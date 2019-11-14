WordPress web siteleri yeni bir gelir kapısına sahip oldu

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İnternetteki blog altyapısını çok yüksek oranda destekleyen sistem WordPress, blogların can çekişmesi sebebiyle aylık abonelikleri çok daha kolay uygulanabilir hâle getirdi. Herhangi bir ücretli WordPress sitesine sahip olan ve Automattic’in Jetpack araç kitini kullanan herkes, özelliği sitesine uygulayabilir.

Blogging uzun bir süredir kan kaybediyor dediğimizde, bunu işin içine girmiş çoğu kişi onaylayacaktır. Sadece siteyi yöneterek geçinecek kadar para kazanmak artık bir hayal olsa da abonelik sistemi sayesinde yöneticiler, kullanıcıların neyi sevdiğini anlayabilecek ve güvenle üretimlerini yapmayı sürdürebilecekler.

Longreads kurucusu ve Automattic’te (WordPress'in üst kuruluşu) editör olan Mark Armstrong tarafından atılan tweete göre özellikle küçük yayıncı ve işletmeler, hayatta kalma konusunda aboneliklerden çok büyük destek görecek.

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Şimdiye kadar WordPress ekosisteminde ya da dışarıda aylık düzenli ödemeler kabul etmeye ve üretimi desteklemeye yarayan sistemlerin varlığı, WordPress’in yeni özelliğini bir kopya olarak görmeye sebep olabilir. Özelliğin Patreon sisteminden de etkilendiği bir hayli açık. Bu durumla ilgili olarak Armstrong’un açıklamasında her platformun bir şekilde üretimi desteklediği, amacın işleri herkes için daha da kolay hâle getirmek olduğu belirtiliyor.