Xbox, fiyatı Xbox Series X ile aynı olan yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

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Geçtiğimiz haftalarda yeni kulaklığını duyuran Xbox, şimdi bir yeni kulaklığını daha duyurdu. Görsel açıdan daha gösterişli durmasının yanında fiyat olarak da gösterişli durduğunu söylemek gerek.

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Bang & Olufsen Beoplay Portal ismine sahip olan bu yeni kablosuz kulaklığın 3 farklı rengi bulunuyor: Siyah, gri ve beyaz. Kulaklığın siyah rengi şu anda yalnızca Amerika ve Kanada için siparişe açık. Tüm versiyonları ise 29 Nisan'da global olarak satışa çıkacak.

Kulaklığın şüphesiz en dikkat çekici noktası ise fiyatı. Kulaklık, Xbox Series X ile aynı fiyata sahip, yani 499 dolar. Türkiye fiyatı henüz bilinmiyor ancak konsol ile aşağı yukarı aynı fiyata satılacağını düşünebiliriz. Konsolun teknik özelliklerini ve görsellerini aşağıda bulabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Oyun için geliştirildi. Hayatın her anı için tasarlandı.

Beoplay Portal'ın zarif tasarımı sayesinde kulaklığı istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Kulaklıkta oyun işlevlerine hızlı erişim, mobil oyunlar için çok güçlü bağlantı, Xbox ve diğer uyumlu platformlarda sürükleyici bir oyun deneyimi için Dolby Atmos sanal çevresel ses bulunur. Beoplay Portal sizi aksiyonun tam ortasına bırakacak.

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Oyun için geliştirildi

Beoplay Portal; ANC/konuşma sesi dengesini anında ayarlama, ses kapatma ve diğer özelliklere hızlı erişim için oyunlara özel işlevler sunar. Uzun pil ömrü, istediğiniz şekilde oynamaya devam etmenizi sağlar.

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Sürükleyici ve kusursuz çevresel ses

Ünlü Bang & Olufsen akustik uzmanları tarafından geliştirilen Beoplay Portal, Xbox ve bilgisayar platformlarında sürükleyici ve kusursuz oyun deneyimi için sanal çevresel ses sunan Kulaklıklar için Dolby Atmos ile birlikte gelir ve aynı zamanda Bang & Olufsen'in efsanevi ses deneyimini korur.

Son derece anlaşılır konuşmalar için sanal mikrofon kolu

Uzamsal filtrelemeyi mümkün kılan bir dizi mikrofon, oyunlar için alışılmış mikrofon koluna duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran sanal bir mikrofon kolu oluşturarak arka plan gürültüsünü azaltırken kullanıcının sesini ayrıştırıp iyileştirir.

Uyumluluk

Anında oyun deneyimi için kayıpsız 2,4 GHz kablosuz yerleşik bağlantıyla kolayca Xbox'a bağlayın. Bluetooth 5.1 ve aptXTM Adaptive, telefonunuzda oyun oynamayı güçlü ve sorunsuz bir hale getirir.

Oyun deneyiminizi şekillendirin

Bang & Olufsen Uygulaması, en gelişmiş oyun deneyimini oluşturmanıza olanak sağlayan orijinal özellikler sunar. Hareketle kontrol ile EQ ayarını değiştirin, Dual Mode ile oyun seslerinin ve müziğin keyfini çıkarın veya Own Voice teknolojisiyle mikrofonunuzu kullanırken daha iyi bir ses dengesi yakalayın.

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