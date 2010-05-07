WWDC 2010'un biletleri 8 gün içersinde tükendi

7-11 Haziran tarihleri arasında Moscone West, San Francisco'dan düzenlenecek olan ve açılışında Steve Jobs'un 4.Nesil iPhone'un tanıtması beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) 2010'un 1600 dolardan satışa sunulan biletleri 8 gün içersinde tükendi.

Geliştiricilere, Apple Mühendisleriyle fikir alışverişi yapma imkanı sunan etkinlik son üç yıldır gerçek amacından çok yeni nesil iPhone'la bütünleşmişti. Geçtiğimiz sene sağlık sorunları nedeniyle koltuğuna Tim Cook'a bıraktığı için WWDC'nin açılışını gerçekleştiremeyen Steve Jobs'un, bu sene açılışı gerçekleştirip yeni iPhone'u tanıtması bekleniyor.

En güçlü kaynaklara göre yeni nesil iPhone'un 720p görüntü kaydı yapabilen 5MP'lik kameraya, 960x640 piksel çözünürlüğünü destekleyen ekrana sahip olan Apple'ın 1GHz'lik A4 işlemcisinde gücünü alan bir cihaz olacak.