Tam Boyutta Gör Electronic Arts yeni bir futbol simülatörü olan EA SPORTS FC 24'ü tanıttı. Ancak lansman çok sayıda olumsuz yorumla gölgelendi. Haberi yazdığımız sırada incelemelerin neredeyse yarısı olumsuzdu.

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Çok sayıda hata var

EA SPORTS FC 24 oyunculara 19.000'den fazla lisanslı sporcu, 700'den fazla takım ve 30'dan fazla futbol ligi sunuyor. Geliştiricilere göre, geliştirilmiş Frostbite motoru ve HyperMotion V teknolojisi futbol simülatörünü yeni bir gerçekçilik seviyesine taşıyor.

Electronic Arts'ın yeni futbol simülatörünü halihazırda denemiş olan Steam kullanıcıları birçok sorun bildiriyorlar: çevrimdışı mod olmadan oynama imkanı yok, berbat optimizasyon, hatalar nedeniyle bazı görevleri yerine getirme imkansızlığı vb. Kullanıcılardan bazıları ise oyunda çok sayıda bulunan hilecilerin maçları yarıda bırakarak kazanabildiklerini yazdı.

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Futbol simülatörü EA SPORTS FC 24 yayınlandı: %50 olumsuz yorum