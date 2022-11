World of Warcraft'un yeni genişlemesi World of Warcraft: Dragonflight çıktı!

Tam Boyutta Gör

Blizzard Entertainment'ın en popüler oyunlarından World of Warcraft'ın dokuzuncu genişleme paketi çıktı. Horde ve Alliance'ın kahramanları; ejderha suretlerinin antik diyarlarını tekrar kazanmak için geri döndükleri gizemli Dragon Isles'ı ve onun kadim sırlarını keşfetmek için Azeroth'a bir kez daha geri çağırılıyorlar.

Blizzard Entertainment Başkanı Mike Ybarra oyunla ilgili şunları söyledi: "Dragonflight'ta oyuncuların World of Warcraft hakkında en sevdiği unsurlar mevcut: keşif, özelleştirme ve hikâyeler sonuca kavuşurken hissedilen merak. Yeni Talent ağaçları gibi çekirdek sistemler, WoW'un seneler içinde bıraktığı mirasın ışığında her türden oyuncu için yeniden inşa ediliyor. Hem eski hem de yeni dostlarımıza gelecek yıllar boyunca Azeroth'un sunduğu her şeyden keyif almak düşüyor."

Yeni Dragon Isles kıtası, bazıları WoW tarihinde en büyük alana sahip beş capcanlı bölgeden oluşuyor: Dracthyr ırkı için yeni başlangıç bölgesi olan Forbidden Reach; elemental enerjilerle dolup taşan ilkel güçlere ait vahşi Waking Shores toprakları; gururlu centaur klanlarının yuvası rüzgârlı Ohn'ahran Plains; kadim kalıntıların arasında balık tutan tuskarr'ların olduğu engin Azure Span; ejderha suretlerinin tahtı ve ejderha başkenti Valdrakken'in bulunduğu pırıltılı Thaldrazsus.

Dragonflight ile beraber World of Warcraft'ın ilk ırk/sınıf kombosu Dracthyr Evoker da geliyor. 58. seviyeden başlayan ve bol bol karakter özelleştirmesi sunan Dracthyr Evoker, 18 yıl önceki oyunun çıkışından beri World of Warcraft'a eklenen ilk menzilli hasar sınıfı oluyor. Oyuncular yepyeni Empowered büyü kullanımı sistemiyle savaş alanlarında müttefiklerine şifa veya düşmanlarına hasar veren manevralar yaparak ejderha kavimlerinin büyülerini yönlendirebilir.

World of Warcraft: Dragonflight

Dragonriding (Ejderha Biniciliği) ile oyuncular Dragonflight'ta erkenden uçuşa geçebilir. Bu yepyeni sistem, Dragon Isles ejderhası binekleriyle dizginlere asılıp süzülerek ve sonrasında dik bir şekilde aşağı dalarak hız kazandırıp oyunculara heyecan verici bir havadan keşif imkânı sunuyor. Süre sınırlı ve çok oyunculu yarışlarda mücadele etmenin yanı sıra, Dragon Isles maceralarındaki yeni maksimum seviye olan 70'e doğru yolculuklarında toplayabilecekleri dört ejder için oyuncular tüm karakterlerinde geçerli olacak bol miktarda görünüm özelleştirmesi ve yetenek geliştirmesi toplayabilecek.

Çekirdek sistemler Dragonflight için baştan tasarlandı ve genişleme paketi süresince her biri yeni güncellemelerle aşama aşama yenilenecek:

Yepyeni Talent ağacı sistemi , her seviyede çok daha anlamlı seçenekler ve yeni yetenek kombinasyonları sunarak daha önce görülmemiş türden bir oynanış hâkimiyeti sağlıyor. Hem yeni hem eski maceracılar için başlangıç Talent dizilimleri mevcut durumda. Ayrıca Talent dizilimlerini kaydetmek, değiştirmek ve dostlarla paylaşmak da artık mümkün.

, her seviyede çok daha anlamlı seçenekler ve yeni yetenek kombinasyonları sunarak daha önce görülmemiş türden bir oynanış hâkimiyeti sağlıyor. Hem yeni hem eski maceracılar için başlangıç Talent dizilimleri mevcut durumda. Ayrıca Talent dizilimlerini kaydetmek, değiştirmek ve dostlarla paylaşmak da artık mümkün. Baştan tasarlanmış gösterge paneli (HUD) ve kullanıcı arayüzü (UI) , modern ekranlarda ve yüzeylerde önemli oynanış bilgilerini sunması açısından oldukça etkili hale geldi. Edit Mode'un eklenmesiyle beraber HUD UI artık her türden oyuncu tarafından kolayca özelleştirilebilir ve kayıtlı dizilimleri paylaştırılabilir.

, modern ekranlarda ve yüzeylerde önemli oynanış bilgilerini sunması açısından oldukça etkili hale geldi. Edit Mode'un eklenmesiyle beraber HUD UI artık her türden oyuncu tarafından kolayca özelleştirilebilir ve kayıtlı dizilimleri paylaştırılabilir. Geliştirilmiş meslekler artık ekipman edinimi için merkezi konumlardan biri oluyor. Yeni oyuncu temelli sipariş sistemiyle müşteri ağı inşası imkânı, açılabilir uzmanlıklar ve hem üretim hem toplayıcılık için bir kalite sisteminin eklenmesiyle oyunculara usta zanaatkârlar veya toplayıcılar olma fantezisini yaşatıyor.

Dragonflight dijital olarak şu sürümlerde mevcut: Base Edition (49,99 $); yeni Murkastrasza pet, Dragonflight seviyesinde karakter yükseltme (60. seviye) ve yeni Tangled Dreamweaver uçan bineğini içeren Heroic Edition (69,99 $); tüm Heroic Edition içeriklerine ek olarak Timewalker's Hearthstone efekti, Diadem of the Spell-keeper kafa yuvası transmog'u, beş renk çeşidi olan Wings of Awakening sırt yuvası transmog'u ve 30 günlük oyun süresi içeren Epic Edition (89,99 $).

Şu anda özel bir 12 aylık abonelik teklifi mevcut (155,88 $; aylık 12,99 $ ücrete denk). Bu teklifle beraber elde edilebilecek öğeler şu şekilde: Şu anki 6 aylık abonelik teklifi ödülleri olan Nether-Gorged Greatwyrm uçan bineği ve WoW Classic için Tabard of the Flame'e ek olarak Telix the Stormhorn uçan bineği, Gargantuan Grrloc yer bineği, WoW Classic için Festering Emerald Drake bineği ve Ocak 2023'te duyurulacak 6 aylık abonelik teklifinin içereceği tüm öğeler.

World of Warcraft: Dragonflight çıktı!