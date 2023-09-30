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    X (Twitter) içerik üreticilerine yaklaşık 20 milyon dolar ödedi

    X (Twitter) CEO'su Linda Yaccarino şirketin bugüne kadar içerik oluşturuculara 20 milyon dolar para ödediğini duyurdu. Platform bir süredir kullanıcılara reklam gelirinden pay vermeye başlamıştı.
    X (Twitter) içerik üreticilerine yaklaşık 20 milyon dolar ödedi Tam Boyutta Gör
    X ya da eski adıyla Twitter bildiğiniz üzere Temmuz ayı itibarıyla içerik üreticilerine reklam gelirinden pay vermeye başlamıştı. Kullanıcıların ödeme almaya hak kazanabilmesi için X Premium planına abone olması, 500'den fazla takipçiye sahip olması ve son 3 ayda 5 milyondan fazla tweet gösterimi elde etmiş olması gerekiyor.

    X CEO'su Linda Yaccarino kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Üret. Bağlan. İçerik oluşturucular gibi yeni kesimlerin ekonomik başarısını mümkün kılıyoruz. Ve şimdiye kadar içerik oluşturucu topluluğumuza neredeyse 20 milyon dolar ödeme yaptık" dedi.

    Programa katılım arttı

    X'in sahibi Elon Musk'a göre, Temmuz ile Şubat 2023 arasındaki gönderiler için yaklaşık 5 milyon dolar ödeme yapıldı. Ancak şimdi 20 milyon dolar ödenmiş olması, para kazanma programına katılımın yükseldiği veya X reklamlarının çok daha fazla gösterim aldığı anlamına geliyor.

    Twitter uzun zamandır para kazanılması zor bir mecra olduğundan içerik oluşturucular tarafından hep geri plana atıldı. Örneğin YouTube'da iş ortağı porogramındaki kullanıcılar on yılı aşkın bir süredir reklam gelirlerinden pay alıyor. Artık durum değişti. X kullanıcıları sadece X Premium'a abone olarak (ve elbette yeterince takipçi ve görüntüleme elde ederek) platformdan para kazanma şansına sahipler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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