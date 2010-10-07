WSJ: Apple, Verizon iPhone'a hazırlanıyor; 5.Nesil iPhone farklı boyutlarda olabilir

Amerika'da iş dünyasının kalbinin attığı caddeden isminin alan Wall Street Jorunal, uzun süredir dillendirilen Verizon iPhone'un seri üretimine 2010'un sonu itibariyle başlanacağını ve 2011 yılının başlarında da satışa sunulacağını iddia etti.

İddiasını firmaya yakın kaynaklara dayandıran gazete, Verizon iPhone'un, iPhone 4 gibi benzer tasarıma sahip olacağını ancak GSM'in aksine CDMA tabanlı bir cihaz olacak. CDMA yeteneğini Qualcomm'un sağladığı yongadan alacağını belirten gazetenin kaynaklarına göre Verizon iPhone'un satışa sunulmasıysa 2011 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek.

Gazete, ayrıca haberinde; Apple'ın yeni iPhone üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve 5.Nesil iPhone'un mevcut iPhone'lardan farklı boyutlarda olacağı iddiasına yer verdi. Kaufman Bros.'un analistlerinden Shaw Wu'da benzer bir iddiayı dile getirmiş ve Apple'ın farklı boyutlarda iki iPhone üzerinde çalıştığını söylemişti.

Uzun süredir beklenen Verizon iPhone ile Apple'ın özellikle Android'e karşı elini daha da güçlendirebileceği öngörülürken; Susquehanna Financial Group analistlerinden Jeffrey Fidacar'da Wall Street Journal'ın iddiasıyla örtüşen iddiasında Apple'ın Aralık ayında 3 milyon Verizon iPhone üretmeye hazırlandığını öngörmüştü.