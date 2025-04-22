Steam'de "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyası başladı: Yüzde 90’a varan fırsatlar

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Tam Boyutta Gör PC oyuncularının merakla beklediği Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı. Steam oyun indirimleri 21 Nisan - 27 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu dönemde birçok popüler bilgisayar oyunu değişen oranlarda indirimli fiyatlarla sunulacak. İşte Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında satın alabileceğiniz ve öne çıkan oyunlar...

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı

Steam "Hafta Boyu Fırsatları" kapsamında birçok oyunda büyük indirimler sunuluyor ancak tahmin edebileceğiniz gibi fiyatlar bir süredir dolara endeksli. 27 Nisan TSİ 21.00'a sürecek indirim döneminde, Diablo 4 49.99 dolar yerine 27.49 dolar, Tom Clancy’s The Division 2 23.99 dolar yerine 5.99 dolar, Returnal 59.99 dolar yerine 29.99 dolar, Hitman Absolution ise 10,49 dolar yerine 1,04 dolar fiyatla satın alınabiliyor.

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İndirime giren diğer oyunlar arasında ise Grand Theft Auto V Enhanced, Baldur’s Gate 3, Assassin's Creed Origins, 7 Days to Die ve Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Editiongibi yapımlar da bulunuyor. Aşağıda da öne çıkan indirimleri bulabilir ve Steam indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, %67 indirim ile 13.19 dolar

Don't Starve Together %66 indirim ile 2.24 dolar

7 Days to Die %35 indirim ile 13.64

Grand Theft Auto V Enhanced %50 indirim ile 14.99 dolar

Assassin's Creed Origins %85 indirim ile 7.19 dolar

House Flipper, %70 indirim ile 4.49 dolar

Baldur’s Gate 3, %20 indirim ile 27.99 dolar

Lords of the Fallen, %67 indirim ile 11.54 dolar

Tom Clancy’s The Division 2 %75 indirim ile 5,99 dolar

Dead Island 2 %60 indirim ile 14,99 dolar

The Outlast Trials %60 indirim ile 7,59 dolar

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Steam "Hafta Boyu Fırsatları" indirimleri başladı: İşte fırsatlar