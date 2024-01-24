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    Anlık Bildirim

    Netflix, son çeyrekte abone rekoru kırdı: İşte toplam abone sayısı

    Netflix, 2023’ün son çeyreğine ilişkin raporunu yayınladı. Paylaşılan rapora göre Netflix, 'The Crown' ve 'The Killer' gibi yapımların da katkısıyla dördüncü çeyrek abone rekorunu kırdı.
    Netflix son çeyrekte abone rekoru kırdı: İşte toplam abone sayısı Tam Boyutta Gör
    Netflix, uzun süredir devam eden kraliyet draması The Crown’un son sezonu ve David Fincher'ın orijinal filmi The Killer’ı da içeren güçlü bir dizi programın etkisiyle dördüncü çeyrekte tüm tahminleri aştı. Paylaşılanlara göre Netflix, 2023’ün dördüncü çeyreğinde abone rekorunu kırdı.

    Şirket, son çeyrekte 13,1 milyon abone eklediğini ve bu rakamın şimdiye kadarki en büyük dördüncü çeyrek abone artışı olduğunu bildirdi. Böylece Netflix’in toplam abone sayısı 260 milyona ulaştı. Popüler yayın akışı hizmeti bu rakamları paylaştıktan sonra ise hisselerinde yüzde 8,3 düzeyinde artış gördü.

    Netflix, 2024'te çift haneli büyüyecek

    Netflix son çeyrekte abone rekoru kırdı: İşte toplam abone sayısı Tam Boyutta Gör
    Netflix’in geliri ise son çeyrekte 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023’ün tamamında ise gelir 33,8 milyar dolar oldu. Yayın devi, üye eklemeye ve reklamcılık işine yatırım yapmaya devam ettiği için 2024 yılının tamamı için sağlıklı çift haneli gelir artışı beklediğini söyledi. Netflix, reklamcılığın henüz gelir artışının birincil itici gücü olmadığını, ancak bunun 2025 yılına kadar değişmesini hedeflediğini söyledi. Bu sabah yayına aldığımız haberimizde de söylediğimiz gibi: Netflix, reklamlı abonelik planını bu yıl dünya genelinde ön plana çıkaracak.

    Netflix ayrıca oyun tarafında da güçlü ivmelenmeler görüyor. Firma oyun işi henüz ilk günlerinde olsa da, katılımın üç kat arttığını söyledi. Bununla birlikte Netflix giderek daha çok “TV” olmaya da devam ediyor. Firma, World Wrestling Entertainment'ın "Raw" ve diğer bazı programlarını Ocak 2025'te yalnızca yayın hizmetine getirmek için 5 milyar dolardan fazla bir anlaşma yaptığını duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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