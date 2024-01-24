Netflix, son çeyrekte abone rekoru kırdı: İşte toplam abone sayısı

Şirket, son çeyrekte 13,1 milyon abone eklediğini ve bu rakamın şimdiye kadarki en büyük dördüncü çeyrek abone artışı olduğunu bildirdi. Böylece Netflix’in toplam abone sayısı 260 milyona ulaştı. Popüler yayın akışı hizmeti bu rakamları paylaştıktan sonra ise hisselerinde yüzde 8,3 düzeyinde artış gördü.
Netflix, 2024'te çift haneli büyüyecek
Netflix ayrıca oyun tarafında da güçlü ivmelenmeler görüyor. Firma oyun işi henüz ilk günlerinde olsa da, katılımın üç kat arttığını söyledi. Bununla birlikte Netflix giderek daha çok “TV” olmaya da devam ediyor. Firma, World Wrestling Entertainment'ın "Raw" ve diğer bazı programlarını Ocak 2025'te yalnızca yayın hizmetine getirmek için 5 milyar dolardan fazla bir anlaşma yaptığını duyurdu.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.