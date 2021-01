Netflix'in Witcher animesi Nightmare of the Wolf'un detayları belli

Tam Boyutta Gör

Fantastik edebiyat ve oyun dünyasıdna popüler olan The Witcher serisinin geçtiğimiz yıl Netflix'te bir dizisi yayınlandı bildiğiniz gibi. Sonrasında da Witcher anime filmi olan Nightmare of the Wolf duyuruldu. Geçtiğimiz haftalarda logosu paylaşılan filmin Netflix sayfası açıldı ve bu sayede bazı detaylar belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Amazon'un çizgi romandan uyarlama +18 dizisi Invincible'ın yayın tarihi belli oldu"

İlginizi Çekebilir

Netflix, Witcher animesinin logosunu paylaştı: Nightmare of the Wolf

Nightmare of The Wolf isimli anime film, oyunlarda ve kitaplarda gördüğümüz Geralt of Rivia karakterinin manevi babası olan Vesemir karakterine odaklanacak. Hikaye Vesemir ile Geralt'ın tanışmasından daha öncesini anlatacak. Netflix hesabı açılması ile birlikte de Netflix'in resmi tanıtım yazısı belli oldu:

"Kıta'yı bekleyen yeni ve büyük bir tehlikeyi konu alan bu iki boyutlu anime, The Witcher'ın olağanüstü dünyasını daha da genişletiyor."

Tanıtım yazısından da anlayabileceğimiz gibiLegend of Korra'nın yapımcısı olan Studio Mir'den gelen bu anime, iki boyutlu bir anime olacak. 2021 yılında yayınlanacağını bildiğimiz filmin süresi ise 1 saat 21 dakika olacak.

Filmin senaristliğini Beau DeMayo üstleniyor ve The Witcher dizisinin başındaki isim Lauren S. Hissrich de bu yeni filmin başındaki isim. Seslendirme kadrosu belli değil ancak Vesemir'i The Witcher ikinci sezonunda Kim Bodnia.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.