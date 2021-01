Witcher dizisinin 1200 yıl öncesini anlatacak dizi The Witcher: Blood Origin'in başrolü belli oldu

Tam Boyutta Gör

Oyun ve fantastik edebiyat dünyasında oldukça popüler olan The Witcher markasının bir dizi uyarlaması 2019 yılında Netflix üzerinden yayınlanmıştı. Geçtiğimiz yılın ortalarında da yeni bir Witcher dizisi duyuruldu. Bu dizinin de başrolü ve bazı yeni detayları belli oldu.

İlginizi Çekebilir

Netflix'e yeni bir özellik geliyor: "Karışık Oynatma"

Ayrıca Bkz. "Netflix'in Witcher animesi Nightmare of the Wolf'un detayları belli"

Açıklamaya göre The Witcher: Blood Origin isimli dizinin başrolünde oyuncu ve model olan Queen & Slim, Nightflyers ve Jett gibi yapımlarda oynayan Jodie Turner-Smith bulunacak. Jodie Turner-Smith, tanrıların sesiyle kutsanmış seçkin bir savaşçı olan ancak klanını terk eden göçebe bir müzisyen Éile karakterini canlandıracak.

Dizi, The Witcher dizisinden 1200 yıl öncesinde geçecek ve ilk Witcher'a odaklanacak, yani Jodie Turner-Smith'in bir yerde ilk Witcher olacağını düşünebiliriz ya da ilk Witcher diziye farklı bir şekilde eklenecek.

The Witcher: Blood Origin yine The Witcher dizisinin yaratıcı ekibinden Declan de Barra ve Lauren Schmidt Hissrich tarafından geliştirilecek. Ayrıca The Witcher evreninin yaratıcısı Andrzej Sapkowski, danışman olarak ekipte bulunacak. 6 bölümden oluşacak olan dizi yine Netflix üzerinde yayınlanacak.

https://deadline.com/2021/01/the-witcher-blood-origin-jodie-turner-smith-cast-eile-netflix-witcher-prequel-series-1234679499/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.