıracak.

    Dizi, The Witcher dizisinden 1200 yıl öncesinde geçecek ve ilk Witcher'a odaklanacak, yani Jodie Turner-Smith'in bir yerde ilk Witcher olacağını düşünebiliriz ya da ilk Witcher diziye farklı bir şekilde eklenecek.

    The Witcher: Blood Origin yine The Witcher dizisinin yaratıcı ekibinden Declan de Barra ve Lauren Schmidt Hissrich tarafından geliştirilecek. Ayrıca The Witcher evreninin yaratıcısı Andrzej Sapkowski, danışman olarak ekipte bulunacak. 6 bölümden oluşacak olan dizi yine Netflix üzerinde yayınlanacak.



    https://deadline.com/2021/01/the-witcher-blood-origin-jodie-turner-smith-cast-eile-netflix-witcher-prequel-series-1234679499/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi

    BalkanGöçmeniBirBey

    TensorFlow kullandığını düşünüyorum.

    23 dakika önce
    6
    6s

    b

    1 saat önce
    Lagari Hasan Çelebi

    a

    1 saat önce
    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    AfyonumuFünyeylePatlattm (Hz.İzzet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hah bi el atmadığınız witcher evreni kalmıştı. Slav kökenli hikayede zenci witcher ne arar mk.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hay ben sizin yapacağınız işe yeter ya. Bu dayatmalardan midem bulanıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    1200 yıl nedir ya hiç mi teknolojik ilerleme olmaz.



    Krallık desen var. Zırh desen var. Çelik filan var 1200 yıl öncesi herhalde bronz kılıç tahta Kalkan vs mi olacak ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    absamet (sems sems) 14 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    Daha çok canavar yaratık olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    absamet (sems sems) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ya maymun gibi ejderha yaparak ilk diziyi mahvettiler zaten birde witcherların hayatını anlatacak diziye başrol siyahi oyuncu seçmişler iyice kınaa geldi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    canguler917 (can guler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AfyonumuFünyeylePatlattm (Hz.İzzet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hah bi el atmadığınız witcher evreni kalmıştı. Slav kökenli hikayede zenci witcher ne arar mk.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi ) AfyonumuFünyeylePatlattm
    Sjw akımının b*ku çıktı artık !
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. BMC'nin zırhlı SUV modeli Tulga'nın sürüş testlerine ilişkin kısa bir video paylaşıldı 55 dk. Beklenmedik bir stüdyo yeni bir Star Wars Knights of the Old Republic oyunu geliştiriyor 1 sa. AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin mimarisini detaylandırdı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Witcher dizisinin 1200 yıl öncesini anlatacak dizi The Witcher: Blood Origin'in başrolü belli oldu Sonraki Huawei yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanan eski Brezilya devlet başkanını işe aldı 2 sa. 7 GB/s’ye ulaşacak Corsair MP600 Pro Gen4 ortaya çıktı 2 sa. Boeing, 2030 yılına kadar yenilenebilir yakıt kullanan ticari uçakları teslim etmeye başlayacak 3 sa. Türk girişimci, bariyerlerde gezerek trafik ihlallerini tespit edecek otonom robot tasarladı 3 sa. iMessage dolaylı olarak Android’e geliyor 4 sa. Google bazı ofislerini Covid-19 aşılama noktasına dönüştürüyor 4 sa. Microsoft, hayatını kaybedenlerle konuşabildiğiniz bir teknolojinin patentini aldı 5 sa. Netflix, Android cihazlarda 'stüdyo kalitesinde ses' sunuyor 5 sa. LG, otomobiller için yeni nesil dijital anahtar geliştirdi 6 sa. Türkiye'de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler 2020'de 99 ülkeye ihraç edildi 6 sa. Xbox'ın 2021 yılında yayınlanacak olan henüz duyurulmamış iki büyük oyunu daha var 7 sa. Oppo A55 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 sa. Cyberpunk 2077'nin büyük yamasına rağmen çökme sorunları ve görevlerdeki hatalar devam ediyor 8 sa. 6,5 milyon doz koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi 8 sa. Apple’dan uyarı: iPhone 12 cihazınızı kalp piline yakın tutmayın 9 sa. Netflix'e yeni bir özellik geliyor: "Karışık Oynatma" 9 sa. Hangi ilde kaç kişi aşılandı? İllere göre takip tablosu yayınlandı! 9 sa. Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili detaylar ortaya çıktı 19 sa. Eski başkan Donald Trump’ın savunma bakanından F-35’e yönelik ciddi eleştiri geldi 20 sa. ABD ordusu, yeni nesil bir tüfek sabitleme sistemi üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız