WWE ile Clash Royale tarzı bir araya geliyor

Mobil dünyada uzun bir süredir varlığını devam ettirek WWE temalı oyunlara bir yenisi daha katıldı. WWE Undefeated bu kez Clash Royale tarzını harmanlayarak oyuncuların hızlı düşünmesini istiyor.

WWE Undefeated neler sunuyor?

Dünya çapında çok önemli bir kitleye sahip olan WWE platformu haliyle oyun dünyasında da çok aktif. Her yıl bir veya bir kaç WWE oyunu farklı geliştirici stüdyoları tarafından indirmeye sunuluyor. WWE Undefeated bunların sonuncusu.

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WWE Undefeated yine The Rock dahil popüler tüm güreşçileri bir araya getiriyor. Bu kez Clash Royale tarzında bir enerji çubuğu var ve dolmadan hamle yapamıyorsunuz. Bu bakımdan hamle kartlarınızı belirlerken ve kullanırken bunu göz önüne almanız gerekiyor.

The Rock ile başladığınız oyunda maç kazandıkça yeni karakterler açılıyor. Her karakterin kendine özgü dövüş tarzı var. Hamlenin işe yaraması için yakın olmanız gerekiyor. Ayrıca karşı taraf hamle yaparken siz de hamle yaparsanız boşa gidiyor ve enerji düşüyor.

Grafik tasarımı, animasyonları ve dövüş mekaniği ile meraklılarını üzmeyecek olan oyunda PvP maçlar oldukça zor. Bu bakımdan karakterleri sürekli geliştirmek gerek. Ayrıca klanlara katılarak özel etkinliklerde de yer alabiliyorsunuz.

WWE Undefeated nWay Inc. Oyunlar Ücretsiz 326.2 MB

WWE Undefeated nWay Inc. Aksiyon Ücretsiz 249M

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