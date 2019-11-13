Microsoft'tan Windows 10 Mobile için sürpriz güncelleme

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Microsoft, Windows 10 Mobile kullanıcıları için yeni bir toplu güncelleme yayınladı. 15254.597 yapı numaralı versiyon Windows 10 Mobile Fall Creators Update'in (sürüm 1709) yüklü olduğu akıllı telefonlara sunuldu.

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Güncelleme beraberinde elbette ki yeni özellikler getirmiyor. Sadece bazı hataları ve güvenlik açıklarını gidermek için yayınlandı. Windows 10 Mobile'ın destek süresi 10 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

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Microsoft: iOS veya Android'e geçin

Söz konusu tarihten itibaren artık ürün veya güvenlik güncellemeleri yayınlanmayacak. Ancak uygulama mağazasına erişim bir süre daha açık kalacak. Şirket, Windows 10 Mobile kullanıcılarına iOS veya Android'e geçmelerini tavsiye ediyor.

https://mspoweruser.com/microsoft-rolls-out-build-15254-582-for-windows-10-mobile-users-2