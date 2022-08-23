Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü DualSense Edge duyuruldu

    PlayStation geçtiğimiz saatlerde açılış şovu olan Gamescom 2022 esnasında yeni PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense Edge'i duyurdu.                                
    1

    Yeni PS5 kontrolcüsü DualSense Edge duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesle girdiğimizden bu yana ne yazık ki konsollar hakkında pek fazla konuşamıyoruz ancak PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü DualSense kesinlikle yeni nesilde en çok dikkat çeken teknolojiye sahip cihaz oldu. Geçtiğimiz saatlerde de yeni bir versiyonu duyuruldu.

    DualSense Edge Geliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Gamescom 2022 esnasında DualSense'in yeni versiyonu DualSense Edge duyuruldu. Yeni kontrolcüye baktığımızda şüphesiz en çok dikkat çekenin arka tuşlar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca tasarımda da ufak değişiklikler yapılmış, farkı dokunmatik yüzeyde net bir şekilde görebiliyoruz.

    Yeniliklere geldiğimizdeyse dediğimiz gibi arka tuşların yanı sıra analog tuşları da değiştirilebilir olacak güncellemişler. Ayrıca bu kontrolcüde birçok farklı profil kaydedebileceksiniz ve bunları rahatlıkla değiştirebileceksiniz. Bu sayede birden fazla kullanıcının kullandığı kontrolcülerde rahatlıkla kendi tuş diziliminize dönebileceksiniz. Ayrıca tuşlarda ölü bölgeleri ayarlayabilme gibi detaylı özelleştirme seçenekleri de mevcut olacak.

    Son olarak bu kontrolcünün klasik DualSense'in dokunsal geri bildirim ve ayarlanabilir tetik tuşları gibi özelliklerine de sahip olacağını belirtelim. Tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız