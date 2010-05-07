Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WWDC 2010'un biletleri 8 gün içersinde tükendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,6b
1
8
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

7-11 Haziran tarihleri arasında Moscone West, San Francisco'dan düzenlenecek olan ve açılışında Steve Jobs'un 4.Nesil iPhone'un tanıtması beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2010'un 1600 dolardan satışa sunulan biletleri 8 gün içersinde tükendi.

Geliştiricilere, Apple Mühendisleriyle fikir alışverişi yapma imkanı sunan etkinlik son üç yıldır gerçek amacından çok yeni nesil iPhone'la bütünleşmişti. Geçtiğimiz sene sağlık sorunları nedeniyle koltuğuna Tim Cook'a bıraktığı için WWDC'nin açılışını gerçekleştiremeyen Steve Jobs'un, bu sene açılışı gerçekleştirip yeni iPhone'u tanıtması bekleniyor.

En güçlü kaynaklara göre yeni nesil iPhone'un 720p görüntü kaydı yapabilen 5MP'lik kameraya, 960x640 piksel çözünürlüğünü destekleyen ekrana sahip olan Apple'ın 1GHz'lik A4 işlemcisinde gücünü alan bir cihaz olacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
neden öyle ucuzmuş biletler acaba?? etkinlikte herkese yeni nesil iphone filan mı dağıtacaklar???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuray 9 yıl
Biletlerin de $1.600 Oldugunu Hatirlatmakta Yarar var.

Benim bu yılki Amerika planlarim yalan olmasaydi bende gidecektim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl

Kuray

Biletlerin de $1.600 Oldugunu Hatirlatmakta Yarar var.

Benim bu yılki Amerika planlarim yalan olmasaydi bende gidecektim :)


yorumumu silmişler galiba gördün mü bilmiyorum ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Otomobiller "havasız lastik" teknolojisine
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim