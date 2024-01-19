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    Anlık Bildirim

    X (Twitter) için görüntülü ve sesli arama özelliği artık Android'de

    X (eski adıyla Twitter), iOS kullanıcıları için bir süredir kullanıma sunduğu görüntülü ve sesli arama özelliğini artık Android’de bulunan kullanıcılar için de aktif hale getirdi.
    X için görüntülü ve sesli arama özelliği artık Android'de Tam Boyutta Gör
    X (eski adıyla Twitter), Ekim 2023'te iOS kullanıcıları için sesli ve görüntülü arama özelliğini kullanıma sunmuştu. Şimdi ise bu özellik Android kullanıcılarına da gelmiş durumda. Özellik şimdilik herkes için aktif hale getirilmedi ve kademeli bir dağıtım söz konusu. Bu nedenle uygulamanın son sürümünü kullanmakta fayda var.

    X üzerinden görüntülü ve sesli arama

    X için görüntülü ve sesli arama özelliği artık Android'de Tam Boyutta Gör
    Ağustos 2023'te CEO Linda Yaccarino ilk olarak görüntülü aramaları platforma getirmekten bahsetmişti ve sonunda Ekim ayında bu özellik iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Getirilen görüntülü ve sesli arama özelliği ise yalnızca X Premium aboneleri tarafından kullanılıyor. Premium abonesi olmayanlar ise yalnızca çağrı alabiliyor.

    Kullanıcılar Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik > Direkt Mesajlar > Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir seçeneğini aktif hale getirerek özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Aynı menü, kullanıcılara kendilerini kimlerin arayabileceğini kontrol etme olanağı veriyor: adres defterlerindeki kişiler, takip ettikleri kişiler ve doğrulanmış kullanıcılar. Bu seçenekler arasından birden fazla seçeneği seçebilirsiniz. İlgili ayarlara doğrudan DM bölümündeki ayarlar simgesinden de ulaşabilirsiniz. Görünüşe göre X, bir "her şey uygulaması" olma konusunda ilerlemeye devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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