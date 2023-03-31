WhatsApp'ın yeni özelliği: Fotoğraflara şekilli yazılar

WhatsApp’ın yeni özelliği (yenilenmiş metin düzenleyici) sayesinde kullanıcılar yeni araçlar ve yazı tiplerini kullanarak fotoğrafları, videoları ve GIF’leri düzenleyebilecek. Bu özellik iOS için WhatsApp beta sürümünde geliştirme aşamasında ancak Android için WhatsApp beta 2.23.7.17 sürümünde birkaç kullanıcı tarafından test ediliyor.
WhatsApp şekilli yazma (fotoğraf, video ve GIF'lere)
Yeni metin düzenleyici, Android için WhatsApp'ın en son beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar (WhatsApp İşletme hesapları dahil) tarafından kullanılabiliyor. WhatsApp’ın yeni özelliği önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı