WhatsApp'ın yeni özelliği: Fotoğraflara şekilli yazılar

Tam Boyutta Gör WhatsApp’ta yakında şekilli yazılar göreceğiz. Şu anda Android telefon kullanıcılarıyla test edilen yeni özellik (text editor), WhatsApp’ta şekilli mesaj yazma imkanı vermeyecek ancak fotoğraflara eklenen metinler şekilli yazılabilecek. WhatsApp’ta şekilli yazı nasıl yazılır merak edenler için işte detaylar:

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WhatsApp’ın yeni özelliği (yenilenmiş metin düzenleyici) sayesinde kullanıcılar yeni araçlar ve yazı tiplerini kullanarak fotoğrafları, videoları ve GIF’leri düzenleyebilecek. Bu özellik iOS için WhatsApp beta sürümünde geliştirme aşamasında ancak Android için WhatsApp beta 2.23.7.17 sürümünde birkaç kullanıcı tarafından test ediliyor.

WhatsApp şekilli yazma (fotoğraf, video ve GIF'lere)

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar, klavyenin üzerinde gösterilen yazı tipi seçeneklerinden birine dokunarak farklı yazı tipleri arasında kolayca geçiş yapabilecek. Metin yazı tipini değiştirme hali hazırda mevcut ancak WhatsApp, artık dilediğiniz yazı tipini daha kolay seçmenizi sağlayacak. Metin, sola, ortaya ve sağa hizalanabilecek. Metin arka plan rengi de değiştirilebiliyor. Yenilenmiş metin editörü, resimler, videolar, GIF’ler içindeki yazıyı biçimlendirme konusunda daha fazla kontrol veriyor.

Yeni metin düzenleyici, Android için WhatsApp'ın en son beta sürümünü yükleyen bazı kullanıcılar (WhatsApp İşletme hesapları dahil) tarafından kullanılabiliyor. WhatsApp’ın yeni özelliği önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.

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