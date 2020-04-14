OnePlus 8 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Yılın önemli amiral gemilerinden birisi olarak merakla beklenen OnePlus 8 serisi bugün itibariyle resmiyete kavuştu. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modelleri pek çok açıdan birbirleri ile farklılaşıyor.

OnePlus 8 özellikleri ve fiyatı

OnePlus 8 amiral gemisi 6.55 inçlik AMOLED ekranında 2400x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Kavisli ekran ve delikli çentik tasarımı agresif bir çerçevesiz görünüme olanak tanımış. OnePlus bu tasarıma Fluid AMOLED adını vermiş.

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Ekranda 90Hz tazeleme hızına yer verilirken HDR10+ standardı sayesinde parlaklık seviyeleri de 1300nit değerine ulaşıyor. Always On teknolojisi ise sürekli kilit ekranında belirli bilgileri görmenizi sağlıyor.

OnePlus 8 modeline Snapdragon 865 amiral gemisi yonga seti güç veriyor. 8GB/12GB LPDDR5 RAM bellek yanında 128GB/256GB depolama belleği ise UFS 3.0 destekli.

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Telefonun arka kısmında 48MP çözünürlüğünde OIS destekli f/1.75 ana sensör yer alıyor. Yanında ise 16MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP makro sensör bulunuyor. Kamera paketi 4K video kaydı, gelişmiş gece çekimi gibi detaylara sahip. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.

4300mAh kapasiteli bataryanın 30W hızlı şarj ile desteklendiği telefon IP68 sertifikası sayesinde su altında dayanıklılık sunuyor. OnePlus 8 modelinin fiyatı 699$-799$ olarak belirlenmiş.

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OnePlus 8 Pro özellikleri ve fiyatı

OnePlus 8 Pro modelinde 6.78 inçlik AMOLED ekran 3168x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Diğer detaylar orijinal model ile aynı iken 120Hz tazeleme hızının öne çıktığını görüyoruz.

Yonga seti ve bellek tarafında yine orijinal model ile detaylar aynı. Kamera tarafında ise 48MP çözünürlüğünde OIS destekli f/1.78 ana sensör, 48MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 8MP çözünürlüğünde 3x melez telefoto sensör ve 5MP çözünürlüğünde renk filtre sensörü yer alıyor. Ek olarak lazer odaklama ve ses yakınlaştırma özellikleri mevcut. Ön kamera yine 16MP çözünürlüğünde.

Batarya tarafında 4510mAh kapasite görüyoruz ancak 30W hızlı şarj yanında 30W kablosuz şarj ve tersine şarj imkanı da sunuluyor. Gövde yine IP68 destekli. OnePlus 8 Pro ise 899$-999$ fiyatlara sahip.

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