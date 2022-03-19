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    Porsche'den kritik karar: 2030 ve sonrasındaki neredeyse tüm araçlarını elektrikli yapacak

    Porsche, gerçekletirdiği toplantıda yeni satılacak araçlarının yüzde 80'inden fazlasının 2030'da tamamen elektrikli olacağını ve kendi premium elektrik şarj istasyonunu kuracağını duyurdu.
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    Porsche, 2030'a kadar neredeyse tüm araçlarını elektrikli yapacak
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    Otomotiv sektörünün en önemli isimlerinden Porsche, elektrikli araç sektöründe kendini geliştirmeye devam ediyor. Şirketin cuma günü gerçekleştirdiği yıllık basın toplantısında markanın gelecek planlarından bahseden Porsche CEO'su Oliver Blume, markanın aldığı bazı radikal kararlardan bahsetti. 

    Porsche, kendi premium elektrik şarj istasyonunu kuracak

    Porsche, 2030'a kadar neredeyse tüm araçlarını elektrikli yapacak
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    Alman otomotiv markası Porsche, Cuma günü gerçekleşen yıllık basın toplantısında elektrikli araçlar için daha iddialı bir satış hedefi belirledi. Porsche CEO'su Oliver Blume, yeni satılan Porsche araçlarının yüzde 80'inden fazlasının 2030'da tamamen elektrikli olacağını ve kendi elektrikli araç şarj istasyon ağını kurmayı planladığını duyurdu. 

    Porsche'nin 2025 yılında, elektrikli 718 modelinin piyasaya sürmesi tahmin ediliyor. Ayrıca 911 ve Cayenne modellerininde elektrikli hallerinin, ileriki senelerde satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca Porsche, elektrikli model üretiminin yanı sıra kendi şarj istasyonlarını da üretmeye başlayacak. Premium şarj istasyonu üreteceğini açıklayan Porsche, 2025 yılına dek 100 adet şarj istasyonu yapmayı hedefliyor. Şirket, şarj istasyonlarını öncelikle Almanya, İsviçre ve Avusturya'da inşa edeceğini duyurdu.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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