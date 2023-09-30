Futbol simülatörü EA SPORTS FC 24 yayınlandı: %50 olumsuz yorum

Çok sayıda hata var
EA SPORTS FC 24 oyunculara 19.000'den fazla lisanslı sporcu, 700'den fazla takım ve 30'dan fazla futbol ligi sunuyor. Geliştiricilere göre, geliştirilmiş Frostbite motoru ve HyperMotion V teknolojisi futbol simülatörünü yeni bir gerçekçilik seviyesine taşıyor.
Electronic Arts'ın yeni futbol simülatörünü halihazırda denemiş olan Steam kullanıcıları birçok sorun bildiriyorlar: çevrimdışı mod olmadan oynama imkanı yok, berbat optimizasyon, hatalar nedeniyle bazı görevleri yerine getirme imkansızlığı vb. Kullanıcılardan bazıları ise oyunda çok sayıda bulunan hilecilerin maçları yarıda bırakarak kazanabildiklerini yazdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.