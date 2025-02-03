Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar sızdırıldı
Paylaşılan listeye göre, Şubat ayının ilk yarısına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Far Cry New Dawn, Avowed, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Madden NFL 25 ve Heroes of the Storm olacak. Ayrıca listenin önümüzdeki haftalarda daha fazla yapımla günceleneceğini ve bunun resmî açıklama olmadığının tekrar altını çizelim.
15 Şubat'tan itibaren kütüphaneden ayrılacak oyunlar ise A Little to the Left, Bloodstained: Ritual of the Night, EA Sports UFC 3, Indivisible, Merge & Blade, Return to Grace ve Tales of Arise olacak. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz..
- A Little to the Left
- Bloodstained: Ritual of the Night
- EA Sports UFC 3
- Indivisible
- Merge & Blade
- Return to Grace
- Tales of Arise
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P