Call of Duty: Black Ops 6 temalı Xbox Series X kaplama ve kontrolcüler duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Call of Duty: Black Ops 6 oyunun çıkışına kısa bir süre kala Microsoft da Xbox konsolları için tematik tasarım satışlarına başladı. Xbox Tasarım Atölyesi üzerinden oyuncular isteklerine göre ekipmanları özelleştirebiliyor.

Call of Duty: Black Ops 6 temaları

Call of Duty: Black Ops 6 için Microsoft mağazasında iki farklı satış yer alıyor. Xbox Series X için sadece bir kaplama satışı mevcut ve fiyatı 50 pound. Oyuncular bu sayede eski Series X tasarımına geri dönebiliyor.

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Kontrolcüler ise atölye üzerinden özelleştirilebiliyor ve son şekli verildikten sonra sipariş ediliyor. Xbox Elite Wireless Controller Series 2 kontrolcüsü 125 pound iken eklediğiniz kaplama 13 pound, lazer işleme isterseniz de ekstra 8 pound ödemeniz gerekiyor.

Xbox Wireless Controller ise 60 pound fiyat üzerine 4 farklı özelleştirmeyi 24.56 pound fiyatına ve ekstra lazer işlemeyi de 8 pound olarak veriyor. Kontrolcülerin eski tasarımına döndürme imkânı yok.

Call of Duty: Black Ops 6 oyunu 25 Ekim tarihinde PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak. Ayrıca PC Game Pass veya Xbox Game Pass Ultimate abonelerine de ilk gün sunulmuş olacak.



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