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    Anlık Bildirim

    Netflix, altyazı boyutunu ve sitilini değiştirme özelliğini duyurdu

    Netflix’te altyazılı dizi ve film izlemek bazen işkence olabiliyor. Şimdi ise Netflix, bu durumu değiştirerek altyazı boyutunu ve sitilini değiştirme özelliğini getiriyor.
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    Netflix’e alt yazı boyutu ve sitilini değiştirme seçeneği geliyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, bugünden itibaren TV kullanıcılarına alt yazıların boyutunu ve stilini özelleştirme seçeneği sunuyor. Bu güncelleme abonelere küçük, orta ve büyük olmak üzere üç boyutun yanı sıra varsayılan beyaz metin seçeneği, alt gölge (siyah arka planlı beyaz metin), açık (beyaz arka planlı siyah metin) ve kontrast (siyah arka planlı sarı metin) olmak üzere dört stil/renk arasından seçim yapma olanağı sunuyor. Güncelleme bugün itibariyle tüm dünyadaki TV kullanıcılarına sunulacak.

    TV kullanıcıları da alt yazıları özelleştirebilecek

    Netflix üyeleri daha önce bu altyazı seçeneklerine yalnızca web üzerinden erişebiliyordu. Ancak Netflix’i izleyenlerin büyük bir kısmı hizmete TV’ler ve konsollara aracılığıyla erişiyor, bu nedenle yapılan güncelleme erişilebilirlik adına güzel bir dokunuş. Bu arada, eğer Netflix'inizin altyazılarını değiştirmek istiyorsanız Hesap ayarlarına gitmeniz ve ardından Profil ve Ebeveyn Kontrolleri kısmından ilgili hesabı seçip "Alt yazı görünümü" seçeneğine erişmeniz gerekiyor.

    Netflix’e alt yazı boyutu ve sitilini değiştirme seçeneği geliyor Tam Boyutta Gör
    Küçük bir güncelleme gibi görünse de, TV kullanıcılarına altyazılar için daha fazla stil, yazı tipi, boyut ve renk sunmak, izleme deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir. Örneğin, doğru boyut ve stilde altyazı bulmak görme engelli, işitme engelli ve zor işiten izleyiciler için büyük bir fark yaratabilir. Netflix'in halihazırda işitme engelliler ve işitme güçlüğü çekenler için altyazı (SDH) içeren belirli sayıda yayını olduğunu da unutmayın. Prime Video, Hulu, Disney+, HBO Max, Paramount+, Peacock ve Discovery+ gibi hizmetleri kullanan kullanıcıların altyazıların boyutunu ve stilini halihazırda değiştirebiliyor.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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