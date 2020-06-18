X-Ray kameralı OnePlus 8 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu

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Ülkemizde Hepsiburada üzerinden OnePlus Türkiye Garantili garantili olarak satılan OnePlus'ın amiral gemisi modelleri satışa sunuldu. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’nun Türkiye fiyatı, rakipleriyle benzer seviyede.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

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OnePlus 8’in Türkiye fiyatı 8999 TL, OnePlus 8 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 9999 TL olarak belirlenmiş. OnePlus, Türkiye’ye geldiğini resmen duyurmadı ancak Hepsiburada, OnePlus garantili olarak satışları sürdürüyor. Hepsiburada daha önce satışa sunduğu OnePlus 7T serisini OnePlus Türkiye garantili olarak satmaya devam ediyor.

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X-Ray moduyla ses getirdi

OnePlus 8 Pro, sahip olduğu çoklu kamera sensörlerinin kullanarak adeta X-Ray cihazı gibi nesnelerin içini gösterebiliyor. Photochrome modu olarak adlandırılan bu özellik büyük ilgi görse de güvenlik endişeleri nedeniyle tepki çekti. Yayınlanan güncellemeyle bu özelliği kaldıran OnePlus, daha sonra yanlışlıkla böyle bir karar alındığını duyurdu. Bir güncelleme daha yayınlayarak Photochrome modunu geri getirdi. OnePlus 8 Pro, çok derinlemesine olmasa da nesnelerin içini başarılı bir şekilde göstermeyi başarıyor.

OnePlus'ın Photochrome moduyla çekilen fotoğrafları aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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