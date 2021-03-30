Xbox Live Gold üyelerine Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların Nisan listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

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Her ne kadar verilen oyunlar arasında Xbox Series konsolları için oyun bulunmasa da bu oyunları geriye uyumluluk sayesinde Xbox Series S veya Xbox Series X'te de oynayabileceğinizi hatırlatalım. Nisan ayı için verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Xbox One

Vikings: Wolves of Midgard (Nisan ayı boyunca erişime açık)

Truck Racing Championship (16 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

Xbox 360

Dark Void (1 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında erişime açık)

Hard Corps: Uprising (16 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında erişime açık)

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2021/03/xbox-live-gold-free-games-for-april-2021-announced

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