Tam Boyutta Gör X Premium’a abone olmayan kullanıcılar için SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin kaldırılmasının ardından yeni giriş seçeneği duyuruldu. X artık iPhone ve iPad’lerde şifresiz girişi destekliyor ve bu güvenlik özelliğine ücretsiz kullanıcılar da erişebiliyor.

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X premium özelliği olmayacak

2FA, hesabın korunmasına yardımcı oluyor ve şifreye ihtiyaç duymadan giriş yapılmasına olanak tanıyor. Bu özellik genelde sosyal medya uygulamalarında mevcut. Ancak X'te durum biraz farklı; çünkü şirket, kullanıcıların yalnızca küçük bir yüzdesinin SMS aracılığıyla 2FA kullandığını belirterek özelliği X Premium kullanıcılarına özel yaptı. Premium abonesi olmayanlar şimdi şifresiz giriş yöntemi olan passkey özelliğinden faydalanabiliyor.

Kullanıcılar, X hesapları için bir geçiş anahtarı oluşturduğunda hesaplarına giriş sırasında parola ekranını geçip cihazlarının güvenlik seçeneğiyle (Face ID, Touch ID veya parola) hızlıca giriş yapabiliyor. Geçiş anahtarları ilk olarak iOS platformunda sunuldu ve yalnızca Amerika’daki kullanıcılara açık.

Yeni hesaplarda kullanılamayacak

X geçiş anahtarı ile şifresiz giriş yalnızca mevcut hesaplarda kullanılabilecek. Yeni hesaplarda bu özellik etkinleştirilemeyecek.

X geçiş anahtarı ile şifresiz giriş nasıl ayarlanacak?

Geçiş anahtarını açmak için, telefondan X uygulamasını açıp Hesabın - Ayarlar ve Gizlilik - Güvenlik - Hesap Erişimi - Güvenlik adımını izlemek ve sonrasında Ek parola koruması altında Passkey’e dokunmak gerekiyor. Passkey (Geçiş anahtarı) ekle seçilerek ekrandaki yönergeler izleniyor.

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X'in yeni güvenlik özelliği duyuruldu: Şifresiz giriş geliyor