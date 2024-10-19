Call of Duty: Black Ops 6 temalı Xbox Series X kaplama ve kontrolcüler duyuruldu

Call of Duty: Black Ops 6 temaları
Call of Duty: Black Ops 6 için Microsoft mağazasında iki farklı satış yer alıyor. Xbox Series X için sadece bir kaplama satışı mevcut ve fiyatı 50 pound. Oyuncular bu sayede eski Series X tasarımına geri dönebiliyor.
Kontrolcüler ise atölye üzerinden özelleştirilebiliyor ve son şekli verildikten sonra sipariş ediliyor. Xbox Elite Wireless Controller Series 2 kontrolcüsü 125 pound iken eklediğiniz kaplama 13 pound, lazer işleme isterseniz de ekstra 8 pound ödemeniz gerekiyor.
Xbox Wireless Controller ise 60 pound fiyat üzerine 4 farklı özelleştirmeyi 24.56 pound fiyatına ve ekstra lazer işlemeyi de 8 pound olarak veriyor. Kontrolcülerin eski tasarımına döndürme imkânı yok.
Call of Duty: Black Ops 6 oyunu 25 Ekim tarihinde PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak. Ayrıca PC Game Pass veya Xbox Game Pass Ultimate abonelerine de ilk gün sunulmuş olacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)