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    Microsoft'tan Windows 10 Mobile için sürpriz güncelleme

    Microsoft beklenmedik bir hamle yaparak destek süresi sona ermek üzere olan Windows 10 Mobile için yeni bir güncelleme yayınladı. Platform yaklaşık bir ay sonra kaderine terk edilecek.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft'tan Windows 10 Mobile için sürpriz güncelleme
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    Microsoft, Windows 10 Mobile kullanıcıları için yeni bir toplu güncelleme yayınladı. 15254.597 yapı numaralı versiyon Windows 10 Mobile Fall Creators Update'in (sürüm 1709) yüklü olduğu akıllı telefonlara sunuldu.

    Ayrıca Bkz. "Dört arka kameralı Realme 5s'in çıkış tarihi belli oldu"

    Güncelleme beraberinde elbette ki yeni özellikler getirmiyor. Sadece bazı hataları ve güvenlik açıklarını gidermek için yayınlandı. Windows 10 Mobile'ın destek süresi 10 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

    Microsoft'tan Windows 10 Mobile için sürpriz güncelleme
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    Microsoft: iOS veya Android'e geçin

    Söz konusu tarihten itibaren artık ürün veya güvenlik güncellemeleri yayınlanmayacak. Ancak uygulama mağazasına erişim bir süre daha açık kalacak. Şirket, Windows 10 Mobile kullanıcılarına iOS veya Android'e geçmelerini tavsiye ediyor.



    https://mspoweruser.com/microsoft-rolls-out-build-15254-582-for-windows-10-mobile-users-2 Yorum Yaz
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    ProfXavier 1 hf. en beğenilen
    kim ne derse desin microsoft mobil pazara bilerek girmedi. windows gibi tüm dünyanın kullandığı, aşina olduğu bir işletim sistemi üzerinden mobili her türlü yürütürlerdi. bütçe de vardı, gerekli alt yapı da...
    kim ne derse desin microsoft mobil pazara bilerek girmedi. windows gibi tüm dünyanın kullandığı, aşina olduğu bir işletim sistemi üzerinden mobili her türlü yür...
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    3 Yanıt Yanıtla +26
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    RaptorFX 1 hf.
    Desteği kesiyoruz Allah'a emanet diyeceklerine uygun bir android sürümü hazırlasalar çok güzel bir hareket yapmış olurlardı. Gücüne göre 8 veya 9 android sürümü gibi.
    Desteği kesiyoruz Allah'a emanet diyeceklerine uygun bir android sürümü hazırlasalar çok güzel bir hareket yapmış olurlardı. Gücüne göre 8 veya 9 android sürümü...
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    Yanıtla +16
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    ShaNexxx 1 hf.
    Microsoft bitirdin bizi bitirdin. Güzelim sistemi bitirdin!!

    Lumia 925'e devam.
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    DH Misafiri 4 gün
    İstemeye istemeye android e geçtim yazık oldu dünyanın en stabil işletim sistemine
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    mert1907 1 hf.
    Hala daha umut var oysa. Hiçbirşey için geç değil. Android'e dünya kadar destek vereceğine kendi sistemini mobilde geliştirip pazar payını elde tutabilirdi. Windows 10 Mobile performanslı bir sistem di, yazık.
    Yanıtla +1
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    Biyturs_OnSr 1 hf.
    Yazık oldu sisteme. Windows Mobile kadar olmasa da, güzel bir konsept ve hayata geçmiş bir çalışmaydı. Maalesef işler Microsoft'un istediği gibi gitti ve platformun sonu geldi.
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    MetalWave 1 hf.
    mobil cihazlarına android kurmaya izin verse bile yeterdi. lumia 1020 mi satmazdım ozaman
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    gatamiw 1 hf. yeni yorumcu
    Her ay pc ye gelen güncellemeler aynı şekilde win10 telefonada geliyor yani şaşırılacak bir durum yok
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    DH Misafiri 1 hf.
    Microsoft imzalı hiçbir elektronik ürün alınmaz.
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    hareketliperde 1 hf.
    ÖZLENİCEKSİN :(
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    muratkaya 1 hf.
    Siz bakmayın bu haberlere, bunlar hep Mesut Çevik'in çamur atması. Windows Mobile işletim sistemi yeni sürümüyle çok gelişecek, Twitter, Facebook çalışacak. Instagram bile olacak göreceksiniz. Yeni telefon alacaklara Blackberry öneriyorum.

    Her şey çoğzel olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    damn2u 1 hf.
    Cidden yazık, taş gibi çalışan bir dünya cihaz çöp olacak. O kadar laf ettiğimiz firmalar, cihazlar bile kaç yıl olmuş taş gibi çalışıyorlar. Misal babam da Galaxy S3 Neo var, aman nazar değmesin kıvamında 6 sene mi ne oldu yardır yardır yardırıyor.
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    buraxus 1 hf.
    mesut çevik'in tebessümle okuduğu haberler...
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