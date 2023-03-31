WWE 2K23 - inceleme: WWE hayranları için başarılı

Tam Boyutta Gör Spor oyunları bildiğiniz gibi genellikle her yıl, bir önceki yıla göre bir iki ufak değişiklikle karşımıza çıkıyor. WWE serisi de bildiğiniz gibi güreş oyunları tarafında tek başına giden bir yapım. Bu yüzden de bazı yıllarda gerçekten ufak değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde de serinin son oyunu olan WWE 2K23 çıkışını yaptı. Peki neler sunuyor, önceki oyuna göre farkları neler?

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Visual Concepts ve 2K Games tarafından geliştirilen WWE 2K23, hem tek başına deneyimlemek isteyenler için hem de arkadaşlarıyla birlikte oynamak isteyenler için çeşitli modlar sunuyor. Tek kişilik deneyim tarafına baktığımızda bu yıl benim en çok dikkatimi çeken bölüm kapak yüzü de olan John Cena modu oldu. Bu modda John Cena’nın geçmişini biraz da belgesel tarzında deneyimliyoruz diyebiliriz. Bu kısımda John Cena’nın daha eski dönemlerde aldığı yenilgileri, John Cena’yı yenenleri kontrol ederek deneyimliyoruz. Bir yandan da John Cena kesitler izlediğimiz için güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Eğer benim aksime WWE konusunda bir sevdanız varsa sizlerin çok daha keyif alacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

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Showcase isimli John Cena modu dışında yine keyifli olan MyRise modu bulunuyor. Bu modda da iki farklı hikayeyi deneyimleyebilirsiniz. Hikayelerden birisinde çaylak bir güreşçiyi, diğerinde ise ikinci sınıf bir güreşçiyi kontrol ediyorsunuz. Bu modda ana görevler üzerinden ilerliyorsunuz ancak yan görevler de mevcut ve karakterinizi verdiğiniz kararlarla ufak da olsa değiştirebiliyorsunuz. Bir diğer moda ise MyGM. Bu modda da isminden de anlaşılabileceği gibi menajerlik modu. Bu kısımda da eğer menajerlik ve WWE seviyorsanız sizi detaylı güzel bir mod bekliyor diyebilirim. Bu modu geçtiğimiz yıl deneyimlememiştim ancak videolardan gördüğüm kadarıyla önceki yıla göre çok büyük bir yenilik yok sadece daha fazla GM eklenmiş.

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Gelelim bu yıl eklenen yeni moda: WarGames. Bu modda ise bir kafes içerisinde 2 farklı ring bulunuyor ve oyuncular bu iki farlı ringde dövüşüyorlar, 3vs3 veya 4vs4 olarak oynayabildiğiniz bu mod arkadaşlarla veya online olarak oynanıyor ve en eğlenceli modlardan biri olduğunu söyleyebilirim çünkü ortalık büyük bir kaosa dönüşüyor.

Bu modlar dışında da daha vakit geçirebilcek online ve offline birçok deneyim bulunuyor ve hepsi de sizi iyi kötü meşgul edebilecek türde. Bu yüzden oynanış tarafında aslında hayranlar için yeterli içerik olduğunu söyleyebilirim. İlk kez giriyorsanız da yine kaybolacağınız bir menü ekranı sizleri bekliyor olacak.

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Sonuç olarak toparlamak gerekirse grafik ve performans tarafında zaten belli bir standartı var ve bu standart burada da korunmuş. Elbette animasyonlar bu sefer biraz daha iyi ve grafikler de gerçekten az da olsa yenilenmiş gözüküyor. PS5’te oynadığım süre boyunca performans konusunda bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Kısaca eğer WWE hayranıysanız sizleri güzel bir deneyim bekliyor. Hayranı değilseniz de indirim döneminde alınıp hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir içerik sizleri bekliyor diyebilirim.

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WWE 2K23 - inceleme