Tam Boyutta Gör X ya da eski adıyla Twitter bildiğiniz üzere Temmuz ayı itibarıyla içerik üreticilerine reklam gelirinden pay vermeye başlamıştı. Kullanıcıların ödeme almaya hak kazanabilmesi için X Premium planına abone olması, 500'den fazla takipçiye sahip olması ve son 3 ayda 5 milyondan fazla tweet gösterimi elde etmiş olması gerekiyor.

Futbol simülatörü EA SPORTS FC 24 yayınlandı: %50 olumsuz yorum 3 sa. önce eklendi

X CEO'su Linda Yaccarino kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Üret. Bağlan. İçerik oluşturucular gibi yeni kesimlerin ekonomik başarısını mümkün kılıyoruz. Ve şimdiye kadar içerik oluşturucu topluluğumuza neredeyse 20 milyon dolar ödeme yaptık" dedi.

Programa katılım arttı

X'in sahibi Elon Musk'a göre, Temmuz ile Şubat 2023 arasındaki gönderiler için yaklaşık 5 milyon dolar ödeme yapıldı. Ancak şimdi 20 milyon dolar ödenmiş olması, para kazanma programına katılımın yükseldiği veya X reklamlarının çok daha fazla gösterim aldığı anlamına geliyor.

Twitter uzun zamandır para kazanılması zor bir mecra olduğundan içerik oluşturucular tarafından hep geri plana atıldı. Örneğin YouTube'da iş ortağı porogramındaki kullanıcılar on yılı aşkın bir süredir reklam gelirlerinden pay alıyor. Artık durum değişti. X kullanıcıları sadece X Premium'a abone olarak (ve elbette yeterince takipçi ve görüntüleme elde ederek) platformdan para kazanma şansına sahipler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

X (Twitter) içerik üreticilerine yaklaşık 20 milyon dolar ödedi