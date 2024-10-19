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    Anlık Bildirim

    Call of Duty: Black Ops 6 temalı Xbox Series X kaplama ve kontrolcüler duyuruldu

    Call of Duty: Black Ops 6 oyununun çıkışına sayılı günler kala Microsoft tarafından sürpriz bir hamle geldi. Xbox Series X konsolu ve Xbox kontrolcülerinin tematik satışı başladı.
    Call of Duty: Black Ops 6 Tam Boyutta Gör
    Call of Duty: Black Ops 6 oyunun çıkışına kısa bir süre kala Microsoft da Xbox konsolları için tematik tasarım satışlarına başladı. Xbox Tasarım Atölyesi üzerinden oyuncular isteklerine göre ekipmanları özelleştirebiliyor. 

    Call of Duty: Black Ops 6 temaları

    Call of Duty: Black Ops 6 için Microsoft mağazasında iki farklı satış yer alıyor. Xbox Series X için sadece bir kaplama satışı mevcut ve fiyatı 50 pound. Oyuncular bu sayede eski Series X tasarımına geri dönebiliyor. 

    Kontrolcüler ise atölye üzerinden özelleştirilebiliyor ve son şekli verildikten sonra sipariş ediliyor. Xbox Elite Wireless Controller Series 2 kontrolcüsü 125 pound iken eklediğiniz kaplama 13 pound, lazer işleme isterseniz de ekstra 8 pound ödemeniz gerekiyor. 

    Xbox Wireless Controller ise 60 pound fiyat üzerine 4 farklı özelleştirmeyi 24.56 pound fiyatına ve ekstra lazer işlemeyi de 8 pound olarak veriyor. Kontrolcülerin eski tasarımına döndürme imkânı yok.

    Call of Duty: Black Ops 6 oyunu 25 Ekim tarihinde PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformları için satışa sunulacak. Ayrıca PC Game Pass veya Xbox Game Pass Ultimate abonelerine de ilk gün sunulmuş olacak. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 16 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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