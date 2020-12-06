Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WWE ile Clash Royale tarzı bir araya geliyor

    WWE Undefeated bu kez hamlelerinizi iyi düşünerek hızlı yapmanızı gerektirecek bir enerji sistemi ile geliyor. Zorlu rakipler karşısında en iyi stratejiniz ile kazanmak için oynuyorsunuz.
    2 hf.
    929
    1
    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    WWE ile Clash Royale tarzı bir araya geliyor

    Mobil dünyada uzun bir süredir varlığını devam ettirek WWE temalı oyunlara bir yenisi daha katıldı. WWE Undefeated bu kez Clash Royale tarzını harmanlayarak oyuncuların hızlı düşünmesini istiyor.

    WWE Undefeated neler sunuyor?

    Dünya çapında çok önemli bir kitleye sahip olan WWE platformu haliyle oyun dünyasında da çok aktif. Her yıl bir veya bir kaç WWE oyunu farklı geliştirici stüdyoları tarafından indirmeye sunuluyor. WWE Undefeated bunların sonuncusu.

    Ayrıca Bkz. "Clusterduck oyunu ile ördek mutasyonlarına merhaba"

    İlginizi Çekebilir Avatar Yerli girişimden milyon dolarlık satın alım

    WWE Undefeated yine The Rock dahil popüler tüm güreşçileri bir araya getiriyor. Bu kez Clash Royale tarzında bir enerji çubuğu var ve dolmadan hamle yapamıyorsunuz. Bu bakımdan hamle kartlarınızı belirlerken ve kullanırken bunu göz önüne almanız gerekiyor.

    The Rock ile başladığınız oyunda maç kazandıkça yeni karakterler açılıyor. Her karakterin kendine özgü dövüş tarzı var. Hamlenin işe yaraması için yakın olmanız gerekiyor. Ayrıca karşı taraf hamle yaparken siz de hamle yaparsanız boşa gidiyor ve enerji düşüyor.

    Grafik tasarımı, animasyonları ve dövüş mekaniği ile meraklılarını üzmeyecek olan oyunda PvP maçlar oldukça zor. Bu bakımdan karakterleri sürekli geliştirmek gerek. Ayrıca klanlara katılarak özel etkinliklerde de yer alabiliyorsunuz.

    WWE Undefeated WWE Undefeated WWE Undefeated WWE Undefeated nWay Inc. Oyunlar Ücretsiz 326.2 MB

    WWE Undefeated WWE Undefeated WWE Undefeated WWE Undefeated nWay Inc. Aksiyon Ücretsiz 249M



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Google Pixel XE olduğu iddia edilen telefonun görüntüleri sızdı 2 hf. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Alzheimer için kan testi kullanıma sunuldu 2 hf. Fitbit, EKG sensöründeki sorun nedeniyle tüm Sense akıllı saatleri geri çağırıyor 2 hf. Araştırmalara göre anskiyete Alzheimer progresyonunu artırıyor 2 hf. Nokia'dan yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon geliyor 2 hf. Apple başarılı uygulama geliştiricilerine ilk kez fiziksel ödül gönderdi 2 hf. Google, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarları için kendi işlemcisini hazırlıyor 2 hf. Apple, uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için "Aile Paylaşımı" getirdi 2 hf. Wonder Woman 1984 için ilk yorumlar paylaşıldı 2 hf. Oppo çıkarılabilir kamera modülüne sahip telefon patenti aldı 2 hf. Subaru XV bir kez daha güncellendi: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Chrome OS 87, kullanıma sunuldu: Sekme arama ve bluetooth cihazın pil seviyesi göstergesi 2 hf. Video oyunlarının 2019'da ABD ekonomisine 90 milyar dolar katkıda bulunduğu açıklandı 2 hf. iPhone 11'nin DXOMARK puanı güncellendi, iPhone 12'yi yakaladı 2 hf. Benedict Cumberbatch'in kadroda olduğu, 11 Eylül'e odaklanan The Mauritanian'dan fragman yayınlandı 2 hf. Verileri insan vücudu üzerinden aktarma çok yakın olabilir 2 hf. The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'da eş başkan oldu 2 hf. Honda Ropot çocuklarınızı kazalardan koruyacak 2 hf. 2D bulmaca platform oyunu #AkiRobots mobil cihazlar için yayınlandı 2 hf. LEGO setlerine ilk kez bir Jeep SUV katılıyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN WWE ile Clash Royale tarzı bir araya geliyor Sonraki Dead Cells'in satış sayısı açıklandı ve yeni indirilebilir içeriği duyuruldu 2 hf. Uzaya uydu taşıyacak dünyanın en büyük otonom dronu Ravn X tanıtıldı 2 hf. TEI, ilk milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti 2 hf. Japonlar yine yaptı: 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun örnekleri Dünya'da (VİDEO) 2 hf. Uygun fiyatlı ProArt! "Asus ProArt PA278QV incelemesi" 2 hf. Activision Blizzard, Netflix'e dava açıyor 2 hf. ASRock, Z490 anakartına verdiği BAR desteği ile %19’a kadar performans artışı sağladı 2 hf. RTX 3080 ve Ryzen 9 5900HX taşıyan ASUS dizüstü ufukta görüldü 2 hf. Yeni Volvo S60 için Türkiye yolu göründü: İşte fiyatı 2 hf. Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek 2 hf. AMD Ryzen 9 5900HX APU’su ortaya çıktı: Tek çekirdekte %30 performans artışı yolda 2 hf. BluTV'nin en büyük prodüksiyonuna sahip olan dizi "Yeşilçam" duyuruldu; başrolde Çağatay Ulusoy 2 hf. Snapdragon 888'li Galaxy S21 performans testinde 2 hf. Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites 2 hf. IBM uyardı: Hackerlar, COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedefliyor 2 hf. K9 köpeklerinin eğitimini güvenli kılacak yöntem geliştirildi 2 hf. 7000 mAh batarya ile gelecek olan Samsung Galaxy M12 modelinin detayları belli oldu 2 hf. Asteroit toprağı Dünya'ya geliyor: Hayabusa, örneklerini Yeryüzü'ne bıraktı 2 hf. Dünyadaki ilk laboratuvar ortamında üretilmiş etleri servis eden lokanta açıldı 2 hf. Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısı için gönüllü denek olan Türk Doçent, aşının yan etkilerini anlattı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız