X'in yeni güvenlik özelliği duyuruldu: Şifresiz giriş geliyor

- X premium özelliği olmayacak
- Yeni hesaplarda kullanılamayacak
- X geçiş anahtarı ile şifresiz giriş nasıl ayarlanacak?
- Yorumlar
X premium özelliği olmayacak
2FA, hesabın korunmasına yardımcı oluyor ve şifreye ihtiyaç duymadan giriş yapılmasına olanak tanıyor. Bu özellik genelde sosyal medya uygulamalarında mevcut. Ancak X'te durum biraz farklı; çünkü şirket, kullanıcıların yalnızca küçük bir yüzdesinin SMS aracılığıyla 2FA kullandığını belirterek özelliği X Premium kullanıcılarına özel yaptı. Premium abonesi olmayanlar şimdi şifresiz giriş yöntemi olan passkey özelliğinden faydalanabiliyor.
Kullanıcılar, X hesapları için bir geçiş anahtarı oluşturduğunda hesaplarına giriş sırasında parola ekranını geçip cihazlarının güvenlik seçeneğiyle (Face ID, Touch ID veya parola) hızlıca giriş yapabiliyor. Geçiş anahtarları ilk olarak iOS platformunda sunuldu ve yalnızca Amerika’daki kullanıcılara açık.
Yeni hesaplarda kullanılamayacak
X geçiş anahtarı ile şifresiz giriş yalnızca mevcut hesaplarda kullanılabilecek. Yeni hesaplarda bu özellik etkinleştirilemeyecek.
X geçiş anahtarı ile şifresiz giriş nasıl ayarlanacak?
Geçiş anahtarını açmak için, telefondan X uygulamasını açıp Hesabın - Ayarlar ve Gizlilik - Güvenlik - Hesap Erişimi - Güvenlik adımını izlemek ve sonrasında Ek parola koruması altında Passkey’e dokunmak gerekiyor. Passkey (Geçiş anahtarı) ekle seçilerek ekrandaki yönergeler izleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.