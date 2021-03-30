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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox Live Gold üyelerine Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Nisan ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları.
    30 Mart 2021, 18:45 (1 sa.)
    318
    22
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Live Gold üyelerine Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu
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    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların Nisan listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

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    Her ne kadar verilen oyunlar arasında Xbox Series konsolları için oyun bulunmasa da bu oyunları geriye uyumluluk sayesinde Xbox Series S veya Xbox Series X'te de oynayabileceğinizi hatırlatalım. Nisan ayı için verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox One

    • Vikings: Wolves of Midgard (Nisan ayı boyunca erişime açık)
    • Truck Racing Championship (16 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

    Xbox 360

    • Dark Void (1 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında erişime açık)
    • Hard Corps: Uprising (16 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında erişime açık) 

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. 



    https://www.gematsu.com/2021/03/xbox-live-gold-free-games-for-april-2021-announced
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    lterlemez 6 saat önce

    Güzel fikir...

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