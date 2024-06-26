Xbox Game Pass'e 6 yeni oyun ekleniyor! İşte liste

Xbox Game Pass'e eklenen ve eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre, Temmuz sonuna kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 6 yeni oyun bulunuyor. Buna göre 16 Temmuz'da Flock ve Magical Delicacy, 18 Temmuz'da Dungeons of Hinterberg ve Flintlock: The Siege of Dawn, 19 Temmuz'da Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ve 25 Temmuz'da Frostpunk 2 oyuncularla buluşacak.
- Flock - 16 Temmuz
- Magical Delicacy - 16 Temmuz
- Dungeons of Hinterberg - 18 Temmuz
- Flintlock: The Siege of Dawn - 18 Temmuz
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - 19 Temmuz
- Frostpunk 2 - 25 Temmuz
5 Temmuz itibarıyla Game Pass'ten ayrılan ve ayrılacak oyunlar ise şu şekilde;
- FIFA 22
- F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Cloud, Console, and PC)
- Stranded Deep (Cloud, Console, and PC)
- Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Cloud, Console, and PC)
- Sword and Fairy Together Forever (Cloud, Console, and PC)
- Cricket 22
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.