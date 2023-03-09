Netflix, altyazı boyutunu ve sitilini değiştirme özelliğini duyurdu

TV kullanıcıları da alt yazıları özelleştirebilecek
Netflix üyeleri daha önce bu altyazı seçeneklerine yalnızca web üzerinden erişebiliyordu. Ancak Netflix’i izleyenlerin büyük bir kısmı hizmete TV’ler ve konsollara aracılığıyla erişiyor, bu nedenle yapılan güncelleme erişilebilirlik adına güzel bir dokunuş. Bu arada, eğer Netflix'inizin altyazılarını değiştirmek istiyorsanız Hesap ayarlarına gitmeniz ve ardından Profil ve Ebeveyn Kontrolleri kısmından ilgili hesabı seçip "Alt yazı görünümü" seçeneğine erişmeniz gerekiyor.
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez