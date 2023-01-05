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    The Last of Us Part 3 için ilk sinyal verildi: “Anlatacak daha çok hikaye var”

    Son dönemin en başarılı oyun serilerinden olan The Last of Us, yakında çıkacak HBO dizisi ile ekranlara gelmeyi bekliyor. Öte yandan The Last of Us Part 3 için de ilk sinyal gelmiş durumda.
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    The Last of Us Part 3 için ilk sinyal verildi Tam Boyutta Gör
    The Last of Us hayranları şu anda gözlerini yaklaşan HBO uyarlama dizisine çevirmiş olsa da Naughty Dog'dan Neil Druckmann, The Last of Us Part 3 için ilk sinyalleri verdi. Fakat Naughty Dog’un halihazırda The Last of Us Part 3’ün üstünde çalışıp çalışmadığı hala açıklanmadı.

    The Last of Us Part 3 yolda olabilir

    The Last of Us dizisinin bu ayın sonlarında çıkacakken THR'ye konuşan Neil Druckmann, Naughty Dog'un The Last of Us Part 3’ün üzerinde çalışılıp çalışılmadığını net bir şekilde açıklamadı ancak "Bence anlatılacak daha çok hikaye var" dedi. Bu açıklama, 2020'de çıkan The Last of Us Part 2'nin ardından ilk “devam” oyunu hakkında yapılan söylem konumunda.

    The Last of Us Part 3 için ilk sinyal verildi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan The Last of Us’ın çok oyunculu online oyunu geliştirilmeye devam ediliyor. Naughty Dog'un eş başkanı Neil Druckmann, bu oyunun online olmasına rağmen hikaye ve karakterler açısından zengin olacağını söyledi ve bir konsept tasarım görseli de paylaştı. Bununla birlikte online yapımın Amerika’nın başka bir yerinde geçeceği biliniyor fakat ne anlatacağı veya oynanışta neler sunacağı belirsiz. Öte yandan Druckmann, "Haziran'daki The Last of Us'ın 10. yıl dönümünü dört gözle bekliyoruz ve sizinle bu serinin geleceği hakkında daha fazla şey paylaşmaktan dolayı çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

    Son olarak HBO’da yayınlanacak olan The Last of Us dizisinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey ikilisini göreceğiz. Dizi ilk oyunu ve hikayesini temel alacak. Dizi 15 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlanacak.

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