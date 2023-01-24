Wolfspeed, Almanya'da milyar dolarlık çip fabrikası kuruyor: Otomobil endüstrisinde fark yaratabilir

Tam Boyutta Gör Covid-19 döneminde yaşanan tedarik ve çip sorunlarının ardından, yarı iletken sektörüne olan yatırımlar hız kazanmaya başladı. Bu bağlamda birçok şirket, üretim hatlarını çeşitlendiriyor. Şimdi de dünyanın sayılı silisyum karbür (SiC) yarı iletken üreticilerinden ABD merkezli Wolfspeed, iki milyar euroyu aşan bir yatırımla Almanya’da yeni bir çip fabrikası kurmaya hazırlanıyor.

Seri üretimin dört yıl içinde başlaması bekleniyor

Bildirilenlere göre Wolfspeed tarafından kurulacak yeni tesis, ülkenin (elektrikli) otomobil üretim endüstrisine yakın bir konumda Almanya’nın Saarland bölgesinde inşa edilecek. Böylece tedarik zincirine daha kolay erişim sağlayacak tesisin, dört yıl içerisinde seri üretime başlaması ve yerli elektrikli otomobil pazarı için itici bir güç olması bekleniyor.

Günümüzde silisyum karbür tabanlı çipler, geleneksel silikondan daha maliyetli olsa da çok daha yüksek voltajlarda, sıcaklıklarda ve frekanslarda çalışabiliyor. Bu da onları elektrikli araçlar, güneş enerjisi dönüşümü, 5G, havacılık ve uzay ve diğer uygulamalar için daha iyi bir seçim haline getiriyor. Böylece elektrikli otomobillerde daha kısa şarj süreleri ve daha düşük enerji tüketimi ile karşılaşabiliriz.

Ayrıca 40 ülkede 230 adet üretim tesisi bulunan Alman otomobil tedarikçisi ZF, yeni kurulacak tesisin azınlık hissedarı, tesise eşlik eden araştırma merkezinin ise çoğunluk hissedarı konumunda olacak.

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Wolfspeed'in yeni yatırımı çip üretiminde küresel pazarın yüzde 10’unu oluşturan Avrupa için de önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Hatırlayacak olursak kısa bir süre önce ABD, çip üretimi için teşvik içeren CHIPS yasasını hayata geçirdi. Buna benzer şekilde Avrupa Komisyonu da, 2023 yılına kadar yerel çip üretimini yüzde 20 seviyelerine çıkarmayı amaçlayan yeni bir düzenleme hazırlıyor.

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Wolfspeed, Almanya'da milyar dolarlık çip fabrikası kuruyor