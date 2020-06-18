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    X-Ray kameralı OnePlus 8 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu

    Photochrome modu sayesinde nesnelerin içini gösterebilen röntgen kameralı OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 modellleri OnePlus Türkiye garantili olarak satışa sunuldu.
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    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    2,8b
    59
    22
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    X-Ray kameralı OnePlus 8 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu
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    Ülkemizde Hepsiburada üzerinden OnePlus Türkiye Garantili garantili olarak satılan OnePlus'ın amiral gemisi modelleri satışa sunuldu. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’nun Türkiye fiyatı, rakipleriyle benzer seviyede.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

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    OnePlus 8’in Türkiye fiyatı 8999 TL, OnePlus 8 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 9999 TL olarak belirlenmiş. OnePlus, Türkiye’ye geldiğini resmen duyurmadı ancak Hepsiburada, OnePlus garantili olarak satışları sürdürüyor. Hepsiburada daha önce satışa sunduğu OnePlus 7T serisini OnePlus Türkiye garantili olarak satmaya devam ediyor. 

    X-Ray kameralı OnePlus 8 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu
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    X-Ray moduyla ses getirdi 

    OnePlus 8 Pro, sahip olduğu çoklu kamera sensörlerinin kullanarak adeta X-Ray cihazı gibi nesnelerin içini gösterebiliyor. Photochrome modu olarak adlandırılan bu özellik büyük ilgi görse de güvenlik endişeleri nedeniyle tepki çekti. Yayınlanan güncellemeyle bu özelliği kaldıran OnePlus, daha sonra yanlışlıkla böyle bir karar alındığını duyurdu. Bir güncelleme daha yayınlayarak Photochrome modunu geri getirdi. OnePlus 8 Pro, çok derinlemesine olmasa da nesnelerin içini başarılı bir şekilde göstermeyi başarıyor.

    OnePlus'ın Photochrome moduyla çekilen fotoğrafları aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    M3BKT 3 sa. en beğenilen
    Kim derdi ki?.. "iPhone F/P kralı olacak" diye…
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    23stardust23 2 sa. M3BKT
    5000 tl üstü model gelince hepimizin aklına zaten bu yazdıkların geliyor.artık yazmıyoruz.
    Yanıtla +2
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    23stardust23 3 sa. 0MG90
    düzenleme yapıldı devlet personellerinin giderleri artınca ithal ürünlere eksta vergiler getirildi.yüzlerce ürüne.
    Yanıtla +7
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    zaomss (Furkan Bulat) 3 sa.
    androidde en sevdiğim markadır. Ama bu fiyata asla alınmaz
    Yanıtla +6
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 7 dk.
    Fiyatlar "Kurbanda yaklaştı, 5 kişi bi telefona gireriz artık." dedirtiyor.

    "OnePlus Türkiye Garantili"
    Bu arada Oppo gelen cihazlarla ilgili "bizim bir ilgimiz yok" demişti.
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    teknokaptan (Erhan Kaptan) 21 dk.
    Alan olur TR’de dengesiz çok
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    PrensMişkın 1 sa.
    2016'da stajyer olarak çalıştığım Bosch'ta tek maaşla lg nin yeni amiral gemisini çıkar çıkmaz almıştım. Nereden nereyee
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    MaitreSkiLL (Erkan Yıldız) 1 sa.
    Alın bitane iphone xr yada 8plus 4 5 sene kullanın.
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    graywolff 1 sa.
    Telefon fiyatlarına bak 10 bin 20 bin :) araba bakiyorsun Honda Civic 250 bin :) ülke gerçekten uçuyor Allah'a şükür
    Yanıtla +5
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    infinitus.amor 1 sa.
    Gorilla glass 6 bile yok. 8 modelininde ip sertifikasi yok.
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    Rcp.y (Recep YILDIZ) 1 sa.
    Bir android telefonun benim gozumde ederi en fazla 4000 falandir.Kimse kusura bakmasin iphone almayan enayi oluyor artik.
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    strathmorea (alper ozan) 2 sa.
    10 bin lira lan. On tane bin lira. 10.000 Lira. Döviz ve vergiler bu hale getiriyor. Suçlusu tek bir yer değil ama idrak sınırlarını aştılar iyice. Gerçekten ipin ucu kaçıyor. Kaçınız bu fiyata satılan telefonları sokakta görür oldunuz veya ne sıklıkla görüyorsunuz. Türkiye tam bir orta sınıf telefon cenneti konumunda artık.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    BekirARSLAN ( CRM) 1 sa. strathmorea
    Ne orta sınıfı hocam bundan 4 yıl öncesine kadar tepe modelleri alırdım şuan giriş modelleri ile yetiniyorum yakında trident falan alacaz hazır olun
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    kingsix (Murat Arman) 2 sa.
    Artik telefon alinacak gibi degil. Ucuz yollu markalar yönelmek gerekiyor.
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    XPerience 2 sa.
    Artık sloganlarını değiştirmeliler: "Never Be Cheaper"
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