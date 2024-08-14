Musk’ın yeni yapay zeka modeli Grok 2, FLUX.1 ile güçlerini birleştirdi

Elon Musk tarafından kurulan yapay zeka şirketi xAI, Grok-2 ve Grok-2 mini beta olarak piyasaya sürüldü. Grok-2 ailesi gelişmiş muhakeme sunarken FLUX.1 ile güçlerini birleştiriyor.