Twitter, hesap açma zorunluluğunu kaldırıyor: Yeni özellik testte

Twitter, kullanıcıların hesap oluşturmadan takip etmelerini ve tweetleri okumalarını sağlayan “Twitter’ı deneyin” özelliğini test ediyor.
Güvenlik araştırmacısı Jane Manchun Wong, “Twitter’ı deneyin” seçeneğinin görüldüğü yeni giriş sayfasını sosyal ağ platformu üzerinden paylaştı.
Twitter'ın sade sürümü olacak
Karşılama ekranı, kullanıcıların sınırlı süreliğine Twitter’ı deneyimleyebileceklerinden bahsediyor. Hesap olmadan Twitter’ı denemek isteyen kullanıcıların konuma göre kişiselleştirme seçeneğini etkinleştirmesi gerekiyor. Try Twitter’a tıklanıldığında çeşitli gezinme seçeneklerini gösteren bilindik kenar çubuğu çıkıyor. Tweetleme, retweetleme, beğenme gibi işlevler deneme sürümünde kullanılmıyor, kullanıcıların kaydolması veya giriş yapması gerekiyor.
Twitter’ın deneme sürümünde yeni özelliklerin olmayacağı, temel özeliklerin sunulacağı belirtildi. Test sürecinde alınan geri bildirimlere göre uygulama şekillenecekBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: