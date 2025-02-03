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    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar sızdırıldı

    Şubat ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar sızdırıldı. Paylaşılan listede Far Cry New Dawn, Avowed ve daha fazlası yer alıyor. İşte detaylar...
    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Xbox konsollarında, Windows bilgisayarlarda ve Cloud Gaming için kullanıma sunduğu Game Pass, sektörün en başarılı servislerinden olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz ve son olarak Şubat ayının ikinci yarısında Game Pass kütüphanesine eklenecek ve çıkacak oyunlar netleşmeye başladı.

    Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar sızdırıldı

    Paylaşılan listeye göre, Şubat ayının ilk yarısına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Far Cry New Dawn, Avowed, Crash Bandicoot 4: It's About TimeMadden NFL 25 ve Heroes of the Storm olacak. Ayrıca listenin önümüzdeki haftalarda daha fazla yapımla günceleneceğini ve bunun resmî açıklama olmadığının tekrar altını çizelim. 

    15 Şubat'tan itibaren kütüphaneden ayrılacak oyunlar ise A Little to the Left, Bloodstained: Ritual of the Night, EA Sports UFC 3, Indivisible, Merge & Blade, Return to Grace ve Tales of Arise olacak. Detaylı listeye hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz..

    • A Little to the Left
    • Bloodstained: Ritual of the Night
    • EA Sports UFC 3
    • Indivisible
    • Merge & Blade
    • Return to Grace
    • Tales of Arise
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    Mantarın Başı 4 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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