Tam Boyutta Gör Netflix, uzun süredir devam eden kraliyet draması The Crown’un son sezonu ve David Fincher'ın orijinal filmi The Killer’ı da içeren güçlü bir dizi programın etkisiyle dördüncü çeyrekte tüm tahminleri aştı. Paylaşılanlara göre Netflix, 2023’ün dördüncü çeyreğinde abone rekorunu kırdı.

Şirket, son çeyrekte 13,1 milyon abone eklediğini ve bu rakamın şimdiye kadarki en büyük dördüncü çeyrek abone artışı olduğunu bildirdi. Böylece Netflix’in toplam abone sayısı 260 milyona ulaştı. Popüler yayın akışı hizmeti bu rakamları paylaştıktan sonra ise hisselerinde yüzde 8,3 düzeyinde artış gördü.

Netflix, 2024'te çift haneli büyüyecek

Tam Boyutta Gör Netflix’in geliri ise son çeyrekte 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023’ün tamamında ise gelir 33,8 milyar dolar oldu. Yayın devi, üye eklemeye ve reklamcılık işine yatırım yapmaya devam ettiği için 2024 yılının tamamı için sağlıklı çift haneli gelir artışı beklediğini söyledi. Netflix, reklamcılığın henüz gelir artışının birincil itici gücü olmadığını, ancak bunun 2025 yılına kadar değişmesini hedeflediğini söyledi. Bu sabah yayına aldığımız haberimizde de söylediğimiz gibi: Netflix, reklamlı abonelik planını bu yıl dünya genelinde ön plana çıkaracak.

Netflix en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırıyor 7 sa. önce eklendi

Netflix ayrıca oyun tarafında da güçlü ivmelenmeler görüyor. Firma oyun işi henüz ilk günlerinde olsa da, katılımın üç kat arttığını söyledi. Bununla birlikte Netflix giderek daha çok “TV” olmaya da devam ediyor. Firma, World Wrestling Entertainment'ın "Raw" ve diğer bazı programlarını Ocak 2025'te yalnızca yayın hizmetine getirmek için 5 milyar dolardan fazla bir anlaşma yaptığını duyurdu.

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Netflix son çeyrekte abone rekoru kırdı: İşte toplam abone sayısı