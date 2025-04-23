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    Anlık Bildirim

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered resmen çıktı

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered nihayet tüm platformlar için çıkış yaptı ve Xbox Game Pass'e de eklendi. İşte yenilenen yapım hakkında tüm detaylar!  

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered resmen çıktı Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin ikonik oyunlarından The Elder Scrolls IV: Oblivion, Remastered sürümü ile resmen yenilendi. 2006 yılında piyasaya çıkan açık dünya RPG oyunu, haftalarca süren sızıntıların ardından PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te yayınlandı. İşte yeni sürümdeki gelişmeler...

    PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te yayınlandı

    Bathesda'nın dün akşam saatlerinde düzenlediği yayında Oblivion Remastered ilk kez gösterildi ve tüm detayları paylaşıldı. Görsel olarak tamamen yenilenen yapım artık Unreal Engine 5'ten destek alıyor ancak temel mantık hala Gamebryo motorunda çalışıyor olacak. Yapılan iyileştirmeler ise şu şekilde:

    • HUD, menü ve harita yenilemeleri
    • İkna, Durugörü ve daha fazlası gibi sistemler için geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
    • Seviyelendirme, engel, savaş dışı yetenekler ve diğer mekaniklerde değişiklikler
    • Geliştirilmiş düşman ölçeklemesi
    • Gelişmiş erişilebilirlik özellikleri
    • Ek otomatik kaydetmeler
    • Revize edilmiş birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamerası
    • Geliştirilmiş savaş geri bildirimi ve kontrolör desteği

    The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition ayrıca iki büyük orijinal genişleme olan Knights of the Nine ve Shivering Isles ile birlikte geliyor ve şu anda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te mevcut olduğu doğrulandı. Oyunun normal sürümü ise 49,99 dolar, Deluxe Sürümünü ise 59,99 dolara satın alınabiliyor. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

    Minimum

    • 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi:  Windows 10 64-bit
    • İşlemci:  AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
    • Bellek:  16 GB RAM
    • Ekran Kartı:  AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
    • DirectX:  Sürüm 12
    • Depolama:  125 GB kullanılabilir alan

    Tavsiye edilen:

    • 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi:  Windows 10 64-bit
    • İşlemci:  AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i5-10600K
    • Bellek:  32 GB RAM
    • Ekran Kartı:  AMD Radeon RX 6800XT veya NVIDIA RTX 2080
    • DirectX:  Sürüm 12
    • Depolama:  125 GB kullanılabilir alan
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    gladiator08 14 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 1 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 1 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 1 gün önce

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