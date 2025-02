Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox konsollarında, Windows bilgisayarlarda ve Cloud Gaming için kullanıma sunduğu Game Pass, sektörün en başarılı servislerinden olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve son olarak Şubat ayının ikinci yarısında Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar netleşmeye başladı.

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar sızdırıldı

Paylaşılan listeye göre, Şubat ayının ilk yarısına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Far Cry New Dawn, Avowed, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Madden NFL 25 ve Heroes of the Storm olacak. Ayrıca listenin önümüzdeki haftalarda daha fazla yapımla günceleneceğini ve bunun resmî açıklama olmadığının tekrar altını çizelim.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var 1 gün önce eklendi

15 Şubat'tan itibaren kütüphaneden ayrılacak oyunlar ise A Little to the Left, Bloodstained: Ritual of the Night, EA Sports UFC 3, Indivisible, Merge & Blade, Return to Grace ve Tales of Arise olacak. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz..

A Little to the Left

Bloodstained: Ritual of the Night

EA Sports UFC 3

Indivisible

Merge & Blade

Return to Grace

Tales of Arise

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar sızdırıldı