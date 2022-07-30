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    Anlık Bildirim

    Twitter, hesap açma zorunluluğunu kaldırıyor: Yeni özellik testte

    Twitter, kullanıcıların hesap açmadan Twitter’ı denemelerine ve platformu deneyimlemelerine olanak tanıyan yeni özelliği test ediyor. Artık sadece tweetleri okumak için kaydolmak gerekmeyecek.
    Oy Ver

    twitter'ı dene

    Twitter, kullanıcıların hesap oluşturmadan takip etmelerini ve tweetleri okumalarını sağlayan “Twitter’ı deneyin” özelliğini test ediyor.

    Güvenlik araştırmacısı Jane Manchun Wong, “Twitter’ı deneyin” seçeneğinin görüldüğü yeni giriş sayfasını sosyal ağ platformu üzerinden paylaştı.

    Twitter'ın sade sürümü olacak

    Karşılama ekranı, kullanıcıların sınırlı süreliğine Twitter’ı deneyimleyebileceklerinden bahsediyor. Hesap olmadan Twitter’ı denemek isteyen kullanıcıların konuma göre kişiselleştirme seçeneğini etkinleştirmesi gerekiyor. Try Twitter’a tıklanıldığında çeşitli gezinme seçeneklerini gösteren bilindik kenar çubuğu çıkıyor. Tweetleme, retweetleme, beğenme gibi işlevler deneme sürümünde kullanılmıyor, kullanıcıların kaydolması veya giriş yapması gerekiyor.

    Twitter’ın deneme sürümünde yeni özelliklerin olmayacağı, temel özeliklerin sunulacağı belirtildi. Test sürecinde alınan geri bildirimlere göre uygulama şekillenecek

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