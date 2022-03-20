Alman su şirketi WSE'nin yaptığı açıklama, Tesla'yı zor duruma sokabilir

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Berlin yakınlarındaki bir Gigafactory için yerel yetkililerden geçtiğimiz günlerde şartlı onay almıştı. Bu şartlar arasında Tesla, fabrikada üretime başlamadan önce su kullanımı ve hava kirliliği kontrolü gibi konularda yetkililerin karşılanmasını istediği şartları sağlamak zorunda. Ancak yakın zamanda Almanya'da bir su şirketi olan WSE'nin yaptığı açıklama, Tesla'yı açmak istediği Gigafactory konusunda zor duruma sokabilir.

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Tesla Berlin fabrikası üretime başlayabilecek mi?

Tesla'nın Avrupa’daki ilk üretim tesisinin (Gigafactory) bulunduğu Brandenburg eyaletindeki su şirketi Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), yaptığı açıklamada yerel su rezervlerinde kıtlık yaşanmaya başladığını söyledi. Alman kamu hizmeti departmanı ise yerel su kaynaklarının yalnızca Tesla'nın Berlin Gigafactory işletmesini destekleyebileceğini söyledi. Başka bir deyişle, Tesla'nın Berlin tesisi mevcut yerel su kaynağını tüketebilir.

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Tesla ise yaptığı açıklamada, yerel su rezervlerinin kurulmaya başladığını söyledi. Ancak WSE, yetersiz yeraltı suyu çıkarımı nedeniyle, ek çıkarma izinleri olmadan bölgede daha fazla ticari ve endüstriyel kalkınma planlamasının imkansız olduğunu söyledi. Brandenburg Ekonomi Bakanı Joerg Steinbach verdiği bir röportajda ise "Mevcut su kaynağı fabrikanın ilk aşaması için yeterli. Ancak Tesla, fabrikayı genişlettiğinde daha fazla su kaynağına ihtiyacımız olacak.” sözlerine yer verdi. Potsdam Üniversitesi'nde hidroloji profesörü olan Axel Bronstert ise Tesla fabrikasının Brandenburg'un Gruenheide bölgesinde su tüketimini kabaca iki katına çıkaracağını söyledi.

Tesla, WSE'nin yaptığı açıklama konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak Tesla yerel yönetimle yaptığı sözleşme, bu sorunların yaşanmayacağı göz önünde bulundurularak yapıldığı için şirket, 22 Mart'ta Berlin Gigafactory'deki etkinlik için şimdiden birçok kişiye davetiye gönderdi.

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