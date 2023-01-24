Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Wolfspeed, Almanya'da milyar dolarlık çip fabrikası kuruyor: Otomobil endüstrisinde fark yaratabilir

    Dünyanın sayılı silisyum karbür (SiC) yarı iletken üreticilerinden Wolfspeed, Almanya'da yeni bir çip fabrikasu kuracak. Yeni tesis, elektrikli otomobil endüstrisinde fark yaratabilir. 
    Oy Ver
    Wolfspeed, Almanya'da milyar dolarlık çip fabrikası kuruyor Tam Boyutta Gör
    Covid-19 döneminde yaşanan tedarik ve çip sorunlarının ardından, yarı iletken sektörüne olan yatırımlar hız kazanmaya başladı. Bu bağlamda birçok şirket, üretim hatlarını çeşitlendiriyor. Şimdi de dünyanın sayılı silisyum karbür (SiC) yarı iletken üreticilerinden ABD merkezli Wolfspeed, iki milyar euroyu aşan bir yatırımla Almanya’da yeni bir çip fabrikası kurmaya hazırlanıyor.

    Seri üretimin dört yıl içinde başlaması bekleniyor

    Bildirilenlere göre Wolfspeed tarafından kurulacak yeni tesis, ülkenin (elektrikli) otomobil üretim endüstrisine yakın bir konumda Almanya’nın Saarland bölgesinde inşa edilecek. Böylece tedarik zincirine daha kolay erişim sağlayacak tesisin, dört yıl içerisinde seri üretime başlaması ve yerli elektrikli otomobil pazarı için itici bir güç olması bekleniyor.

    Günümüzde silisyum karbür tabanlı çipler, geleneksel silikondan daha maliyetli olsa da çok daha yüksek voltajlarda, sıcaklıklarda ve frekanslarda çalışabiliyor. Bu da onları elektrikli araçlar, güneş enerjisi dönüşümü, 5G, havacılık ve uzay ve diğer uygulamalar için daha iyi bir seçim haline getiriyor. Böylece elektrikli otomobillerde daha kısa şarj süreleri ve daha düşük enerji tüketimi ile karşılaşabiliriz.

    Ayrıca 40 ülkede 230 adet üretim tesisi bulunan Alman otomobil tedarikçisi ZF, yeni kurulacak tesisin azınlık hissedarı, tesise eşlik eden araştırma merkezinin ise çoğunluk hissedarı konumunda olacak. 

    Wolfspeed'in yeni yatırımı çip üretiminde küresel pazarın yüzde 10’unu oluşturan Avrupa için de önemli bir gelişmeyi temsil ediyor. Hatırlayacak olursak kısa bir süre önce ABD, çip üretimi için teşvik içeren CHIPS yasasını hayata geçirdi. Buna benzer şekilde Avrupa Komisyonu da, 2023 yılına kadar yerel çip üretimini yüzde 20 seviyelerine çıkarmayı amaçlayan yeni bir düzenleme hazırlıyor.  

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

    Profil resmi
    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız