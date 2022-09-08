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    Xbox’tan yeni kontrolcü: Xbox Elite Series 2 CORE

    Teknoloji devi Microsoft, Xbox markasını büyütmeye devam ediyor. Firma, zaten sevilen Xbox Elite Series 2 kontrolcüsünün yeni modelini tanıttı. Elite Series 2 CORE, daha ucuza geliyor.
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    Xbox Elite Series 2 CORE duyuruldu
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    Son yıllarda Xbox markasında ciddi değişikliklere giden Microsoft, ilk defa 2015 yılında e-spor oyuncuları ve gelişmiş kontrol elde etmek isteyen kullanıcılar için özel kontrolcüsü Elite Series’i tanıtmıştı. Bu kontrolcünün devamı olan ve oldukça beğenilen Elite Series 2, şimdi yeni bir versiyonuna kavuştu.

    Xbox Elite Series 2 CORE, beyaz renkli ve daha ucuz

    Xbox Elite Series 2 CORE, tıpkı standart Elite Series 2 gibi rekabetçi oyuncular için tasarlanmış. Beyaz rengi ile dikkat çeken kontrolcü, tek şarj ile 40 saatlik oyun ömrü sunuyor. Cihaz, standart Elite Series 2’in aksine 130 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Core, standart Elite Series 2’in aksine kılıf ve yedek ve özelleştirme parçaları ile gelmiyor ve bu sayede daha ucuza satılabiliyor. Ancak Microsoft, isteyenler için Complete Component Pack’i de satıyor. Bu paket, şarj destekli kılıf, şarj standı ve ek özelleştirme parçaları ile geliyor, fiyat etiketi ise 60 dolar. Bu paket ile beraber satın alınırsa Elite Series 2 Core, standart versiyondan 10 dolar daha pahalı oluyor.

    Elite Series 2 de Xbox Design Lab’e geliyor

    Yeni kontrolcüsünü duyurmasının dışında Xbox, Design Lab için bir yenilik duyurdu. Yıllardır, inanılmaz özelleştirme seçenekleri ile kişisel kontrolcü tasarlanmasını sağlayan Xbox Design Lab, yıl bitmeden Xbox Elite Series 2 kontrolcüsü için de özelleştirme seçenekleri sunacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 8 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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