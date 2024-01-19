X (Twitter) için görüntülü ve sesli arama özelliği artık Android'de

X üzerinden görüntülü ve sesli arama
Kullanıcılar Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik > Direkt Mesajlar > Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir seçeneğini aktif hale getirerek özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Aynı menü, kullanıcılara kendilerini kimlerin arayabileceğini kontrol etme olanağı veriyor: adres defterlerindeki kişiler, takip ettikleri kişiler ve doğrulanmış kullanıcılar. Bu seçenekler arasından birden fazla seçeneği seçebilirsiniz. İlgili ayarlara doğrudan DM bölümündeki ayarlar simgesinden de ulaşabilirsiniz. Görünüşe göre X, bir "her şey uygulaması" olma konusunda ilerlemeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.