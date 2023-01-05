The Last of Us Part 3 için ilk sinyal verildi: “Anlatacak daha çok hikaye var”

The Last of Us Part 3 yolda olabilir
The Last of Us dizisinin bu ayın sonlarında çıkacakken THR'ye konuşan Neil Druckmann, Naughty Dog'un The Last of Us Part 3’ün üzerinde çalışılıp çalışılmadığını net bir şekilde açıklamadı ancak "Bence anlatılacak daha çok hikaye var" dedi. Bu açıklama, 2020'de çıkan The Last of Us Part 2'nin ardından ilk “devam” oyunu hakkında yapılan söylem konumunda.
Son olarak HBO’da yayınlanacak olan The Last of Us dizisinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey ikilisini göreceğiz. Dizi ilk oyunu ve hikayesini temel alacak. Dizi 15 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: