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    Anlık Bildirim

    X'in yeni güvenlik özelliği duyuruldu: Şifresiz giriş geliyor

    X (Twitter) passkey özelliği kazanan popüler uygulamalar arasına katıldı. Şifresiz giriş özelliği, iPhone kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Peki, nasıl kullanılıyor?
    x twitter passkey şifresiz giriş Tam Boyutta Gör
    X Premium’a abone olmayan kullanıcılar için SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin kaldırılmasının ardından yeni giriş seçeneği duyuruldu. X artık iPhone ve iPad’lerde şifresiz girişi destekliyor ve bu güvenlik özelliğine ücretsiz kullanıcılar da erişebiliyor.

    X premium özelliği olmayacak

    2FA, hesabın korunmasına yardımcı oluyor ve şifreye ihtiyaç duymadan giriş yapılmasına olanak tanıyor. Bu özellik genelde sosyal medya uygulamalarında mevcut. Ancak X'te durum biraz farklı; çünkü şirket, kullanıcıların yalnızca küçük bir yüzdesinin SMS aracılığıyla 2FA kullandığını belirterek özelliği X Premium kullanıcılarına özel yaptı. Premium abonesi olmayanlar şimdi şifresiz giriş yöntemi olan passkey özelliğinden faydalanabiliyor.

    Kullanıcılar, X hesapları için bir geçiş anahtarı oluşturduğunda hesaplarına giriş sırasında parola ekranını geçip cihazlarının güvenlik seçeneğiyle (Face ID, Touch ID veya parola) hızlıca giriş yapabiliyor. Geçiş anahtarları ilk olarak iOS platformunda sunuldu ve yalnızca Amerika’daki kullanıcılara açık.

    Yeni hesaplarda kullanılamayacak

    X geçiş anahtarı ile şifresiz giriş yalnızca mevcut hesaplarda kullanılabilecek. Yeni hesaplarda bu özellik etkinleştirilemeyecek.

    X geçiş anahtarı ile şifresiz giriş nasıl ayarlanacak?

    Geçiş anahtarını açmak için, telefondan X uygulamasını açıp Hesabın - Ayarlar ve Gizlilik - Güvenlik - Hesap Erişimi - Güvenlik adımını izlemek ve sonrasında Ek parola koruması altında Passkey’e dokunmak gerekiyor. Passkey (Geçiş anahtarı) ekle seçilerek ekrandaki yönergeler izleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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