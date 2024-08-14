Musk’ın yeni yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI, kısa süre önce Grok-2 ve Grok-2 mini modellerini beta olarak piyasaya sürdü. Yeni Grok yapay zeka modeli aynı zamanda X’e de eklenmiş durumda. Artık Premium ve Premium+ kullanıcıları yeni Grok’u kullanarak görselleri üretebilecek. Görsel üretimi demişken xAI, Black Forest Labs tarafından geliştirilen FLUX.1 görüntü oluşturucusunu modele eklemiş durumda. Grok-2'den şaşırtan performans xAI’a göre Grok-2, önceki modele göre sohbet, kodlama ve muhakeme alanlarında gelişmiş yetenekler getiriyor. Aynı zamanda, Grok-2'nin küçük ama yetenekli bir kardeşi olan Grok-2 mini de piyasaya sürülüyor. Bununla birlikte şirkete göre Grok-2, hem Claude 3.5 Sonnet hem de GPT-4-Turbo'dan daha iyi performans gösteriyor. Musk'ın yapay zeka şirketi her iki modeli de bu ay içinde kurumsal API'si aracılığıyla geliştiricilerin kullanımına sunmayı planlıyor. Bununla birlikte Hem Grok-2 hem de Grok-2 mini, önceki Grok-1.5 modeline göre akıl yürütme, okuduğunu anlama, matematik, fen bilimleri ve kodlamayı içeren bir dizi akademik kriterde ciddi gelişim kaydedildiğini gösteriyor. Yüksek lisans düzeyinde fen bilgisi (GPQA), genel bilgi (MMLU, MMLU-Pro) ve matematik yarışma problemleri (MATH) gibi alanlarda diğer öncü modellerle rekabet edebilecek performans seviyelerine ulaşılmış durumda. Grok-2 mini modeli üzerinde yaptığım denemelerde Türkçe olarak kullanımın mümkün olduğunu gördüm. Ancak, İngilizce olarak kullanıldığında daha doğru sonuçlar alınıyor. Örneğin modele "Üzerinde "DonanımHaber" yazan pankartı tutan sarı saçlı, mavi gözlü bir insan resmi yap." istemini yazdım ancak yukarıdaki görselden de görüleceği üzere her yönüyle alakasız bir görsel oluşturdu. Aynı istemi İngilizce olarak yaptığımda ise doğru sonucu verebildi. Bunların dışında görsel oluşturma tarafında FLUX.1'in de katkısıyla kalitenin oldukça iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Bu görüntü oluşturucuyu aslında daha önce detaylı bir şekilde aktarmıştık. FLUX, insan ellerini hatasız bir şekilde oluşturuyor ve genel kalite olarak diğer öncü modellerle eşleşebiliyor. Bununla birlikte Grok, görsel üretimi oldukça hızlı bir şekilde yapıyor, genellikle birkaç saniyede üretim gerçekleşiyor. Çok daha fazla örnek için haber sonundaki galeriye göz atabilirsiniz. xAI, Grok-2'nin gerçek zamanlı bilgileri doğrudan X üzerinden aldığını söylüyor. Kısa bir süre önce gerçekleştiği için Fenerbahçe ile Lille arasında oynan karşılaşmaya dair bazı sorular sordum. Model, skoru ve gelişmeleri doğru aktarmayı başardı. Ancak devamında soduğum "Fenerbahçe'nin teknik direktörü kimdi?" sorusuna ise Jorge Jesus cevabını verdi. Oysa bu yanlış, mevcut durumda Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho. Bundan önce ise İsmail Kartal'dı. X Premium ve Premium+ kullanıcıları iki yeni modele erişebilecekler: Grok-2 ve Grok-2 mini. Grok-2, X uygulamasındaki Grok sekmesinden erişilebilen, X platformundan gerçek zamanlı bilgileri entegre eden, hem metin hem de görüntü anlamada gelişmiş yeteneklere sahip bir model. Grok-2 mini ise hız ve cevap kalitesi arasında bir denge sunan küçük ama yetenekli bir model olarak nitelendiriliyor. Önceki modele kıyasla Grok-2 daha sezgisel, yönlendirilebilir ve ister yanıt arıyor, ister yazı üzerinde işbirliği yapıyor veya kodlama görevlerini çözüyor olun, çok çeşitli görevlerde güçlü görünüyor. Black Forest Labs ile yapılan işbirliği ile Grok'un X üzerindeki yeteneklerini genişletmek için FLUX.1 modeli kullanılıyor. Grok-2 nasıl kullanılır? Premium veya Premium+ abonesi iseniz, Grok-2'yi beta test etmek için X uygulamasının en son sürümüne sahip olmanız yeterli. Uygulama veya X web sitesindeki Grok sekmesini kullanarak yeni modelleri deneyebilirsiniz. Bu arada Premium planı aylık 150 TL, Premium+ ise aylık 300 TL fiyata sahip.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.