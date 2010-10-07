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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WSJ: Apple, Verizon iPhone'a hazırlanıyor; 5.Nesil iPhone farklı boyutlarda olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Amerika'da iş dünyasının kalbinin attığı caddeden isminin alan Wall Street Jorunal, uzun süredir dillendirilen Verizon iPhone'un seri üretimine 2010'un sonu itibariyle başlanacağını ve 2011 yılının başlarında da satışa sunulacağını iddia etti.

İddiasını firmaya yakın kaynaklara dayandıran gazete, Verizon iPhone'un, iPhone 4 gibi benzer tasarıma sahip olacağını ancak GSM'in aksine CDMA tabanlı bir cihaz olacak. CDMA yeteneğini Qualcomm'un sağladığı yongadan alacağını belirten gazetenin kaynaklarına göre Verizon iPhone'un satışa sunulmasıysa 2011 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek.

Gazete, ayrıca haberinde; Apple'ın yeni iPhone üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve 5.Nesil iPhone'un mevcut iPhone'lardan farklı boyutlarda olacağı iddiasına yer verdi. Kaufman Bros.'un analistlerinden Shaw Wu'da benzer bir iddiayı dile getirmiş ve Apple'ın farklı boyutlarda iki iPhone üzerinde çalıştığını söylemişti.

Uzun süredir beklenen Verizon iPhone ile Apple'ın özellikle Android'e karşı elini daha da güçlendirebileceği öngörülürken; Susquehanna Financial Group analistlerinden Jeffrey Fidacar'da Wall Street Journal'ın iddiasıyla örtüşen iddiasında Apple'ın Aralık ayında 3 milyon Verizon iPhone üretmeye hazırlandığını öngörmüştü.


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séquestre 9 yıl
Büyük olmak bir mobil alet için bence dezavantaj..
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sotoxs 9 yıl
moda o kadar çirkinki 6 ay dayanabildiklerini söylediler
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asaltek 9 yıl
ip4 te radyo yokmus yav, atlamisim bak ben bunu, peki internet radyosu yeterince varmi, yoksa radyo yok diye vazgeceyim mi?
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-SWRT- 9 yıl

directX25

ip4 te radyo yokmus yav, atlamisim bak ben bunu, peki internet radyosu yeterince varmi, yoksa radyo yok diye vazgeceyim mi?


Sadece radyo yok diye iphone'dan vaz geçmek sence ne kadar mantıklı?
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Batuist 9 yıl
neden tüm dünyada standart bir ağ kullanılmaz ki!!.. sonra yok o ağa destek veriyor yok buna.. üreticilere de yazık (?)
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AlkanExclusive 9 yıl
o belli bu belli demiste bir arkadas TRde CDMA yokken belli olsa nolur olmasa nolur? :D
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Poyri 9 yıl

TechZone

o belli bu belli demiste bir arkadas TRde CDMA yokken belli olsa nolur olmasa nolur? :D

işte millet bilmeden yorum yazıyor
apple değişikli yapmadan dünya capında yeni iphoneu her zamanki tarihte cıkartır alın iphone4leri çıksada bise olmaz teknoloji beklenmez gidip alınır
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EHABERDAR 9 yıl
Bence su an turkcell den yada vodafondan garantili ip4 almak mantiksiLik degil. eger aldigimiz cihazda bir ariza varsa zaten garantiden olayi cozuyoruz yada degisim, para iadesi gibi islemler yapilabiliyor! Bence hazirin 2011 den once piyasa ya yeni cihaz cikmaz! Heleki iphone uzerinde operator logosu olacagini hic dusunemiyorum...
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Denorath 9 yıl
2 yıllık anlaşma yaptık Turkcell'le nasıl olcak şimdi :)
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-SWRT- 9 yıl
Eeee... Apple'in böyle birşey yapacağı belli idi.

Adı bu kadar skandala karışan ip4'ün yerine piyasaya balyoz gibi inecek 5.jenerasyon bir cihaz / cihazlar çıkaracakları belli idi..

Tüm dünyada yaygınlaşan "daha büyük ekran" akımına kendilerini kaptıracakları da belli idi.....Her ne kadar iphone kullanıcıları misal HTC'nin 4 küsür inçlik ekranlarını görünce "ıyyykkk!! ne kadar büyük, ne kadar iirenç.." gibi yorumlar yapsa da, ellerine alıp cihazları kullanınca aslında o kadar "ıyyykkk!!" olmadıklarını, hatta aksine oldukça kullanışlı olduklarını, hatta "cepte taşınabilecek ipad" kadar kullanışlı olduklarını idrak etseler de pek renk vermemeye çalışıyorlardı..... Fakat Apple gibi bir vizyona sahip olan firmanın bunu atlaması beklenemezdi, yeni jenerasyon iphone'un ekranının 4 küsür inch civarında birşeyler olmasına şaşırmadım açıkçası...

iphone 4 alanlara kesinlikle birşey demiyorum, hataları olsa da çok güzel cihaz, güle güle kullansınlar.... Böyle dedikoduların kokuları çıkmaya başlayınca kendi adıma, kendimi bu iphone4 çılgınlığına kaptırmadığım için tebrik ediyorum... kaç kez eşiğinden döndüm bir bilseniz ip4 almanın...


Ama artık zihnim oldukça berrak ve herşey net..... 5.jenerasyon ve büyük ihtimalle "taş gibi" bir iphone çıkana kadar başka güzel deneyimler ile kendimizi eyleyeceğiz.... alacağız bir HTC Desire HD, 2.2 froyo'nun tadına bakacağız...kısa bir süre sonra da 3.0 kullanmaya başlayacağız ve "yeni iphone"'a kadar Android dünyasının derinliklerine dalacağız.... yeni ip5 çıkıca da fesimizi önümüze koyup karşılaştıracağız....... Boynuz kulağı geçmiş mi? (android)..... yoksa eski sevgilimizde (apple) mihrap halen yerinde duruyor mu, yeni makyajı ile ne vaziyete gelmiş?
Ona göre yola devam edeceğiz....

Biraz "edebi" bir yaklaşım oldu belki ama durum budur benim için...
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