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    Musk’ın yeni yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi

    Elon Musk tarafından kurulan yapay zeka şirketi xAI, Grok-2 ve Grok-2 mini beta olarak piyasaya sürüldü. Grok-2 ailesi gelişmiş muhakeme sunarken FLUX.1 ile güçlerini birleştiriyor.
    xAI’ın yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi xAI, kısa süre önce Grok-2 ve Grok-2 mini modellerini beta olarak piyasaya sürdü. Yeni Grok yapay zeka modeli aynı zamanda X’e  de eklenmiş durumda. Artık Premium ve Premium+ kullanıcıları yeni Grok’u kullanarak görselleri üretebilecek. Görsel üretimi demişken xAI, Black Forest Labs tarafından geliştirilen FLUX.1 görüntü oluşturucusunu modele eklemiş durumda.

    Grok-2'den şaşırtan performans

    xAI’ın yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    xAI’a göre Grok-2, önceki modele göre sohbet, kodlama ve muhakeme alanlarında gelişmiş yetenekler getiriyor. Aynı zamanda, Grok-2'nin küçük ama yetenekli bir kardeşi olan Grok-2 mini de piyasaya sürülüyor. Bununla birlikte şirkete göre Grok-2, hem Claude 3.5 Sonnet hem de GPT-4-Turbo'dan daha iyi performans gösteriyor. Musk'ın yapay zeka şirketi her iki modeli de bu ay içinde kurumsal API'si aracılığıyla geliştiricilerin kullanımına sunmayı planlıyor.
    xAI’ın yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Hem Grok-2 hem de Grok-2 mini, önceki Grok-1.5 modeline göre akıl yürütme, okuduğunu anlama, matematik, fen bilimleri ve kodlamayı içeren bir dizi akademik kriterde ciddi gelişim kaydedildiğini gösteriyor. Yüksek lisans düzeyinde fen bilgisi (GPQA), genel bilgi (MMLU, MMLU-Pro) ve matematik yarışma problemleri (MATH) gibi alanlarda diğer öncü modellerle rekabet edebilecek performans seviyelerine ulaşılmış durumda.

     

    xAI’ın yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Grok-2 mini modeli üzerinde yaptığım denemelerde Türkçe olarak kullanımın mümkün olduğunu gördüm. Ancak, İngilizce olarak kullanıldığında daha doğru sonuçlar alınıyor. Örneğin modele "Üzerinde "DonanımHaber" yazan pankartı tutan sarı saçlı, mavi gözlü bir insan resmi yap." istemini yazdım ancak yukarıdaki görselden de görüleceği üzere her yönüyle alakasız bir görsel oluşturdu. Aynı istemi İngilizce olarak yaptığımda ise doğru sonucu verebildi.
    xAI’ın yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Bunların dışında görsel oluşturma tarafında FLUX.1'in de katkısıyla kalitenin oldukça iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Bu görüntü oluşturucuyu aslında daha önce detaylı bir şekilde aktarmıştık. FLUX, insan ellerini hatasız bir şekilde oluşturuyor ve genel kalite olarak diğer öncü modellerle eşleşebiliyor. Bununla birlikte Grok, görsel üretimi oldukça hızlı bir şekilde yapıyor, genellikle birkaç saniyede üretim gerçekleşiyor. Çok daha fazla örnek için haber sonundaki galeriye göz atabilirsiniz.
    xAI’ın yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    xAI, Grok-2'nin gerçek zamanlı bilgileri doğrudan X üzerinden aldığını söylüyor. Kısa bir süre önce gerçekleştiği için Fenerbahçe ile Lille arasında oynan karşılaşmaya dair bazı sorular sordum. Model, skoru ve gelişmeleri doğru aktarmayı başardı. Ancak devamında soduğum "Fenerbahçe'nin teknik direktörü kimdi?" sorusuna ise Jorge Jesus cevabını verdi. Oysa bu yanlış, mevcut durumda Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho. Bundan önce ise İsmail Kartal'dı. 
    xAI’ın yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    X Premium ve Premium+ kullanıcıları iki yeni modele erişebilecekler: Grok-2 ve Grok-2 mini. Grok-2, X uygulamasındaki Grok sekmesinden erişilebilen, X platformundan gerçek zamanlı bilgileri entegre eden, hem metin hem de görüntü anlamada gelişmiş yeteneklere sahip bir model. Grok-2 mini ise hız ve cevap kalitesi arasında bir denge sunan küçük ama yetenekli bir model olarak nitelendiriliyor.
    xAI’ın yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Önceki modele kıyasla Grok-2 daha sezgisel, yönlendirilebilir ve ister yanıt arıyor, ister yazı üzerinde işbirliği yapıyor veya kodlama görevlerini çözüyor olun, çok çeşitli görevlerde güçlü görünüyor. Black Forest Labs ile yapılan işbirliği ile Grok'un X üzerindeki yeteneklerini genişletmek için FLUX.1 modeli kullanılıyor.

    Grok-2 nasıl kullanılır?

    xAI’ın yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Premium veya Premium+ abonesi iseniz, Grok-2'yi beta test etmek için X uygulamasının en son sürümüne sahip olmanız yeterli. Uygulama veya X web sitesindeki Grok sekmesini kullanarak yeni modelleri deneyebilirsiniz. Bu arada Premium planı aylık 150 TL, Premium+ ise aylık 300 TL fiyata sahip.

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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