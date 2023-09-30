X (Twitter) içerik üreticilerine yaklaşık 20 milyon dolar ödedi

X CEO'su Linda Yaccarino kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Üret. Bağlan. İçerik oluşturucular gibi yeni kesimlerin ekonomik başarısını mümkün kılıyoruz. Ve şimdiye kadar içerik oluşturucu topluluğumuza neredeyse 20 milyon dolar ödeme yaptık" dedi.
Programa katılım arttı
X'in sahibi Elon Musk'a göre, Temmuz ile Şubat 2023 arasındaki gönderiler için yaklaşık 5 milyon dolar ödeme yapıldı. Ancak şimdi 20 milyon dolar ödenmiş olması, para kazanma programına katılımın yükseldiği veya X reklamlarının çok daha fazla gösterim aldığı anlamına geliyor.
Twitter uzun zamandır para kazanılması zor bir mecra olduğundan içerik oluşturucular tarafından hep geri plana atıldı. Örneğin YouTube'da iş ortağı porogramındaki kullanıcılar on yılı aşkın bir süredir reklam gelirlerinden pay alıyor. Artık durum değişti. X kullanıcıları sadece X Premium'a abone olarak (ve elbette yeterince takipçi ve görüntüleme elde ederek) platformdan para kazanma şansına sahipler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.