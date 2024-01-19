X (Twitter) için görüntülü ve sesli arama özelliği artık Android'de

Tam Boyutta Gör X (eski adıyla Twitter), Ekim 2023'te iOS kullanıcıları için sesli ve görüntülü arama özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdi ise bu özellik Android kullanıcılarına da gelmiş durumda. Özellik şimdilik herkes için aktif hale getirilmedi ve kademeli bir dağıtım söz konusu. Bu nedenle uygulamanın son sürümünü kullanmakta fayda var.

X üzerinden görüntülü ve sesli arama

Tam Boyutta Gör Ağustos 2023'te CEO Linda Yaccarino ilk olarak görüntülü aramaları platforma getirmekten bahsetmişti ve sonunda Ekim ayında bu özellik iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Getirilen görüntülü ve sesli arama özelliği ise yalnızca X Premium aboneleri tarafından kullanılıyor. Premium abonesi olmayanlar ise yalnızca çağrı alabiliyor.

Galaxy S24 serisi Instagram’da kaliteyi arşa çıkaracak 1 gün önce eklendi

Kullanıcılar Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik > Direkt Mesajlar > Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir seçeneğini aktif hale getirerek özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Aynı menü, kullanıcılara kendilerini kimlerin arayabileceğini kontrol etme olanağı veriyor: adres defterlerindeki kişiler, takip ettikleri kişiler ve doğrulanmış kullanıcılar. Bu seçenekler arasından birden fazla seçeneği seçebilirsiniz. İlgili ayarlara doğrudan DM bölümündeki ayarlar simgesinden de ulaşabilirsiniz. Görünüşe göre X, bir "her şey uygulaması" olma konusunda ilerlemeye devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

X için görüntülü ve sesli arama özelliği artık Android'de