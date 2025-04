The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered resmen çıktı

Tam Boyutta Gör Bir dönemin ikonik oyunlarından The Elder Scrolls IV: Oblivion, Remastered sürümü ile resmen yenilendi. 2006 yılında piyasaya çıkan açık dünya RPG oyunu, haftalarca süren sızıntıların ardından PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te yayınlandı. İşte yeni sürümdeki gelişmeler...

Bathesda'nın dün akşam saatlerinde düzenlediği yayında Oblivion Remastered ilk kez gösterildi ve tüm detayları paylaşıldı. Görsel olarak tamamen yenilenen yapım artık Unreal Engine 5'ten destek alıyor ancak temel mantık hala Gamebryo motorunda çalışıyor olacak. Yapılan iyileştirmeler ise şu şekilde:

HUD, menü ve harita yenilemeleri

İkna, Durugörü ve daha fazlası gibi sistemler için geliştirilmiş kullanıcı arayüzü

Seviyelendirme, engel, savaş dışı yetenekler ve diğer mekaniklerde değişiklikler

Geliştirilmiş düşman ölçeklemesi

Gelişmiş erişilebilirlik özellikleri

Ek otomatik kaydetmeler

Revize edilmiş birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamerası

Geliştirilmiş savaş geri bildirimi ve kontrolör desteği

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition ayrıca iki büyük orijinal genişleme olan Knights of the Nine ve Shivering Isles ile birlikte geliyor ve şu anda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te mevcut olduğu doğrulandı. Oyunun normal sürümü ise 49,99 dolar, Deluxe Sürümünü ise 59,99 dolara satın alınabiliyor. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 125 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i5-10600K

AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i5-10600K Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800XT veya NVIDIA RTX 2080

AMD Radeon RX 6800XT veya NVIDIA RTX 2080 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 125 GB kullanılabilir alan

