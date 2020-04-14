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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    OnePlus 8 serisinde 90-120Hz AMOLED ekran, Snapdragon 865 yonga seti, 30W hızlı şarj, IP68 sertifikası, LPDDR5 bellek, iddialı kamera paketleri gibi özellikler yer alıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    OnePlus 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Yılın önemli amiral gemilerinden birisi olarak merakla beklenen OnePlus 8 serisi bugün itibariyle resmiyete kavuştu. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modelleri pek çok açıdan birbirleri ile farklılaşıyor.

    OnePlus 8 özellikleri ve fiyatı

    OnePlus 8 amiral gemisi 6.55 inçlik AMOLED ekranında 2400x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Kavisli ekran ve delikli çentik tasarımı agresif bir çerçevesiz görünüme olanak tanımış. OnePlus bu tasarıma Fluid AMOLED adını vermiş.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılında 199 milyon 5G telefon satışı ön görülüyor"

    Ekranda 90Hz tazeleme hızına yer verilirken HDR10+ standardı sayesinde parlaklık seviyeleri de 1300nit değerine ulaşıyor. Always On teknolojisi ise sürekli kilit ekranında belirli bilgileri görmenizi sağlıyor.

    OnePlus 8 modeline Snapdragon 865 amiral gemisi yonga seti güç veriyor. 8GB/12GB LPDDR5 RAM bellek yanında 128GB/256GB depolama belleği ise UFS 3.0 destekli.

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    Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde OIS destekli f/1.75 ana sensör yer alıyor. Yanında ise 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP makro sensör bulunuyor. Kamera paketi 4K video kaydı, gelişmiş gece çekimi gibi detaylara sahip. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

    4300mAh kapasiteli bataryanın 30W hızlı şarj ile desteklendiği telefon IP68 sertifikası sayesinde su altında dayanıklılık sunuyor. OnePlus 8 modelinin fiyatı 699$-799$ olarak belirlenmiş.

    OnePlus 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    OnePlus 8 Pro özellikleri ve fiyatı

    OnePlus 8 Pro modelinde 6.78 inçlik AMOLED ekran 3168x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Diğer detaylar orijinal model ile aynı iken 120Hz tazeleme hızının öne çıktığını görüyoruz.

    Yonga seti ve bellek tarafında yine orijinal model ile detaylar aynı. Kamera tarafında ise 48MP çözünürlüğünde OIS destekli f/1.78 ana sensör, 48MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 8MP çözünürlüğünde 3x melez telefoto sensör ve 5MP çözünürlüğünde renk filtre sensörü yer alıyor. Ek olarak lazer odaklama ve ses yakınlaştırma özellikleri mevcut. Ön kamera yine 16MP çözünürlüğünde.

    Batarya tarafında 4510mAh kapasite görüyoruz ancak 30W hızlı şarj yanında 30W kablosuz şarj ve tersine şarj imkanı da sunuluyor. Gövde yine IP68 destekli. OnePlus 8 Pro ise 899$-999$ fiyatlara sahip. 

     



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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    NaciAydinlar 19 dk. yeni yorumcu
    Gereksiz pahallı bence gerek yok buna
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    burakdc 53 dk.
    Ya su telefonları kacak olarak nereden alıyorsunuz bır benmı bılmıyorum Turkıyede. Hıc bır yer bu telefonları satmıyor. Ben dogubank yada malum sarı sıteden alırım dıyorsanız ınanın bahsı gecen telefonun sahtesını bıle satarlar. Resmı yollardan ulkemıze gelsın dıyıncede sonuc xiaomideki gibi oluyor. Samsungun amıral gemilerinden pahalıya gelıyor. ozaman kım bu cın coplerıne para yatırır, mıs gıbı garantılı lısanlı tum dunyada global olarak satılan garantili bır marka dururuken. Bırde imei attırma olayını merak ediyorum simdi bu bahsi gecen telefonlar 5g. Siz herhangi eski bir 4g yada 3g telefonunuzun imei sini attırdıgınızda 5g hatlara baglanmak isterseniz, BTK bunu fark edıp cıhazınızın kaydını sılmeyecekmı? Ustelik adamlar yurt dısından kacak gelen telefonlara karsı bu kadar gıcık bellemısken. Acıkcası benim fikrim bu ucuz denılen cin urunlerinin ulkemizde uzun surelı kullanımlarda Iphone ve Samsungtan daha pahalıya geldıklerı yonunde
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    FlyingUnderpants 1 sa.
    bunun da tepe modeli 1000 doları buldu.. tüketici laptop a para harcamak yerine telefona harcamaya başladığından beri, bunu sezen firmalar taleple doğru orantılı olarak fiyatları arttırdı. 10 yıl içinde 500 dolardan 1000 dolara geldik..
    Yanıtla +2
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    cngzmls 1 sa.
    Ekrem en önemli detaylardan birine değinmemişsin. Yazdığın haberde sanki ikisinin kameraları aynı gibi algılanıyor. Ama çok ciddi bir fark var arada. Düz versiyonda imx586, pro versiyonda imx 689 sensör mevcut. Bu detayı atlamamalıydın.
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    Zeen (Burak kaya) 2 sa.
    düz 8i kaçak olarak kaç paraya alabileceğiz şimdi
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 sa.
    s865 islemciyle 5g standart mi geliyor yoksa ayri model olarak mi cikiyor bilen var mi
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    Sedat. (S. Y.) 2 sa. Schtroumpf Grognon
    4G olarak ayrı model yok, Standart hepsi 5G demişlerdi.
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    koyunsayar 2 sa.
    Kopya bir ürün için çok para

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Sedat. (S. Y.) 2 sa.
    Ohh be arkadaş, aylar süren bekleyişim sonunda bitti. Türkiyeye resmi şekilde resmi, gelmezse imei çakar kullanırım.. Aylardir elimde sorunlu telefonla hayatımda İlk defa bir elektronik ürünün gün gün çıkışını bekledim, o da OnePlus'a özel oldu.. 7T Pro alamadim niyet 8 Pro demiştim, bakalım umarım bi tane edinebilirim. OnePlus bi güzellik yapsa TR'e resmi şekilde getirse misler gibi olur be.. Sorunlu ve bozuk Çöpxynoslu samsung çöplerine para verileceğine OnePlus her türlü en iyi tercih bence.
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    1079 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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