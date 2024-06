Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun ekleniyor! İşte liste

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox Game Pass servisini sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı. Temmuz sonuna kadar abonelik sistemine Frostpunk 2 başta olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. İşte Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar...

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar

Paylaşılan listeye göre, Temmuz sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Buna göre 16 Temmuz'da Flock ve Magical Delicacy, 18 Temmuz'da Dungeons of Hinterberg ve Flintlock: The Siege of Dawn, 19 Temmuz'da Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ve 25 Temmuz'da Frostpunk 2 oyuncularla buluşacak.

Flock - 16 Temmuz

Magical Delicacy - 16 Temmuz

Dungeons of Hinterberg - 18 Temmuz

Flintlock: The Siege of Dawn - 18 Temmuz

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - 19 Temmuz

Frostpunk 2 - 25 Temmuz

5 Temmuz itibarıyla Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar ise şu şekilde;

FIFA 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, Console, and PC)

Stranded Deep (Cloud, Console, and PC)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Cloud, Console, and PC)

Sword and Fairy Together Forever (Cloud, Console, and PC)

Cricket 22

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun ekleniyor! 2.400 TL değerinde