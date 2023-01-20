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    Bilişim Vadisi girişimci ekosistemi Avrupa'ya açılacak

    Bilişim Vadisi, ekosistemindeki girişimcileri Avrupa’ya açmak için Almanya'da temaslarda bulundu. Almanya'daki girişimciler, üst düzey yöneticiler ve bürokratlarla toplantı yapıldı.
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    Bilişim Vadisi girişimci ekosistemi Avrupa'ya açılacak Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin teknolojik girişimlerini destekleme amacıyla faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesine ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi, yerli girişimcilerin uluslararası yatırımlarına ön ayak olmak için Almanya’nın başkenti Berlin’de temaslarda bulundu.

    Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen toplantıda girişimciler, üst düzey yöneticiler, Türk İş İnsanları Dernekleri temsilcileri ve bürokratlarla bir araya geldi. Artık uluslararasılaşma noktasında çalışmalarının daha da hızlı devam edeceğini belirten A. Serdar İbrahimcioğlu, dünyanın farklı bölgelerinde sorun çözme odaklı bölgelere özel çalışmaların geliştirildiği, bu bağlamda Avrupa’ya açılmanın Türkiye için önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

    Bilişim Vadisi olarak Almanya’da girişimcilerle ve teknoloji alanında çalışanlarla bir araya gelmek istediklerini anlatan İbrahimcioğlu, bir ekosistem oluşturulması için çalışmalar yapılacağını söyledi. Türkiye ile Almanya arasındaki bağların güçlenmesi için Almanya’daki girişimcileri Bilişim Vadisi ekosistemine dahil etmeyi planladıklarını ifade etti. Almanya’daki girişimcilerin Bilişim Vadisi Teknoloji Koridoru’na dahil edilmesine yönelik muhtemel iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

    Almanya’da iş birlikleri kurmak, iş birliği bazlı olarak bu ekosistemi desteklemek ve geliştirmek istediklerini belirtti. Vadisi’nin gelecek vaat eden projelere ve girişimlere yatırım yaptığının altını çizerek bir kez daha “Birlikte başarabiliriz” vurgusu yaptı.

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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