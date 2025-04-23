The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered resmen çıktı

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te yayınlandı
Bathesda'nın dün akşam saatlerinde düzenlediği yayında Oblivion Remastered ilk kez gösterildi ve tüm detayları paylaşıldı. Görsel olarak tamamen yenilenen yapım artık Unreal Engine 5'ten destek alıyor ancak temel mantık hala Gamebryo motorunda çalışıyor olacak. Yapılan iyileştirmeler ise şu şekilde:
- HUD, menü ve harita yenilemeleri
- İkna, Durugörü ve daha fazlası gibi sistemler için geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
- Seviyelendirme, engel, savaş dışı yetenekler ve diğer mekaniklerde değişiklikler
- Geliştirilmiş düşman ölçeklemesi
- Gelişmiş erişilebilirlik özellikleri
- Ek otomatik kaydetmeler
- Revize edilmiş birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamerası
- Geliştirilmiş savaş geri bildirimi ve kontrolör desteği
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition ayrıca iki büyük orijinal genişleme olan Knights of the Nine ve Shivering Isles ile birlikte geliyor ve şu anda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te mevcut olduğu doğrulandı. Oyunun normal sürümü ise 49,99 dolar, Deluxe Sürümünü ise 59,99 dolara satın alınabiliyor. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
Minimum
- 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 125 GB kullanılabilir alan
Tavsiye edilen:
- 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i5-10600K
- Bellek: 32 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800XT veya NVIDIA RTX 2080
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 125 GB kullanılabilir alan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP