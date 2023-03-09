Netflix, altyazı boyutunu ve sitilini değiştirme özelliğini duyurdu

Tam Boyutta Gör Netflix, bugünden itibaren TV kullanıcılarına alt yazıların boyutunu ve stilini özelleştirme seçeneği sunuyor. Bu güncelleme abonelere küçük, orta ve büyük olmak üzere üç boyutun yanı sıra varsayılan beyaz metin seçeneği, alt gölge (siyah arka planlı beyaz metin), açık (beyaz arka planlı siyah metin) ve kontrast (siyah arka planlı sarı metin) olmak üzere dört stil/renk arasından seçim yapma olanağı sunuyor. Güncelleme bugün itibariyle tüm dünyadaki TV kullanıcılarına sunulacak.

TV kullanıcıları da alt yazıları özelleştirebilecek

Netflix üyeleri daha önce bu altyazı seçeneklerine yalnızca web üzerinden erişebiliyordu. Ancak Netflix’i izleyenlerin büyük bir kısmı hizmete TV’ler ve konsollara aracılığıyla erişiyor, bu nedenle yapılan güncelleme erişilebilirlik adına güzel bir dokunuş. Bu arada, eğer Netflix'inizin altyazılarını değiştirmek istiyorsanız Hesap ayarlarına gitmeniz ve ardından Profil ve Ebeveyn Kontrolleri kısmından ilgili hesabı seçip "Alt yazı görünümü" seçeneğine erişmeniz gerekiyor.

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Tam Boyutta Gör Küçük bir güncelleme gibi görünse de, TV kullanıcılarına altyazılar için daha fazla stil, yazı tipi, boyut ve renk sunmak, izleme deneyimini önemli ölçüde iyileştirebilir. Örneğin, doğru boyut ve stilde altyazı bulmak görme engelli, işitme engelli ve zor işiten izleyiciler için büyük bir fark yaratabilir. Netflix'in halihazırda işitme engelliler ve işitme güçlüğü çekenler için altyazı (SDH) içeren belirli sayıda yayını olduğunu da unutmayın. Prime Video, Hulu, Disney+, HBO Max, Paramount+, Peacock ve Discovery+ gibi hizmetleri kullanan kullanıcıların altyazıların boyutunu ve stilini halihazırda değiştirebiliyor.

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Netflix’e alt yazı boyutu ve sitilini değiştirme seçeneği geliyor