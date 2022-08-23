PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü DualSense Edge duyuruldu

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Yeni nesle girdiğimizden bu yana ne yazık ki konsollar hakkında pek fazla konuşamıyoruz ancak PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü DualSense kesinlikle yeni nesilde en çok dikkat çeken teknolojiye sahip cihaz oldu. Geçtiğimiz saatlerde de yeni bir versiyonu duyuruldu.

DualSense Edge Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde Gamescom 2022 esnasında DualSense'in yeni versiyonu DualSense Edge duyuruldu. Yeni kontrolcüye baktığımızda şüphesiz en çok dikkat çekenin arka tuşlar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca tasarımda da ufak değişiklikler yapılmış, farkı dokunmatik yüzeyde net bir şekilde görebiliyoruz.

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Yeniliklere geldiğimizdeyse dediğimiz gibi arka tuşların yanı sıra analog tuşları da değiştirilebilir olacak güncellemişler. Ayrıca bu kontrolcüde birçok farklı profil kaydedebileceksiniz ve bunları rahatlıkla değiştirebileceksiniz. Bu sayede birden fazla kullanıcının kullandığı kontrolcülerde rahatlıkla kendi tuş diziliminize dönebileceksiniz. Ayrıca tuşlarda ölü bölgeleri ayarlayabilme gibi detaylı özelleştirme seçenekleri de mevcut olacak.

Son olarak bu kontrolcünün klasik DualSense'in dokunsal geri bildirim ve ayarlanabilir tetik tuşları gibi özelliklerine de sahip olacağını belirtelim. Tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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